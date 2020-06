Javier Corral: un fascista con discurso de demócrata

La caracterización del fascismo no es exclusiva a la manipulación clásica de las masas, a través de símbolos históricos y de la liturgia política exacerbada, en desfiles, mítines y en la vida social y familiar insufladas por el discurso de un líder iluminado; de masas desesperadas por la búsqueda de empleos y en economías destrozadas y de revanchas históricas de los pueblos por territorios robados. ¡No!, no sólo eso es fascismo.

Sino que lo es también la aparición en cualquier tiempo y región, de la personalidad autoritaria, formateada en las experiencias traumáticas de la primera infancia y juventud, cuyas acciones surgen del secreto y el ejercicio del poder con fines estrictamente personales. Habemus un gobernador fascista en Chihuahua.

La personalidad fascista, también se concreta en el autoritarismo en todos los actos del poder, en su ejercicio y en la forma unipersonal y totalitaria de expresarse en los hechos; en una administración de gobierno, como la de Corral en la que no se admite ni se mueve una hoja sin su consentimiento.

“Sólo lo que yo, diga y quiera se hace en Chihuahua”. “La reforma electoral sale, ¡porque yo lo quiero!, ¡yo mando en Chihuahua! Este tipo de estructura de personalidad autoritaria, es fascista aquí y en China.

Para el gobernador fascista no importa, ni se debe respetar, la Constitución ni la autonomía de los partidos para elegir sus candidatos. Realmente la vida democrática, es un estorbo para el gobernador fascio. En Chihuahua se hace, lo que el manotazo fascista ordena.

Fíjense nada más el descaro con la que actúa la voluntad fascista del gobernador respecto a la reforma electoral, pues pretexta como motivos de esa ley, los de “promover la participación ciudadana a través de elecciones primarias para elegir candidatos”, ¡pero le prohíbe expresamente a los ciudadanos debatir sobre ella!

¡Qué más pruebas queremos de que esa reforma de Corral hiede, es producto de su hacer y pensar fascista!

Digamos las cosas por su nombre: ¡Chihuahua está sumido, aplastado por el puño siniestro de un gobernante fascista!; de un gobernador que ha probado, “con los pelos de la burra en la mano”, que las instituciones democráticas le importan un bledo. De una personalidad, que encuentra en los temores y demonios surgidos en la soledad y pesadillas de la infancia, las fuerzas destructivas para llevar a cabo lo que él crea que es su Destino Manifiesto: la aniquilación de las instituciones democráticas que representen un obstáculo para su voluntad de poder.

Sin duda Adorno y Freud, acertaron al decir que “en la infancia de un líder, se encuentra su destino”. Ahí está la explicación de la personalidad autoritaria del gobernador fascista de Chihuahua. Ahí está la explicación, profunda, del porqué el gobernador fascista, está obstinado en la destrucción de las instituciones democráticas que con tanto esfuerzo han construido los ciudadanos.

Ya para terminar, decimos que en las páginas del medio “OMNIA NOTICIAS”, se difundió ampliamente el indicio, con valor probatorio pleno, de que, desde diciembre la familia (por el twitter de la esposa del gobernador, la Sra. Cinthia Chavira), ya sabían que la elección de la candidata a gobernador en el PAN, querían reservarla “a la participación ciudadana”. Y ese dato nos indica que en la familia Corral ya traían desde ese tiempo, en el teje y maneje de la operación política, esa reforma electoral tan conflictuada.

Y por ende es válido preguntarle al gobernador Corral y a su familia que, si ya traían entre manos desde diciembre, la idea de hacer esa reforma electoral con elecciones primarias para elegir candidatos en todos los partidos… ¿por qué se esperaron 7 meses para llevarla al Congreso? Sólo en el pensamiento fascista del gobernador, se encuentra la respuesta.

Un gobernador con ideas realmente democráticas, hubiera puesto a debate y a consideración de la población y del Legislativo desde hace 7 meses esa reforma. Pero Corral no sólo no lo hizo, sino que además la ocultaron a los ciudadanos, para no desatar el debate público y democrático que se amerita. Deliberadamente, así opera el razonamiento fascista, se “escogió” presentarla al Congreso con menos de un mes para discutirla y aprobarla. Hay respuestas que son obvias.

Para nosotros está clarísimo, que todo este enredo que ha provocado en la sociedad, en todos los partidos políticos, incluso la rebelión en su partido el PAN, se debe a su operar como fascista práctico.