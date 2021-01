Javier y Maru: recular o morir políticamente

Cuando se pensaba que la creación de nuevos partidos y las candidaturas independientes, nos permitirían ampliar mas la oferta democrática para las próximas elecciones, los viejos vicios conocidos de agruparse partidos para presentar un frente común en contra del partido en el Poder, limita nuestras aspiraciones ciudadanas, pero además, deja ver la poca capacidad de mente de quienes encabezan estos partidos.

Para nadie es un secreto que la experiencia de apoyar nuevas personas, sin experiencia legislativa, no ha sido el mejor resultado que se ha tenido, porque han entendido que la lealtad partidista puede estar por encima de los intereses de la Nación y que el asumir que el presidente, o gobernador en turno que apoyo sus candidaturas, le deben su presente y además su futuro, los han obligado a socavar su propia dignidad, en un proyecto, que ni siquiera es de ellos y lo peor, es que ni ellos mismos lo creen.

Para entender que el país funciona a través de recursos que se deben destinar para cada rubro, primero debe entenderse también que las necesidades productivas, de desarrollo y liderazgo, también deben entenderse de diferente manera; lo diverso le da riqueza, pero lo heterogéneo le da consistencia.

El gran tema de la seguridad, no requiere de mucha explicación, es la conducta humana que busca aprovecharse de la riqueza de los demás, y que en esa dinámica, para su operatividad, requiere de la participación de las autoridades para tener éxito, ya que de otra manera, no se podría alcanzar tan fácilmente sus objetivos.

La política es otra de las pasiones que requieren de mucho entendimiento, pero primero es necesaria la mentira, la falsedad, el contubernio y la complicidad, para poder alcanzar sus objetivos.

Expresiones como no aumento a las gasolinas ni a los energéticos, para después decir que no son incrementos, que son tan solo efectos de la inflación, o que se ofrecerán becas completas para los universitarios, para después salir diciendo que son expresiones del corazón y no de la razón.

En México como en Chihuahua tenemos ejemplos muy claros de que la mentira, la corrupción y los contubernios son prácticas que les son propias a los gobernantes en turno y que no son gripa para que se les quite en su gobierno; antes por el contrario, están sirviendo de maestrías y doctorados para quienes están cercas, y pretenden algún día emular las acciones de sus maestros.

Chango viejo no hace maroma nueva y ningún cargo logra expiar responsabilidad pasada, porque fue un hecho consiente, razonado y preparado, que representó una gran inversión de tiempo, estrategia y en la mayoría de los casos, hasta de ocultamiento para evitar su descubrimiento, de tal forma que no hay ni siquiera una forma de arrepentimiento, porque están ya convencidos de que lo que tienen, haiga sido como haiga sido, es de ellos ahora y lo mas maravilloso, es que esta legalizado el atraco; es decir, nadie se los puede quitar.

Casas de Bartlel, Casa Blanca con Peña Nieto, Odebrecht con Losoya, la entrega de Dinero a Pío López Obrador por parte de David León Romero, excoordinador nacional de Protección Civil, los nuevos millonarios de cada administración estatal, los responsables de la seguridad en los Estados, muchos de ellos importados, que al final salen con las maletas cargadas de dinero a perderse en el país, para jamas regresar al Estado donde cometieron sus fechorías.

JAVIER CORRAL Y MARIA EUGENIA CAMPOS

Sin duda, todo cuanto rodea al caso de la ahora alcaldesa con licencia de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván,en su busqueda por la gubernatura del Estado, depende únicamente del comportmaiento que pueda tener su defensa, cuando lllegue el momento de ser convocda por el juez de control para que responda por la acusación que presentara el Ministerio píblico, respecto de diversas sumas de dinero recibida durante la administración de Cesar Duarte.

Lo que esta de por medio es la congruencia de Javier Corral o la cobardía de quien pretende la dirigencia Nacional como siguiente peldaño; pero en ninguna de las desiciones estará solo, la victoria de Maru se estaría construyendo a partir de las omisiones de Javier, del ayuno de Obra Pública en el Estado y de la caterva de funcionarios inutiles que logró conjuntar durante su gobierno, quienes estan ya operando a favor de Gustavo Madero, con la mismo ignominia con las que defienden ahora sus privilegios; compartivmente con los cuadros de Maru, los de Gustavo perferán consistencia en la propia campaña.

A Javier se le acabará el corrido muy pronto, puede ser porque le cerró el paso a Maru, teniendo un futuro político muy inseguro, dificil y sobre todo, riesgoso para su persona, dado que ni siquiera logró pacificar la entidad y dejó que personajes fuera del Estado, entregaran el Estado a grupos armados que les llegaron al precio, particularmente la frontera, que como siempre, opero con el mejor postor.

Las campañas serán rapidas e impersonales y sólo dejarán ver la figura de quienes estan detrás de los candidatos....

Para los partidos unidos, lo que les importa son las diputaciones federales, pero a la federción les interesa todo y seguramente van por todas las canicas, teniendo la figur del Presidente, que sale mas tiempo que nadie en televisión y que a fuerza de repetir mentiras, esta logrando eficicar su propia verdad.

La diferencia entre la conciencia que trabajan los partidos unidos, contra la entrega de recursos en efectivo para los votantes cautivos, se advierte muy marcada, porque podrán tener conciencia de que el Gobierno federal no apoya al Estado, pero si los apoya con dinero directamente en sus hogares, con su niña discapacitada, con su hermano que no trabaja ni estudia, con su abuelo que ya no puede trabajr, pero con el apoyo del Gobierno federal, ya no es una carga, sino un apoyo mas a la economía familia.

La congruencia en política siempre es importante, pero sobre todo, la permanencia en la lucha democrática.

Sin duda una de las figuras que crecera por estos valores en Chihuahua, será Jaime Garcia Chavez......netoaviles@gmail.com

*INTEGRANTE DE LA AECHIH.