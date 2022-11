Por lo general, en este espacio que me brinda El Diario de Chihuahua, abordo un solo tema, ya sea político, social, cultural o de cualquier índole. Lo que sea relevante en esa semana o lo que me parezca apropiado comentar. Aprovecho la libertad de expresión. Sin embargo, hoy, habré de hacer una excepción y trataré tres temas que no van interrelacionados: un asunto personal, uno histórico y uno político.

El Personal.- Deseo por este medio felicitar sinceramente a mi señor padre, Don Francisco Ernesto Durán Hermosillo, por dos cosas: cumple 73 años de edad y cumple 50 años de haberse iniciado como hombre libre y de buenas costumbres, en una asociación a la que ha pertenecido de forma ininterrumpida durante todo este tiempo, habiendo llegado a los más altos grados y en la cual ha ocupado los más dignos cargos; que ha practicado las creencias, normas e ideales de ella y que a su vez nos ha inculcado en la familia. Es para mí un gran orgullo ser su hija. Los sentimientos y emociones que me genera, se los escribiré en un texto privado. Sólo hago público el hecho de que, para mí, para la familia, para amistades y conocidos, son significativos estos dos motivos de celebración, por muchas razones.

El Histórico.- Un día como hoy (me refiero al 22 de noviembre), pero de 1963, fue asesinado, en Dallas, Tx, el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John Fitzgerald Kennedy; mejor conocido como JFK.

Fue electo a sus 43 años de edad (el más joven, si no me equivoco), postulado por el Partido Demócrata en 1960; asumió el cargo en enero del 61, hasta su muerte, en noviembre del 63. Fue el primer católico y el primero nacido en el siglo XX, en ocupar el cargo. Considerado por muchos, como un ícono de las aspiraciones y esperanzas estadounidenses. En las encuestas, -incluso actuales-, ha sido, es y sigue siendo considerado como el mejor, o al menos, entre los mejores presidentes de Estados Unidos.

Su padre (Joseph), abogado de profesión, político demócrata, empresario prominente, diplomático estadounidense, preparó desde siempre a sus hijos varones para que todos fueran políticos. Aspiraba a que su hijo mayor, de nombre Joseph Jr., fuese el presidente de USA; sin embargo, éste falleció muy joven y no logró el cometido de su padre. Es por ello que, John, fue impulsado para ocupar diversos cargos y así ir ascendiendo. Fue miembro de la Cámara de Representantes, luego senador por Massachusetts y después presidente.

JFK adquirió popularidad, luego de haber participado en la Segunda Guerra Mundial, tras la hazaña de que la tripulación del navío que él comandaba, sobrevivió a una explosión provocada por los japoneses, ya que lograron nadar hasta una isla, en la que fueron rescatados.

Hace unos años, tuve la oportunidad de conocer el edificio desde el cual le dispararon. Ya que actualmente es un museo dedicado a su memoria, en el Downtown de Dallas, Texas.

JFK visitaba dicha ciudad, en una gira oficial; desafortunadamente hubo cambios de último momento en la logística planeada; paseaba en un vehículo descubierto, para saludar a los cientos de personas que desde las banquetas y puentes lo vitoreaban; iba acompañado por su hermosa esposa Jaqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis (Jacky), quien vestía un elegante conjunto de lana, color frambuesa y cuello azul marino (el famosísimo: Traje Rosa Chanel); mismo que terminó ensangrentado ante el fatídico acontecimiento.

Tras el disparo que le causó la muerte a JFK, fue arrestado Lee Harvey Oswald, por encontrarse su huella en un rifle hallado cerca del lugar de donde se dieron las detonaciones; Lee Harvey fue asesinado dos días después por Jack Ruby, ante muchos testigos e incluso cámaras fotográficas y de televisión, porque los periodistas cubrían la nota del traslado de Oswald en el interior de la cárcel del condado de Dallas. Ruby declaró que había disparado a Oswald, ofuscado por el momento y que no lo había planeado. Respecto a Oswald, se resolvió que había actuado solo. Sin embargo, diversas comisiones americanas e internacionales, han sostenido el hecho de una conspiración para matar al presidente en funciones. La verdad no se sabe. Nunca se sabrá. (Se ha asimilado a que es algo parecido a lo sucedido en México, en 1994, con Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI, arteramente asesinado en un evento en Tijuana).

Kennedy, significó en su momento y continúa hasta la fecha representando la figura o perfil esperado en un político. No solo en el país vecino, sino quizá en cualquier país que se considere democrático; como podría o debería ser el nuestro.

JFK, un hombre inteligente, preparado, conocedor de las necesidades de su país, formado y forjado para ser presidente, con presencia y personalidad, con buenos modales, educación y sencillez; a la vez, con firmeza y carácter para afrontar situaciones complicadas (entiéndase su relación con Cuba); disciplinado (con formación en la milicia); con liderazgo y entereza. Si bien, perteneció a una familia multimillonaria, su carisma y humildad hacían que se sintiera parte del pueblo que gobernaba.

Escribo sobre él; porque -con lo idealista que soy-, creo que los mexicanos podríamos aspirar a tener un gobernante así. Un hombre o mujer, que nos represente, que NO surja del descontento o encono social. Alguien que tenga visión de estado, que sepa gobernar, mediador y no provocador. Con estudios, que hable tres idiomas (o por lo menos fluido el español y el inglés); que conozca de economía, de política, de educación. Que sea empático y agradable. Que proyecte una buena imagen de nuestro país ante las potencias extranjeras. Reconocido y aceptado por su pueblo. No es mucho pedir. Sí hay personas así en nuestro México querido.

Los hechos descritos, pertenecen a la historia moderna. La mayoría de los que ahora leemos esto, quizá todavía ni habíamos nacido; las generaciones posteriores a la mía, sabrán muy poco o nada de este solemne personaje; los de la anterior, sí saben y les tocó vivir el momento. Aún se preguntan: ¿Tú que estabas haciendo el día que mataron a Kennedy?

El Político.- Dudé en abordar este tema, para no darle relevancia o mención al hecho de que el residente de palacio, esté promoviendo una marcha, la marcha del berrinche, para el domingo 27.

Le surge esta genial idea a AMLO, luego de la multitudinaria marcha convocada por ciudadanos en lo particular o algunos colectivos, en la cual participé el pasado 13 de noviembre, al igual que millones de mexicanos, que libre y espontáneamente, acudimos para manifestarnos a favor de la democracia y de la defensa de las Instituciones, como el INE y el TEPJF.

Hago un llamado respetuoso a toda la gente, para que difundan la posible comisión de delitos. Me refiero a que hagan público, cuando se enteren del proceder de los servidores de la nación, quienes ya están ofreciendo entre $600.00 y $1,000.00 (seiscientos y mil pesos), a las personas que accedan a ir a la Ciudad de México a aplaudirle a Andrés Manuel. Además, ofrecen $15,000.00 (quince mil pesos), a la persona o líder que llene un camión. Por otra parte, a los beneficiarios de los programas sociales, ya les están condicionando la permanencia de sus apoyos del Bienestar (becas y depósitos bancarios), si no van. A todos, les darán alimentación y hospedaje por dos o tres días, dependiendo el tiempo de traslado de ida y vuelta, desde sus estados. Gastarán en camisetas y banderas, que solo sirven de culto a la personalidad de López.

Todo ello, es evidente y bastante previsible que se hará con dinero público. Lo que debería utilizarse para obras de infraestructura, medicinas, educación, seguridad; lo estarán derrochando en pagar dádivas, con tal de cumplir el capricho de su mesías. Los medios de comunicación, serán pieza clave, para evidenciar lo que está sucediendo. Todos tenemos la obligación de denunciar, al conocer circunstancias de tiempo, modo y lugar. Hagámoslo.

Ya es momento…