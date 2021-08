JMAS Chihuahua, un organismo sin pies ni cabeza

Irritación y frialdad son comunes en algunos empleados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua.

El ejemplo más palpable de la desorganización administrativa son los altos cobros por el servicio que a diario se reclaman, pero lo que duele no es el cobro, las más de las veces injustificado, no, lo que más lastima es la actitud de algunos empleados.

La entrada a las oficinas es muy poco probable, siempre le estará esperando a usted una persona malhumorada, fastidiada y molesta con la vida (y con usted también), cualquier aclaración que quiera hacer ella le responde mecánicamente, con un papel en la mano y una expresión robótica: -Llame ahí-… -Pero señorita, tengo todo el día marcando y no me contestan-….-Llame ahí-… -Pero señorita, aquí traigo fotos en mi celular del medidor para que verifique el consumo, ¿a dónde le envío las imágenes?- Nuevamente la voz malhumorada del o la empleada: -No tenemos WhatsApp para eso-. Y ¡Zas! te dan con la puerta en las narices.

La queja más común es que cobran el agua que no han entregado, porque dicho sea de paso, los tomadores de lectura generalmente aducen algún pretexto para no tomarla, tal vez se les haga un trabajo demasiado extenuante agacharse a levantar la tapa del medidor o simplemente quieran colaborar con sus jefes en un cobro desproporcionado reportando cualquier anomalía imaginaria.

Quizá el apuro económico de una administración estatal fallida haya ordenado a la JMAS a cobrar de más para tratar de recuperar, a como dé lugar, lo que Corral y sus allegados despilfarraron en viajes y restaurantes de postín.

Lo más ca…ramba de todo es que te cobran de más, y si no aclaras y pagas: “lo caido, caido”. Cuando te das cuenta o recapacitas en lo que se pagó, una voz llena de malévola satisfacción del otro lado de la línea te responderá: -ya no hay reembolso--Oiga, pero es demasiado- …-usted no debió haber pagado-. -¿y que se hace en estos casos?-...Nuevamente la voz mecánica, robótica y siniestra del otro lado del auricular: -Nada, no se puede hacer nada-.

Esta perversa operación no sucede más que en la JMAS, cualquier negociación mercantil que se precie de ser honesta, reembolsará lo pagado de más, o tratándose de otros servicios públicos lo abonará para los pagos subsecuentes, aquí no.

Es fácil acreditar que hubo un cobro indebido, puesto que al siguiente mes, con el mismo cobro indebido, se hace un “ajuste” a la baja, sin ninguna explicación de por qué se te cobró demás, simplemente, con una actitud “perdonavidas” de la empleada o empleado y a su muy particular criterio, rebaja el cobro original.

Esto no es más que producto de la improvisación e ineficiencia administrativa. Desde los tomadores de lectura que reportan con cualquier pretexto la imposibilidad de leer el medidor, hasta los programadores de cuentas en los sistemas de cobro que imponen una cantidad a su absurdo criterio. No hay, al parecer, una cabeza que coordine el trabajo de una dependencia de importancia vital para la población, o si coordina, es en perjuicio de los usuarios. Y si usted no me lo cree, dese una vuelta por las oficinas de Plaza Vallarta o en la Ocampo para que vea las filas diarias de usuarios que van a reclamar algo, ahí verá usted a los empleados-robots con unos papelitos en la mano extendiéndola con un mecánico ademán y una voz de enfado que le indica que todo se hace por teléfono.

No debe olvidar el director de JMAS que esos empleados, que de nada sirven en las puertas de las oficinas, son pagados con nuestros impuestos, luego entonces, no deberían estar ahí si no resuelven nada, es dinero en sueldos, tirado a la basura.

La pandemia ya no es pretexto para la buena atención que todos los usuarios merecen, hay formas. Al cliente se le atiende en la banqueta si bien les va, como si fueran a implorar un favor a las puertas de una casa rica.

El cliente es la fortaleza de la institución, sin sus pagos, obviamente no existiría; pero tampoco existirían los estratosféricos pagos del director y altos funcionarios, eso lo deben valorar. No está por demás que estos hicieran un alto en su desenfrenado camino por otro puesto público, para reflexionar en la importancia que tienen los usuarios.

Urge se establezca un sistema personalizado de atención o la contratación de las líneas telefónicas que sean necesarias para que el usuario sea atendido en el momento que se requiere y no cuando las circunstancias de pobreza, que al parecer vive la institución, lo permitan. Pero ante todo debe priorizarse un servicio de calidad, que los empleados tomen correctamente la lectura y si advierten algún obstáculo que lo informen de inmediato al usuario, pero que no los inventen como al parecer lo hacen.

En caso de duda por cantidades exorbitantes a raíz de no haberse tomado la lectura, los cobros no deberían quedar a criterio de los capturistas sino sometidos a un proceso transparente y honesto en el que participe el usuario, para que se establezca la cantidad con toda claridad antes de enviarle el recibo, que dicho sea de paso es una trampa leonera, porque, como lo señalé antes, si lo pagas y no es la cantidad correcta... ¡Lástima Margarito!