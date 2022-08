Juárez; la violencia nos arrastra al pasado

Ciudad Juárez nuevamente fue foco de atención a nivel nacional e internacional, luego de varias horas de terror que obligaron a la gente de bien, a la mayoría de los juarenses a ocultarse, a esconderse de quienes se creen dueños de la ciudad y de quien vive o muere.

Las noticias, mensajes, chismes y hasta videos circularon ampliamente el jueves por la tarde, y de inmediato la población en general se autoimpuso un toque de queda; de inmediato las calles quedaron desiertas, los negocios cerraron sus puertas y los delincuentes a sus anchas generando terror.

Ese terror continuó todo el fin de semana, simplemente nadie quiso constatar si sólo se trató de una táctica de presión, si existe un problema real de la autoridad con la delincuencia, o si las estrategias de atención a la violencia por parte de los gobiernos son insuficientes.

Lo que pasa es que en la memoria reciente de los juarenses están esos daños imposibles del 2008, 2009 y 2010, cuando la ciudad se convertía en un pueblo fantasma nomás se ocultaba el sol, cuando las extorsiones, los secuestros exprés y no se diga las múltiples ejecuciones en la vía pública mantenían a la población en el terror, en la zozobra, en el abandono.

Atender esta crisis de seguridad requiere de estrategias contundentes a corto, mediano y largo plazo, pero no ocurrencias como es el caso de diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez que ahora pidió un estado de excepción, un esquema de autoritarismo y de pisoteo de los derechos humanos que nadie quiere.

Es cierto, tenemos más de una década que Chihuahua no sale de los primeros lugares de violencia en el país, y aunque desde las esferas oficiales, tanto federales como estatales y hasta municipales le atribuyan todo al crimen organizado es necesario replantearnos como sociedad que se está haciendo mal.

Ya son muchos años en que la nota roja, la violencia en su máxima expresión recorre los medios de comunicación y ahora hasta la redes sociales como algo natural, algo a lo que nos estamos acostumbrando y tal pareciera que la capacidad de asombro poco a poco se está perdiendo.

Hace poco tiempo, en los años 2008, 2009 y 2010, la violencia en las calles ahuyentó las inversiones y mantuvo en el terror a la sociedad, por ello no se debe permitir regresar a esos tiempos.

Aún recuerdo esos días, semanas y meses en la frontera en que nadie pensara que pudiera salir de ese enorme bache en un bache de terror, miedo colectivo y desde luego ausencia de inversión y de desarrollo económico… afortunadamente salimos de esa y de nuevo lo podremos salir.

Chihuahua hoy se encuentra con múltiples focos rojos detonados por la violencia, y como se ven las cosas es difícil que podamos salir de ellas.

Como se ha insistido, mientras la autoridad siga siendo reactiva a este grave flagelo social, no habrá suficientes armas ni operativos “especiales”, porque la sierra no deja que se apague; hace unos meses fue Bavispe, Sonora, y mañana puede ser cualquier punto de nuestra ciudad estado o país.

No se trata nomás de criticar la política de “abrazos y no balazos” del gobierno federal sino de todos los niveles de autoridad que no cumplen con una de sus principales obligaciones que es garantizar la seguridad de la población.

Y es que los últimos meses han sido catastróficos para la seguridad en el país, y desde luego para nuestro estado: simplemente la autoridad no puede hacer nada, ni a nivel federal, estatal o municipal y el número de muertos en hechos violentos sigue en aumento, por lo que urgen medidas más drásticas que frenen esta ola de violencia.

Aunque se diga que es sólo pro criticar en los poco más de tres años de la administración de la 4T, ha quedado demostrado que la delincuencia no tiene límites, y como ha sucedido en muchas ocasiones, en varios sexenios desde aquella declaración de guerra al crimen organizado por el entonces presidente Felipe Calderón se presenta un programa más para recuperar la paz y la tranquilidad, una esperanza que nomás no llega y se sigue demandando.

Por otra parte el darle al Ejército el control, hoy con la careta de la Guardia Nacional, sigue siendo la única opción para el presidente de México, a pesar de los reclamos constantes de que durante la campaña se habría comprometido a retirar de las calles a las fuerzas armadas.

En bien de México, y claro de Chihuahua esperemos que hoy sí exista la voluntad pero sobre todo el interés de trabajar por la seguridad de nuestra entidad, y que no sigan siendo “ilusiones” el alcanzar la paz y tranquilidad que desde hace muchos años anhelamos.

Desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el tema de violencia no sólo ha sido recurrente, sino el principal obstáculo que no ha podido superar.

Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua en su conjunto somos muchos más que esos delincuentes que piensan pueden generar miedo, que pueden atemorizarnos, simplemente no lo lograrán, y aunque la autoridad se olvide de nosotros, siempre encontraremos la mejor manera de salir adelante.

