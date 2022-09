Jueces contra la prisión preventiva oficiosa II

Hace dos semanas hablaba del debate que sostendría la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prisión preventiva oficiosa a la semana siguiente, donde se analizaría la posibilidad de eliminar dicha medida cautelar para los delitos que nuestra Constitución Federal establece en su artículo 19.

Dicho debate se dio la semana pasada y como lo señalé en el artículo pasado dicha oficiosidad no sería eliminada por mucho que el proyecto venía en ese sentido y por mucho que el Presidente de la Corte estuviera a favor. Y es que hacerlo significaría dos cosas de relevancia jurídico-social para el país y no precisamente en sentido positivo: el primero es que la Suprema Corte abriría la puerta para poder invalidar preceptos de nuestra Constitución Federal, es decir declarar que inconstitucional artículos constitucionales lo que por sí mismo no tiene sentido.

Y lo segundo es que los Jueces ya no impondrían la prisión preventiva o cautelar oficiosamente en delitos graves que lastiman a la sociedad como el homicidio, violación, secuestro, robo con armas y otros más establecidos en el precepto constitucional que se pretendía invalidar, lo que significaría mayor impunidad pues sabemos que delincuentes de alto perfil o económico se sustraerían a la acción de la justicia, lo que ahora no se permite pues esos delincuentes cuando cometen alguno de los delitos establecidos por el 19 Constitucional y son detenidos en flagrancia o por orden de aprehensión, quedan sujetos a la prisión cautelar por todo el tiempo que dura el proceso penal, pasando por dos aduanas o filtros como lo son la vinculación a proceso y la acusación, donde en la primera y a más tardar dentro de las 144 horas a partir de que son detenidos y puestos a disposición del Juez pueden obtener su libertad si es que el Juez no encuentra elementos indiciarios para procesarlos.

La segunda aduana es cuando el Ministerio Público toma la determinación después de vinculado si lo acusa o no, es decir si piensa llevarlo a juicio por no, una vez agotada la investigación, lo que sucede en un promedio de 6 meses a un año dependiendo del plazo de investigación y si hubo prórroga o no de la misma.

Por lo tanto los argumentos en el sentido de que con la prisión preventiva oficiosa se priva de la libertad a discreción e injustificadamente a una persona no es cierto, porque esa privación de la libertad queda sin efecto en todo proceso penal si se dicta auto de no vinculación a proceso por el Juez de Control, lo que sucede a más tardar ocho días después (48 horas detenido ante el Ministerio Público más 144 horas como máximo que está ante el Juez) de que una persona es detenida, lo que significa que todo detenido por prisión preventiva oficiosa se prolonga su privación de la libertad por el Juez sólo si se dicta un auto de vinculación a proceso (o sujeción a proceso), pero siempre después de que el Juez analiza los datos de prueba y determina que existen indicios suficientes que acreditan su probable responsabilidad en el delito, lo que significa que la detención de una persona por más de ocho días por un delito grave es porque el Juez encontró elementos.

Era muy delicado el debate y en los dos días en que esto sucedió la mayoría de los Ministros argumentaron en contra de su eliminación, y por esa razón fue retirado el proyecto por el Ministro ponente. Considero que retirar el proyecto fue la mejor medida que se pudo tomar porque el horno no está para bollos como para considerar siquiera dejar en libertad a miles de detenidos por delitos graves usando argumentos que emitieran el propio Presidente de la Suprema Corte o el Ministro ponente que propuso eliminar dicha prisión preventiva oficiosa, porque aunque no prosperara el proyecto si dejaría un precedente peligroso para el futuro y para el Estado Mexicano en el análisis que está por hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre dicha oficiosidad. Y no es que esté a favor de la prisión, al contrario, pero creo que no es la ruta adecuada en estos momentos para abrir ambas puertas.

Lo primero que se tiene que hacer es revisarse al interior del Poder Judicial los largos procesos penales injustificados porque eso es lo que mantiene sin sentencia a los detenidos y que puedan obtener su libertad si demuestran su inocencia en juicio. Es problema institucional más que de eliminar la prisión y también de revisión del actuar de los jueces en su determinación de vinculación o no a proceso.

Y lo segundo que urge es que se establezca un mecanismo donde el Constituyente permanente, antes de proponer cualquier reforma constitucional o adición a la constitución realice una consulta a la Suprema Corte para que determine si dicha propuesta es acorde con el texto constitucional. En esa medida se evitará cuestionar la constitucionalidad de un artículo constitucional. O usted qué opina.