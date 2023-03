“Si me hubiera cuidado, hubiera llegado a 100 peleas invicto y no sería el mejor de México, sería el mejor de la historia”. Julio César Chávez

Cristal y fentanilo, los rostros del infierno que enganchan a miles de niños, adolescentes y jóvenes en una encrucijada sin salida, su consumo te lleva al viaje de la felicidad irreal, que en corto tiempo te encuentra rápidamente con la muerte. En México, su consumo representa un riesgo latente de inseguridad y de salud pública, debido al repunte de muertes por sobredosis, y la guerra desatada entre los cárteles que se disputan cada una de las plazas de distribución. Con 100 pesos, un joven consigue 1 gramo de cristal, si ingesta más de 500 miligramos en un solo consumo es mortal, es decir, por crudo que se escuche, con 55 pesos puedes encontrar la muerte. Como apunte informativo, esta misma cantidad de droga en el mercado estadounidense se paga por 58 dólares, por ello la urgencia de cruzarla.

En México, según datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), en los últimos ocho años, el consumo de drogas sintéticas registró un incremento de 500%, en consecuencia, de 2019 a la fecha el número de fallecimientos por sobredosis aumentó cerca de 200%, donde existe alta disponibilidad en ciudades fronterizas del norte, porque su precio es mucho menor que otras. Hoy, el fentanilo es el narcótico más poderoso y letal del mundo, se estima que es 50 veces más potente que la heroína y 100 más que la morfina, dos miligramos son suficientes para matar a una persona.

El riesgo, es que el fentanilo está detrás de la producción de cristal y de otras drogas, Silvia Cruz Martín del Campo, doctora en farmacobiología e investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, señala, “el consumidor que usa cristal, al comprar una nueva dosis no se imagina que esta puede tener fentanilo y no lo está buscando, el adicto ni siquiera es consciente de lo que va a consumir y por lo tanto tampoco podrá controlar los efectos”. El consumo de fentanilo se ha convertido en una amenaza para México y Estados Unidos, debido al alto número de sobredosis registradas en los últimos años, tan solo en EUA cada 5 minutos se registra una víctima mortal.

Para la experta, otro de los problemas a resolver en México, es el acceso a la naloxona, que es el antídoto para las sobredosis de fentanilo, ya que está clasificada como opioide y se encuentra controlada, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, donde se regala y distribuye libremente. Dijo: “La naloxona es un antídoto y se le da a alguien que está en sobredosis de fentanilo para sacarla, pero en México no está disponible porque está controlada. En algún momento histórico alguien sin muchos conocimientos de farmacología vio la estructura de la naloxona y lo clasificó como un opioide”.

Ante la pesadilla del consumo, en días pasados, por gestión de la gobernadora Maru Campos, estuvo en Chihuahua, Julio César Chávez, leyenda viviente del boxeo, que a lo largo de su carrera tuvo 115 peleas con 107 victorias, 6 derrotas y 2 empates, consiguió varios títulos mundiales en categorías diferentes (superpluma, ligero y superligero) lo que lo llevó a formar parte del Salón de la Fama Internacional de Boxeo. También rompió récords como el boxeador con más peleas de título mundial, más defensas del título y también permaneció invicto por más de 13 años. Ante casi 3 mil estudiantes de Chihuahua capital, Parral, Aldama, Camargo y Cuauhtémoc, de media superior y superior, así como jóvenes que enfrentan su proceso final de sanación en Centros de Rehabilitación escucharon con atención, su testimonio “Sueños de un campeón”.

Julio tiene un arrastre como nadie entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos, hombres y mujeres que sin importar su grado académico o económico ven en él, a un hombre exitoso, con garra dentro y fuera del cuadrilátero. Sus adicciones lo llevaron a perderlo TODO, se levantó de la lona de la vida para compartir su experiencia y motivar a los jóvenes a vivir sanos, muy a su estilo dijo como el DEPORTE, que te da sueños y disciplina y la FAMILIA, son las herramientas clave para vivir sin ADICCIONES, ya que el círculo de amistades, que no siempre es el adecuado, te arrastran al calvario del dolor y la desesperanza, al final del camino las drogas te matan. “Si me hubiera cuidado, hubiera llegado a 100 peleas invicto y no sería el mejor de México, sería el mejor de la historia”. Por un México sano y pensante, Sumemos Voces.