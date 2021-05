Junt@s defendamos Chihuahua

“Vencerá quien pueda unir sus tropas en un objetivo común”.

Sun Tzu

Siete días para definir el rumbo de Chihuahua, hemos insistido a lo largo de esta campaña electoral, que nuestras familias se juegan el TODO por el TODO, el futuro, el progreso o el retroceso; el 6 de junio, las y los chihuahuenses en plena libertad y congruencia por el amor a su tierra, saldrán a emitir su VOTO. Una contienda cerrada, en la recta final dos proyectos, totalmente opuestos. Uno, el que representa experiencia y resultados, desarrollo, diálogo, apertura, de propuestas viables e innovadoras, de inclusión, un frente común amplio, de congruencia, donde confluyen el sector privado, religioso, magisterial, obrero, agrario, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, indígenas, deportistas, artistas, liderazgos de diversas fuerzas políticas, con el objeto de defender juntos a Chihuahua.

La otra opción, representa en los hechos inexperiencia, abandono, falta de resultados, de propuestas del corazón, cayendo incluso en la ilegalidad, un proyecto que le apuesta al encono social, al caos, al odio entre mexican@s, peleado con el progreso; un clientelismo político, que utiliza la desigualdad y la ignorancia como moneda de cambio, un régimen autoritario, que poco a poco desmantela y desacredita instituciones, forjadas después de la Revolución, que le han dado rumbo, competitividad y democracia al país. Un sistema que no responde por sus actos propios, a casi tres años de gobierno, justifica su inoperatividad culpando al pasado, al conservadurismo, a la mafia del poder, a los medios de comunicación, a quienes piensan diferente.

No hay más, o votamos por Maru Campos, candidata del PAN-PRD o por Juan Carlos Loera, candidato de Morena.

Ante el contexto de preocupación, y la presunción de una elección de estado, liderazgos sociales y políticos se han sumado a la causa común, TODO menos Morena. Hace algunos días, Graciela Ortiz, abanderada del PRI a la gubernatura, una mujer de amplia experiencia en la lid pública y política del país, en el evento protocolario #Todos Defendamos Chihuahua, reafirmó su apoyo a Maru Campos, dejando atrás pugnas políticas, que por décadas ilustraban la historia bipartidista de la entidad, en los tiempos del PRI-PAN, Chela llamó a la militancia y simpatizantes a emitir un voto útil en favor del único proyecto que puede frenar la llegada de Morena a la entidad.

Dijo: “Desde el primer día (de campaña) hasta el día de ayer hablé del peligro de que Morena gobierne el estado de Chihuahua, porque tengo la profunda convicción, absoluta convicción, que si el norte del país cae, si Chihuahua cae en manos de Morena, este país ya no tendrá remedio”. Destacó que no declinará ni renunciará a su candidatura, “Estoy convencida de que el PRI sabe gobernar y que todas y todos los compañeros que están trabajando para ganar esta elección habrán de hacer lo propio, espero que la ciudadanía los acompañe. Pero yo, hoy tuve que tomar una decisión que hoy estamos concretando”.

Después de un razonamiento bien estructurado, manifestó que no había forma de ganar las elecciones en Chihuahua, por lo que decidió canalizar su trayectoria, historia y contexto para apostarle a su estado, “Habré de hacer todos estos días un llamado a los chihuahuenses, a todos aquellos que me han expresado su compromiso, que me han expresado su adhesión, que me han expresado sus palabras de aliento, que me han acompañado en esta contienda, que les pido que voten por Maru Campos”.

“Significa cerrarle el paso a Morena para que sepa que en el norte del país, ni tiene espacio, ni tiene cabida y que no habremos de permitir ideologías ni conductas extrañas que lesionan, que denigran y que han agraviado a los chihuahuenses”.

La indolencia gubernamental ha multiplicado el número de pobres y marginados, producto del desempleo creciente, la federación eliminó programas sociales que inciden en la erradicación de la pobreza, según organismos oficiales internacionales, mediante evaluaciones de política pública, eran relevantes por su contribución en la disminución de las brechas de desigualdad y de derechos ganados. Entre ellos se encuentran: el Apoyo a la Vivienda, operado por Sedatu; el de Atención a Jornaleros Agrícolas, de Bienestar; el de Empleo Temporal, Secretaría del Bienestar, SCT y Semarnat; el de Comedores Comunitarios, de Bienestar; el de Apoyo a la Comercialización, de SADER (Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura); el de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias, de la SEP; el de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, de Salud y el de Consolidación de reservas Urbanas, de Sedatu. Además de cancelar programas como el de Estancias Infantiles para mujeres Trabajadoras, el de Refugios para Mujeres Violentadas, el Seguro Popular, entre muchos más.

La ineficacia detonó el número de casos y fallecidos por la pandemia Covid, incluyendo enfermedades crónicas como el cáncer, la desatención oportuna agravaron los padecimientos, resultado del déficit hospitalario, de medicamentos y de vacunación, la centralización burocrática ha sido un tropiezo; un campo que agoniza, producto de la eliminación de todos los programas y créditos a la palabra, Chihuahua, el único desierto que paga con agua, se queda sin reservas para el riego, todo por pagar un tratado arcaico que data de 1944, el cual obliga a México a pagar con el vital líquido a Estados Unidos, según expertos, todavía se adeudan 240 millones de litros cúbicos, vaciando las presas de La Boquilla, El Granero y las Vírgenes, alimentadas por el Río Conchos. Dejando en la orfandad a miles de productores y agricultores, que ven como sus tierras y su ganado se mueren, el candidato de Morena al ser cuestionado sobre el tema respondió: “el agua no es de los chihuahuenses, es de Texas”.

Además incrementaron los homicidios dolosos, feminicidios, violencia doméstica y la mendicidad de indígenas. Esto agravado, por el manejo irresponsable de una administración estatal, que deja una deuda pública de 60 mil millones de pesos, con altísimos índices en homicidios, desapariciones, extorsiones, secuestros, violencia de género, desempleo, pobreza, adicciones, déficit hospitalario y de medicamentos, sin apoyo al campo, sin obra pública, con instituciones en quiebra, como Pensiones. Se presumen actos de abuso de autoridad y corrupción, un poder que ocupó la silla para perseguir a sus adversarios políticos, se impuso a la constitucionalidad de la división de poderes.

A pesar de las críticas ofensivas de quienes impulsan un modelo económico arcaico, una servidora, no dejará de promocionar el VOTO ÚTIL, estamos a pocos días de acudir a las urnas para ejercer nuestro derecho al VOTO, libre y secreto, un VOTO inteligente que defenderá a nuestras familias, a Chihuahua del autoritarismo, de la ilegalidad, del retroceso. Un VOTO RAZONADO para rescatar el congreso federal, no podemos permitir que la inconstitucionalidad de los actos se aprueben por una mayoría ciega para hacerlos LEY, ni en los peores tiempos del PRI y el PAN. @VotoÚtil @6dejunio. Sumemos Voces.