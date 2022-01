Justicia, la eterna discusión

Ten fe en … en la justicia, como destino normal del derecho…”

Con un acartonado paradigma de justicia fuimos enganchados muchos abogados a la carreta de las leyes, y aún sigue siendo la carnada ideal para quienes como yo, caímos en esa utopía.

Hoy, a la distancia de aquel primer chispazo, ilusión ¿o vocación?, viendo cómodamente los toros desde la barrera, y con 30 años de ejercicio profesional que descansan ya en el baúl de los recuerdos, me atrevo a decir que el anhelo que encierra la frase del maestro Couture es una quimera.

En México no se resuelve conforme a justicia, no hay leyes sustantivas de justicia ni códigos procesales de justicia, nada de eso. Tenemos en cambio una Suprema Corte de Justicia y tribunales superiores de justicia, que ironía, tribunales que pretenden administrar justicia cuando este concepto sigue siendo tan ambiguo, inalcanzable y debatido desde hace por lo menos 2,400 años.

Mas ad-hoc resultaron otras instituciones internacionales de las cuales México forma parte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se arrogaron la delicada tarea de impartir justicia para designar sus funciones.

En la universidad se nos enseñó, como un primer acercamiento, la definición de Ulpiano: "Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho). Antes y después se han escrito tantas definiciones y conceptos de justicia como jurisperitos ha habido en el mundo. El antiguo y el nuevo Testamento nos dan la idea que tenían los creadores de la Biblia, con las naturales limitaciones de su rudimentaria existencia. La de Ulpiano resulta más elaborada, pero no menos ambigua, porque según él, justicia significa dar a cada uno su derecho, luego entonces, la justicia se somete al derecho, no al revés. Eso no tiene significado superior alguno, dar a cada quien su derecho es lo que actualmente hacen los tribunales nacionales o extranjeros, ni más ni menos.

Cuando hay duda sobre la interpretación y aplicación del derecho, los tribunales echan mano de la jurisprudencia, es decir, de casos ya resueltos cuya resolución es aplicada por analogía al caso planteado. Pero no deja de ser derecho, porque también en la universidad se nos enseñó que la jurisprudencia es fuente formal del derecho (García Máynez, Introducción al estudio del derecho, capitulo V.25).

Los estudiosos de la filosofía recordarán el prolongado diálogo que sostuvieron Sócrates, Glaucón, Polemarco, Trasímaco, Adimanto, Céfalo y Clitofonte, cuyo tema central es la fundación de un Estado perfecto. En él tiene cabida una extensa discusión sobre las cuatro virtudes que debiera poseer aquel servidor público que aspire a formar parte del Estado, por decirlo más apropiadamente, del gobierno del Estado, así, la prudencia, el valor, la templanza y la justicia son delineados según el entendimiento de cada uno de quienes participaron en la discusión que dio origen al libro "La Republica o de lo justo" de Platón.

Pues bien, el análisis del valor, prudencia y templanza fue sencillo para Platón, en boca de sus personajes, porque no encierran, hasta la fecha, dificultad alguna para comprender su alcance. Donde se centra la discusión es precisamente en la justicia, discusión que se ha prolongado durante siglos sin que alguien haya podido definirla o conceptuarla de tal manera que nos quede claro que cosa es ese término milenario, que como el amor, sigue siendo indefinible.

Sócrates, el más grande de los filósofos de la humanidad se rindió ante el concepto: "...nada he aprendido de toda esta conversación; porque no sabiendo lo que es la justicia, ¿cómo podría yo saber si es una virtud o no, y si el que la posee es dichoso o desgraciado?". Sin embargo al concluir el libro tercero de La República reconocen ciertas cualidades de la justicia inmanentes a un hombre bueno. Por analogía, suponen que si el gobierno se forma de hombres buenos, el ente así formado, será justo.

Pero Sócrates desilusiona a sus interlocutores cuando éstos le preguntan si algún día podrá surgir un Estado perfecto, contestándoles aquél: Nunca. Platón idealizó un Estado cuyos gobernantes reunieran cuatro virtudes: Templanza, valor, prudencia y justicia. Para Sócrates eso era utopía, y así hemos llegado al siglo XXI. Reunir esos valores en nuestros gobernantes es una ilusión que cada vez está más lejos de alcanzarse, todo cuanto hacen los tribunales y autoridades de los distintos órdenes es impartir derecho, a lo mucho. La justicia, insisto, es algo tan sagrado, que no cabe aún en las personas. Mucho derecho, pero tal vez poca justicia.

Cuando el hombre sea capaz de crear códigos sustantivos y adjetivos de justicia (pero no el de justicia militar, ese ordenamiento no deja de ser derecho), entonces podremos crear cortes y tribunales de justicia, mientras esto no suceda, propongo se denominen simplemente cortes y tribunales del derecho, porque todo lo que resuelven gira en torno del derecho.