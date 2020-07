Justicia ni pronta, ni expedita, ni completa e imparcial

El pasado 30 de junio se cumplieron dos años de una noticia que impactó a la sociedad chihuahuense: el cobarde y vil asesinato de cinco integrantes de la familia Romero Armendáriz en el fraccionamiento Residencial Universidad en esta ciudad, por parte del enfermero Jorge Alberto C. A, su esposa Lizeth C. S. y su hijo Jorge Alberto C.C., sin que a la fecha se haya iniciado el juicio correspondiente.

Lejos se está de cumplir con las características del Nuevo Sistema de Justicia Penal que se supone modernizaría los procesos y los volvería más sencillos, rápidos y objetivos, y ni qué decir del respeto a los derechos de todos los ciudadanos como lo establece la Constitución.

Según una nota publicada por este medio, fue precisamente la mañana del 1 de julio del año 2018, el día de las elecciones presidenciales, cuando la comunidad despertó con la noticia del múltiple crimen de María Romero Armendáriz, Ricardo Chávez Pérez, Daniela Romero Armendáriz, Daniel Gregorio Romero Vega y Rita Armendáriz Barraza, quienes masacrados en el domicilio número 9714 de la calle Universidad de Nayarit.

Tras las investigaciones, se descubrió que este caso se suscitó luego de que el enfermero los habría convencido de que él podía acelerar un trasplante de un riñón, para lo cual pidió el pago de medio millón de pesos a la familia que se encontraba desesperada ante la gravedad de la enfermedad del padre.

Según las investigaciones, el día del crimen, esto es el 29 de junio de 2018, los asesinos se reunieron con la familia en el domicilio de ésta; Rita y María ofrecieron café a sus verdugos, por lo que se movilizaron a la cocina para preparar la infusión y fue en donde uno de los tiradores les empezó a disparar mientras que otro tirador, simultáneamente disparó contra los otros integrantes de la familia.

Ricardo recibió 7 disparos, Daniela 5, Rita 4, Daniel 2 y María 3; tras el multihomicidio la familia encabezada por el ex enfermero, su esposa y su hijo, se fueron a cenar tortas en un negocio cercano, según relató el ministerio público.

La fiscalía tiene mucha información y detalle de lo acontecido, de hecho a Jorge Alberto se le tiene procesado por el homicidio de Laura Soto, una enfermera que le habría pagado 80 mil pesos para conseguirle una mejor plaza en el IMSS, y cuyo crimen se dio supuestamente al recibir el reclamo por incumplir esa promesa.

Después, el 20 de diciembre del 2018, se le formularon cargos por el uso de documentos falsos, y el 21 de enero de 2019 se le sometió a proceso penal y se le impuso la prisión preventiva por 2 años sólo por esa causa penal.

Según una noticia publicada por El Diario de Chihuahua, La Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que tardó poco más de un año en fincarle cargos por los hechos a los presuntos involucrados, reportó ayer que no se tenía una fecha específica para la celebración de la audiencia de auto de apertura a juicio oral debido a la pandemia por el COVID-19 ya que hubo suspensión de actividades ordinarias en los últimos tres meses, por lo que sólo se atendían asuntos urgentes.

Es un caso por demás notorio en el que casi toda una familia chihuahuense fue eliminada sin que hasta ahora se cumpla lo que establece el Artículo 17 de la Constitución, señala que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".

En todas las administraciones ya sea federales o estatales, hay crímenes que lamentablemente las marcan y reflejan también el tipo de gobierno por el trato que se les dé a los casos.

No se da lo que tanto se anunció con el Nuevo Sistema de Justicia Penal de que se modernizarían los procesos, que serían más sencillos, rápidos y objetivos.

Si esto pasa con hechos por demás trágicos, conocidos no sólo a nivel local si no estatal, nacional e internacional, ¿qué pasará con otros casos igualmente trágicos pero que no trascendieron?, eso sólo el Gobierno y la Fiscalía lo saben.

Este hecho fue atendido por las autoridades estatales, se investigó a fondo, descubrieron otros casos de víctimas relacionadas, hay detenciones, pero llama la atención que aunque los responsables permanecen recluidos en el Cereso de Aquiles Serdán por diversas causas penales, no han sido acusados por el multihomicidio.

Parece que el asunto quedó en el olvido. Al menos hasta hoy, los deudos no han recibido justicia.