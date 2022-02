Justicia para Dayra

En memoria de Dayra González

Que en Paz Descanse

Una mujer fue asesinada.

Una profesionista fue ultimada.

Una funcionaria pública fue agredida.

Una madre de familia se fue al cielo.

A una amiga le fue arrebatada la vida.

Al hacer estas afirmaciones, desde luego que me refiero a Dayra Rocío González Moreno, Síndica Municipal de Guachochi, que el pasado lunes 21 murió de una forma inimaginable.

Un hecho atroz, del cual es un tanto complicado escribir, por tratarse de una persona conocida y querida por la suscrita, en virtud de la amistad entablada con ella, que surgió con motivo de su campaña política del año pasado; aunado, a que no puedo y no debo, -por este medio-, emitir el más mínimo juicio sobre lo ocurrido, por respeto a la familia, especialmente a sus pequeños hijos y por el debido cuidado con respecto a la investigación que se está siguiendo por parte de las autoridades.

Le pido a usted, amable lector de este artículo, que lea de nueva cuenta estas expresiones; ¿verdad que parecen encabezados de los periódicos de circulación local o nacional?

Todos los días y a todas horas, se registran casos de violencia.

Continuamente nos enteramos por los medios de comunicación y redes sociales, acerca de acontecimientos en todo el país, en los que la víctima es una mujer violentada. Aunque también, es muy alto el índice de hechos que no son denunciados o de los que no se tiene conocimiento.

Según las cifras, en la medición que se hace en lo que va del sexenio del actual gobierno federal, hay 3,128 casos de feminicidio en México; de los cuales, 113 han ocurrido en nuestra entidad, conforme a datos de TResearch, a enero 2022.

La violencia contra la mujer, puede manifestarse de muy diversas formas, no sólo la física. Puede ser psicológica, económica, emocional, acoso laboral, entre otras. También existe manipulación y control, sobre todo de su círculo más cercano, como lo es la propia pareja sentimental, que por el entorno, la formación familiar o los estándares sociales, no se catalogan como violencia, pero que son indicios de que puede ir escalando a niveles que llevan incluso a hechos fatales.

Cuando una mujer se encuentra en una relación dañina, con una pareja que la ofende, agrede, golpea o violenta, experimenta una serie de sentimientos. Siente miedo, temor y terror por estar dentro de una relación así; a la vez que percibe ese mismo miedo, temor y terror por salir de ella, precisamente por la amenaza de que habrá consecuencias.

Al lograr escapar de un círculo vicioso como ese, es muy importante que se denuncie; que haga públicas sus emociones, para tejer una red de protección a su alrededor, tanto de la familia y amistades, como de las autoridades correspondientes.

Con respecto al caso específico de Dayra, -en un acto reflexivo acerca de lo sucedido-, me llama la atención la última publicación en su Facebook personal; ella compartió un recuerdo que había “posteado” dos años atrás con motivo del 14 de febrero, en el que escribió: “por una vida libre de violencia”, acompañado de la imagen de una tarjeta que dice: “Feliz día del amor a todas esas mujeres que están en el cielo por culpa de esos que decían amarlas”. De forma inevitable, corren lágrimas por mis mejillas. Así lo dejo, sin ahondar más en mi comentario. Se explica solo.

En estas fechas, en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es cuando escuchamos posicionamientos, discursos, lemas, consignas, etc., me parece muy bien, que las instancias oficiales de las estructuras gubernamentales y los colectivos o asociaciones de mujeres, aprovechemos el 8 de marzo para manifestarnos, para hacer valer nuestros derechos, para alzar la voz, para expresar nuestro pensar y sentir; pero me gustaría que la política de género, fuera transversal, que se practicara todos los días; que la lucha por las causas de las mujeres no tuviera solo un día en el calendario; sino que, debe ser permanente, continua y constante.

No podemos permitir que seamos invisibilizadas, ni en lo público, ni en lo privado. De ahí que, con respeto, hago un llamado a la sociedad en su conjunto, a la coordinación de esfuerzos entre quienes nos gobiernan en todos los niveles, los grupos representativos u organizaciones no gubernamentales y de todas en general, para lograr lo que hemos dicho y escuchado ya tantas veces: la UNIDAD para erradicar la violencia contra la mujer.

Pareciera que sólo nos interesamos en el tema, cuando nos enteramos de algún hecho, en relación a una persona cercana. Sin embargo, la sororidad, debemos acuñarla y practicarla día con día.

Ya es momento, de entretejer un lazo tan resistente, que nadie pueda romperlo. Hacernos fuertes entre nosotras mismas. Apoyarnos en todos los sentidos.

Por este medio y todos los medios que tengamos disponibles las mujeres chihuahuenses, sumémonos al clamor de Justicia para Dayra.

Su caso no quedará impune, aun cuando la aprehensión del culpable no le devuelva la vida.

Lo mismo pedimos, para todos los desafortunados feminicidios cometidos en nuestro país.

Hoy fue Dayra; luchemos porque mañana no seamos ninguna de nosotras.

Ya es momento…