La ausencia y la salud del presidente

El 23 de abril nos enteramos que por tercera ocasión el presidente dio positivo a Covid 19, en una gira por el sureste mexicano donde supervisaba los avances del tren maya (una de sus magna obras junto con el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas además del proyecto interoceánico) y aunque él mismo informó a través de sus redes sociales que por dicha razón suspendía la gira y que su corazón estaba en óptimas condiciones, inmediatamente iniciaron las especulaciones, de quienes desean que no termine su sexenio.

Obviamente los primeros en señalar que se estaba ocultando información y que exigían saber la verdad, deseándole “buena salud” al presidente fueron esos opositores de todo su sexenio: ese grupo que perdió el poder junto con periodistas que se beneficiaban de ellos (con Loret de Mola y Brozo a la cabeza).

En su hipocresía señalaban que deseaban que el presidente estuviera bien, pero que exigían saber la verdad ya que “tenían información” de que era una mentira lo que comunicó AMLO en sus redes sociales y que el presidente había sufrido un infarto al corazón y que estaba en terapia intensiva, que mandaron a llamar a los cardiólogos más importantes del país para que revisaran su corazón y que estaba internado, inconsciente.

Algunos señalaron que incluso ya se estaba atendiendo en Estados Unidos en un hospital privado e incluso aseguraron que qué ironía que llegara a fallecer en Estados Unidos, un país neoliberalista. Los menos sensacionalistas señalaron que ya estaba bien pero que sí había sufrido un infarto con derrame cerebral y que por esa razón tenía paralizada la parte derecha de su cuerpo o cara. Los menos hipócritas sí señalaban con todas sus letras que ojalá y se “muriera” por el “daño que le estaba haciendo al país”. Esos señalamientos fueron hechos por los “periodistas” que por año han manejado la información como mercancía (obteniendo privilegios y dinero para no publicar y publicar lo que los políticos pagaban): Loret de Mola, Brozo, López Dóriga, Sergio Sarmiento, Raymundo Riva Palacio, Leo Zuckerman y un largo etcétera.

Incluso en el programa de Televisa, Tercer Grado, Sergio Sarmiento llegó a señalar, sin ningún grado de vergüenza que si ellos especulaban es porque no tenían la información fidedigna, es decir, que se vale inventar cuando según él no se tiene la información que él cree falsa. Para mala fortuna de todos los mencionados y malquerientes del presidente y del país (y que son corresponsables de los abusos, excesos y corrupción de los prianistas) el presidente apareció al tercer día (en un video grabado el miércoles y se le vio bien de salud y sin parálisis) y al cuarto día encabezó la mañanera (el jueves 27 de abril) después de que el secretario de Gobernación las llevara a cabo de lunes a miércoles.

Por supuesto que la mayoría de la población, que sí vemos la realidad (ellos también pero jamás aceptarán que estamos mejor) y la gran diferencia entre el Gobierno de AMLO y los anteriores, los que vemos cómo se apoya a los que antes no se apoyaba, que ya no se condonan impuestos, que se hacen grandes obras sin subir impuestos o aprovechando una mini pandemia como la H1N1 de Calderón, que vemos cómo quien comete actos de corrupción en este mismo gobierno son encarcelados como en el caso de Segalmex, que ya no hay derroche, y un largo etcétera que hacen mucha diferencia, esa población que lo tiene con mayoría en la aprobación de su Gobierno (el 70 por ciento), nos preocupamos y deseamos que estuviera bien, ante las ganas y ansias que tienen los príanistas y sus patrones de recuperar el poder y tener a México como su botín.

Para fortuna de todos los mexicanos, incluyendo sus detractores y odiadores, el presidente apareció y con buena salud y retomó sus actividades al tercer día. Él mismo informó, a su estilo, que le dio “el vaguido” estando de gira supervisando el tren maya y que tuvo que suspenderla y descansar y no sólo no estaba paralizado de nada sino por el contrario, se le vio más animado que de costumbre. Es cierto que el presidente sufre del corazón y se tiene que cuidar, lo que no se vale es lo que hace la oposición que en su hipocresía de “desearle buena salud” a la vez expande el rumor de que está muriéndose, en coma o paralizado, con el ánimo de crear caos y afectación a la estabilidad económica y política del país. Para la mala fortuna de la oposición, sus voceros y malquerientes (que afortunadamente es una minoría, pero que sí le ha hecho mucho daño al país) AMLO está sano, está fuerte pero sobre todo está con ganas, de seguir transformando al país, aunque les pese a los que quieren seguir abusando del poder. Ahora sí que ¡Y qué soporten! Porque les faltan muchos años de estar sin el poder y sus privilegios.