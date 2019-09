La Banda Presidencial representa la Bandera Nacional

Recibí algunos comentarios relacionados con mi empatía con el sistema socialista que he expresado en varios artículos, como opción para solventar la inseguridad, violencia e injusticia social en México.

Comentarios respetuosos, analíticos, algunos adversos al socialismo, invitándome a ampliar los motivos de mi adhesión.

Lo he expresado como apuntes para reflexionar en esa alternativa ejemplificando a Cuba, donde no tenemos noticia de lo que tantas veces he señalado: no vemos narcotráfico, feminicidios, desapariciones, masacres, pobreza extrema, discriminación, niños hambrientos y sin educación, adultos mayores en la indigencia, o sistema de salud colapsado, corrupción e impunidad.

En las actuales circunstancias no veo que México transite al socialismo. Tengo claro que el sistema, llámele capitalista o neoliberal, construye e impone la economía interna y su correlación con la internacional, y las instituciones jurídicas que le dan seguridad y continuidad.

Las masas populares decidirán qué hacer con el régimen, con su sistema. Que admitan el sometimiento o lo transformen. Cada nación socialista entendió y supo cómo hacerlo.

Si se acepta que el nacionalismo revolucionario mexicano fue una probable ruta al socialismo, quedó derrotado por la estrategia capitalista para neutralizarlo, lo logró a tiempo y modo; ahora emite directrices.

Por los informes e indicadores económicos del país, a la baja, parece que López Obrador es inhábil de entender que en la medida que aglutine al sector privado bajo pactos de seguridad jurídica para inversiones locales e internacionales, obtendrá el impulso para crecer y desarrollar el país.

En la justicia social todos ganan, empresarios y trabajadores. Así mi criterio con relación a los gentiles comentarios.

Pero hay un asunto que a todos interesa y que, por su trato por el presidente López Obrador es menester explorar. Me refiero al significado de la Banda Presidencial.

El Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, son nuestros símbolos patrios, sagrados; su uso los regula la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; sintetizan la historia de México, de sus esfuerzos anticolonialistas, independentistas, reformadores y revolucionarios, libertad y honor nacional.

Los embajadores de los países representan a sus respectivos pueblos que, también tienen su bandera, sus propios símbolos y, por reciprocidad internacional de respeto e igualdad, en los casos que las reglas diplomáticas y las leyes establecen, se rinden honores a bandera extranjera o entona el himno nacional de otro país.

Nuestra ley creó la Banda Presidencial compuesta por los colores de la Bandera y el Escudo Nacional, y que el presidente de la República tiene el deber jurídico de portarla en ceremonias oficiales de mayor solemnidad e, imperativamente, en cuatro ocasiones como dispone el artículo 35 de esa Ley:

1.- En la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

2.- Al rendir anualmente su informe ante el Congreso de la Unión.

3.- En la conmemoración del Grito de Dolores, la noche del 15 de septiembre.

4.- Al recibir las cartas credenciales de los embajadores y ministros acreditados ante el Gobierno Mexicano.

Andrés Manuel López Obrador, presidente, recibió en Palacio Nacional el lunes 26 al señor Christopher Landau, como nuevo embajador de los Estados Unidos de América, acto divulgado por el gobierno federal como una reunión o “encuentro”, no como entrega de sus cartas credenciales, aunque de eso se trató.

Las fotografías oficiales muestran que López Obrador no portó la Banda Presidencial, es decir, incumplió con la ley.

Ese mismo día recibió a los nuevos embajadores de Ecuador, Israel y de la República Checa. Tampoco llevó la Banda Presidencial.

La Banda Presidencial es una representación de la Bandera Nacional y el emblema del Poder Ejecutivo Federal. No usarla en tales actos, provocó censuras al presidente, por el desdén, rechazo o desprecio a nuestro máximo símbolo: la Bandera Nacional y, la ley.

He opinado en otras ocasiones que el presidente sí puede ser sometido a procedimientos administrativos por faltas como las que describo, por lo que creo que la Secretaría de la Función Pública, ya debió radicar expediente de responsabilidades y dictará resolución en la que, al menos, se le amoneste públicamente.

La secretaria de Gobernación, y el de Relaciones Exteriores, supongo, también le deben haber hecho saber que debió portar la Banda Presidencial, y no omita tal, en subsecuentes recepciones.

Los votos que le di en 2006, 2012 y 2018 para que fuera electo presidente de la República apuestan por el estado de Derecho. Señalaré errores, dislates, imprecisiones y banalidades en que ha incurrido; en los agravios a niñas y niños por el retiro de recursos a las Estancias Infantiles y las Casas de Protección a mujeres violentadas, por citar dos de los daños a derechos humanos.

La Banda Presidencial no es una tela cualquiera; es la representación de nuestra Bandera colocada en la persona física del Presidente. Es imposible, de toda imposibilidad, no portarla en los supuestos que la ley previene.

Presidentes anteriores, violando la ley, se intimidaron de acudir personalmente al Congreso a presentar el informe anual sobre el estado general que guarda la administración pública del país, ante los riegos de los reclamos a viva voz de senadores y diputados por los diferendos políticos de los últimos lustros.

La interpretación conforme la Constitución y el artículo 35, fracción II, de dicha Ley, permite concluir que López Obrador debe portar, hoy domingo 1 de septiembre, la Banda Presidencial, e ir personalmente al Congreso a presentar o entregar su Informe, lo que se considera suficiente, porque el artículo 69 constitucional no dice que lo lea, como se hacía antaño.

No le compete presentarlo a la secretaria de Gobernación ante la Oficialía de Partes o secretaría del Congreso, para que sellen y firmen “de recibido”.

Es imposible de toda imposibilidad no portar la Banda Presidencial la noche del 15 de septiembre. Veremos cuál escolta de bandera y de qué unidad, entregará la Bandera Nacional al presidente. Ese detalle enviará muchos mensajes.

El lunes 16 las tropas desfilarán frente al balcón presidencial presentando su respeto y lealtad al Jefe Supremo, quien declaró que, si por él fuera, desaparecería el ejército.

Soldados y marinos se portarán institucionales, es su deber, el punto es si son correspondidos por el Presidente, porque la lealtad es pareja, tanto al comandante supremo, como de éste a sus subordinados.

El cómo se efectúen el pase de revista a la tropa y alumnos de planteles militares en el Zócalo y el desfile, nos dará elementos para descifrar la deferencia del Presidente de la República para con las Fuerzas Armadas.





