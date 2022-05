La Batalla de Puebla y los nuevos invasores

Con el país en quiebra económica por la Guerra de Reforma, al presidente Benito Juárez García, le atormentan los fantasmas de una deuda adquirida por México, cuyos acreedores, Francia, Inglaterra y España, exigen el pago inmediato.

Las naves extranjeras desembarcaron para hacer efectivo el pago del capital. El ministro del exterior, Manuel Doblado, (no se dobló) sino, supo negociar. Así, Inglaterra y España, ordenan reembarcar sus tropas de retorno a sus respectivos países. No así, Francia, quien incumple los compromisos acordados en La Soledad, y fue el pretexto ideal para que Napoleón III invadiera México, para disolver al gobierno de Juárez, en aras de establecer una monarquía.

Un 19 de abril de 1862, El Fortín de Veracruz atestiguaba los primeros disparos. El enemigo portaba modernos pertrechos como escopetas y cañones superiores a nuestros ancestros. Tras diversos ataques y olfateando como botín a la Ciudad de México, la mañana del cinco de mayo de 1862, tuvo lugar lo que se conoce como La Batalla de Puebla, siendo testigo mudo, el Cerro de Guadalupe. Al mando, el general Ignacio Zaragoza, de unos dos mil soldados y otros tantos campesinos e indígenas, quienes, armados con rústicos machetes y lanzas con punta de acero, contra modernas pistolas, carabinas y cañones del enemigo.

La superioridad numérica también era evidente.

Siendo el ejército francés considerado de primer mundo, las tropas mexicanas serían como David frente a Goliat. Ante su evidente superioridad armamentística y la gran soberbia del conde de Lorencez, podrían los franceses argüir: ¿Somos acaso perros para que vengan ante nosotros con palos y piedras? Pero su excesiva confianza fue su gran derrota, y también por eso la victoria es trascendente.

El informe de Zaragoza fue escueto pero motivador: Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con soberbia, necedad y torpeza.

Lo triste es que, al general Ignacio Zaragoza, no le da tiempo de saborear la victoria, pues fallece poco después de tifo, enfermedad ligada las guerras y desastres naturales.

Un año después, volvería el enemigo como rio arrasador con 35 mil tropas, entonces sí, se haría del control de ciudad de México, e impondría a Maximiliano de Habsburgo y Carlota, como emperador y emperatriz de México, cuyo imperio sería breve.

Un dos de abril de 1867, tropas al mando de Porfirio Díaz, tomaron la ciudad de Puebla, y el impero fue aniquilado. Maximiliano capturado y fusilado un 19 junio del mismo año en Querétaro en el Cerro de las Campanas.

Estos eventos sucedieron hace unos 160 años; no obstante, parece que, la sombra del imperialismo, intervencionismo e intento de someternos, se ha refinado y camuflado de diversas formas. En ocasiones, el sometimiento no se da sólo por las armas, sino por ideologías, la religión y el poder de la palabra mentirosa e insidiosa.

Los nuevos tiranos, arriban a las tierras que ambicionan, en naves de la democracia y, una vez ahí, queman esos barcos para que no haya retorno. Sus dichos son: “al diablo con las instituciones; y, no me vengan aquí con que la ley es la ley”.

El presidente Juárez, decretó fusilar a todo el que se uniera al enemigo. Pero ahora han surgido nuevos traidores.

Éstos traidores destruyen las instituciones, asociaciones civiles, someten órganos autónomos y a la misma Corte, aduciendo que son diferentes, pero traicionan al pueblo. Peores que Maximiliano de Habsburgo, porque aquel fue un extranjero, ajeno al sentir y la idiosincrasia de los mexicanos, pero éstos, que se dicen mexicanos, atentan contra sus propios hermanos, flexibilizan la justicia, encarcelan a opositores políticos, y los que les resultan incómodos, pero sus compinches que son señalados de corrupción permanecen intocados.

Éstos, pretenden quemar o fusilar mediáticamente a sus opositores, para tener un camino sin escollos, donde su mandamás se sienta en Palacio Nacional, como un nuevo Maximiliano, al cual estos sátrapas, aplaudidores rinden culto. Además, se doblegan ante el doblador extranjero que enloda a México con lenguaje soez, y ante tal infamia se inclinan, afirmando que el soberbio que injuria nuestro país es muy respetuoso. ¡Éstos son los nuevos traidores a México!

Éstos nuevos invasores y traidores atentan contra la incipiente democracia, arguyendo que, es carísimo el sistema electoral, para crear un nuevo, a modo, donde a través de consultas amañadas con el pueblo, intentan por todos medios implantar una nueva monarquía.

Al parecer, la oposición ha despertado, Ojalá continúe. Porque si no, adiós libertades, democracia y estado de derecho, y nada aprendimos de la historia.