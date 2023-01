La caja de pandora de Calderón

Llama la atención el silencio abrumador que la mayoría de los medios nacionales y locales han hecho sobre el juicio del ex secretario de Seguridad del ex presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, sobre todo en un estado como el nuestro, donde la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”, tuvo consecuencias que el día de hoy siguen calando.

Se trata un acontecimiento históricamente trascendental, de crímenes de lesa humanidad que se dieron por orden presidencial, de un sexenio que además de espurio, sumió a México en una espiral de violencia, que ha dejado cientos de miles de muertos, grupos del narcotráfico fortalecidos, el incremento de la exportación y consumo de todo tipo de drogas, lavado de dinero, esos fueron los resultados de aquella estrategia de seguridad, que hoy sabemos, fue en realidad una acción para monopolizar el mercado de las drogas a un solo grupo.

Fueron años muy oscuros y sangrientos para México y Chihuahua, donde la inseguridad y la violencia campeaban por las grandes ciudades de las fronteras como Ciudad Juárez, la cual perdió su ritmo de vida, su vida nocturna y económica, una ciudad industrializada que quedó en el abandono y que aún ahora se sienten sus secuelas.

El caso García Luna, le debe mucho a Chihuahua, a los chihuahuenses, a esa generación en la que su juventud la pasaron con el temor de ser levantados o asesinados, quienes vieron morir o desaparecer a sus familiares y amigos, una guerra sin cuartel entre grupos del crimen organizado y distintas autoridades por el control regional de las drogas.

No es de sorprender, que los reflectores mediáticos estén enfocados en otros temas, sin embargo, es un tema pendiente de justicia, se trata de miles de personas que sufrieron, y en muchos casos, aun existen consecuencias, de una red de mando y de autoridades involucradas que solaparon o fueron cómplices de todo tipo de crímenes que no pueden quedar en el olvido.

Se entiende el silencio, pues destapar la caja de pandora en el juicio, que se vislumbra podría destapar un tsumani de reacciones políticas, sobre todo en la oposición mexicana, desde el repudiado Felipe Calderón, quien ya está fuera del país, se pueden exhibir muchas responsabilidades, se trata de un caso de narcotráfico respaldados desde el gobierno federal.

Las patéticas acusaciones de la oposición contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a su relación con el Cártel de Sinaloa, por haber saludado a la mamá del Chapo Guzmán, se han desvanecido con la detención de Ovidio, mientras que Genaro García Luna podría comenzar a señalar toda una red política de corruptelas, que estuvieron encumbradas en la administración de Felipe Calderón.

El próximo lunes inicia el proceso real, ante el mismo juez que tuvo el caso del Chapo Guzmán, se trata de un proceso que se anuncia muy extenso, porque una gran cantidad de personas, funcionarios y políticos tuvieron relación con su ascenso y poder en el tema de seguridad, desde el gobierno de Vicente Fox, su pasó por el extinto CISEN, luego en la Agencia Federal de Investigación y con Calderón, en la Secretaría de Seguridad Pública.

Sin lugar a duda, será una bomba si el caso llega a un acuerdo entre García Luna y las autoridades estadounidenses, ya declarado inocente, las responsabilidades apuntan directamente a su jefe directo, al ex presidente Calderón, quien actualmente está mudo, no hay publicaciones en su cuenta de Twitter, como usualmente lo hace, los panistas bloquean sus oídos respecto a esta noticia, y en Chihuahua, donde la actual administración es parte del círculo cercano del ex presidente, viven su propio calvario por inseguridad, una herencia sin lugar a duda, del padrino político de la gobernadora.