El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas de Chile dirigidas por Augusto Pinochet dieron un golpe de estado a Salvador Allende. Como consecuencia vinieron años de represión, miles de muertos o desaparecidos, encarcelamientos ilegales, persecuciones a los líderes sociales y sindicales, limitaciones a la libertad de expresión, supresión de los partidos políticos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, toques de queda y el Congreso Nacional fue disuelto. Nació una época de terror.

Sin embargo, los chilenos se organizaron para oponerse al régimen totalitario. Presiones internas, y sobre todo externas, obligaron al dictador a organizar un plebiscito para que los ciudadanos, mediante voto, decidieran su continuidad o bien si llamaba a elecciones. Así nacieron la Campaña del Sí, que lo apoyaban o la Campaña del No, que deseaban un presidente civil. Si ganaba el primero, serían otros ocho años del régimen; si ganaba el No el periodo pinochetista se terminaría el 11 de marzo de 1990 después del llamado a las urnas.

Por primera vez se autorizaron dos franjas televisivas: la del Sí y la del No con quince minutos cada opción transmitidas a las once de la noche y los sábados y domingos antes de mediodía, la Campaña del Sí se fundamentaba en los logros económicos de Pinochet y el culto a su personalidad.

La franja del No fue producida por un grupo de publicistas que mostraron una cara optimista y cínica, se fundamentaron en el símbolo de un arcoíris y sobremanera pegajosos jingles: “Chile, la alegría ya viene”, “Canción del No”, “Nadie lo Puede Ver”, “No lo quiero No, No”, “Vals del No” y fue una batalla entre estrategas de mercadología política.

Finalmente el 5 de octubre de 1988 se llevó a cabo el plebiscito. El No ganó con una amplia ventaja y nuevamente llegó la democracia a Chile. Sin derramar una sola gota de sangre.

En el referéndum para la revocación de mandato en nuestro país hay una veda parcial. Quienes no estén a favor del mandato del presidente están en veda electoral desde febrero hasta el día de la consulta popular, el 10 de abril. Nadie, ni partidos políticos ni ciudadanos independientes pueden realizar campañas. Nadie, excepto el primer mandatario es quien puede aparecer diariamente en sus conferencias matutinas sin mencionar directamente los logros de su administración. Nadie puede publicitar por una u otra opción. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral ordenó el retiro de espectaculares instalados y pagados por quién sabe quién. No hay piso parejo.

Augusto Pinochet les “regaló” quince minutos de televisión. En México no. En Chile los ciudadanos tuvieron libertad de expresarse por el No a pesar de una clara ventaja de uso de medios por parte del gobierno. Pero en nuestra nación, la pregunta es poco clara. Muchísimas personas no la pueden responder porque afirman “no le he perdido la confianza al presidente porque nunca se la he tenido”.

Por supuesto que el mandamás de Palacio Nacional ganará con amplio margen. Pero no alcanzará el 40% de la votación exigida. Según las encuestas el presidente cuenta con más del 50% de aceptación. Ese porcentaje es suficiente para consolidarlo en el poder. Veremos la realidad de su popularidad.

Es increíble que Pinochet les diera una oportunidad –mínima- a sus opositores y aquí no. Veremos la realidad de su renombre en fríos números. Y no estoy promoviendo el Sí, el No o la abstención. Eso será una decisión personal.

Mi álter ego recuerda las palabras de Rigoberta Menchú “La paz no es solamente la ausencia de guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz”. El planeta está peligro de una guerra mundial promovida por la intransigencia de Putin, dictador de Rusia. Y no falta quien lo apoye incluso con la indiferencia.