La canasta del miedo

“Economía familiar, fracaso de un gobierno”

El 2022 arranca con la peor cuesta de enero desde hace 21 años, debido al aumento de la inflación, cáncer de la economía, que pega directamente al bolsillo; la escalada de precios de bienes y servicios incrementa aún más el universo de pobres y marginados en el país, especialistas en el ramo y quienes acuden diariamente al supermercado, tiendas de barrio y ejidales, gasolineras y gaseras, entre otros servicios lo confirman, ante un contexto de crisis sanitaria, desempleo creciente, bajos salarios, inseguridad y violencia desmedida, el dinero no tiene valor.

México se enfrenta a la mayor inflación en dos décadas; en diciembre pasado alcanzó el 7.3 por ciento, se estima que este año también se ubique por encima de la meta de tres por ciento. Prolongando la cuesta de enero hasta marzo, como dicen los economistas “esto generará incertidumbre en el consumo básico; es decir, en el de la canasta básica. Sin pensar ya en el consumo complementario”.

Este es un panorama alarmante para la mayor parte de la población que vive al día, tenemos una economía frágil, dependiente, sin estrategia clara, que sigue sin sobreponerse al colapso económico mundial, de hace dos años con la llegada del Covid-19. La mayoría de las familias sin ahorro, el poco que tenían se esfumó para sobrevivir, y hoy, es imposible guardar un peso.

Durante 2019 mil 570 pesos eran suficientes para comprar todos los productos que integran la canasta básica en México. En 2021, con el mismo monto sólo será posible adquirir el 86 por ciento de esos alimentos, porque el costo de la canasta básica llegó a mil 824 pesos. Es decir, su precio aumentó en 16 por ciento.

La canasta básica alimentaria es el conjunto de productos suficientes que permiten satisfacer las necesidades nutricionales básicas de una familia promedio en el país. Hasta 2019 estaba integrada por 23 productos entre los que se consideraban al maíz, al frijol, al azúcar, a la leche en polvo y al arroz.

A partir de ese año, el Gobierno federal agregó 17 productos para tener un total de 40, entre comestibles de primera necesidad y artículos de limpieza e higiene personal como papel higiénico y crema dental. La carne de res, el huevo fresco, el cacahuate, el pan dulce y los chícharos fueron algunos de esos agregados alimenticios que ahora la componen. Esta anexión de productos se debió principalmente a una iniciativa del Gobierno federal que buscaba facilitar a la población más vulnerable del país el acceso a ciertos productos básicos.

En un México desigual, con una pandemia que sigue al acecho, se antoja complicado el sortear a corto plazo el estancamiento económico. Hoy, la mayoría vive tal como versa la canción de Panteón Rococo, banda de rock mexicano, “La Carencia”: “por la mañana yo me levanto. No me dan ganas de ir a trabajar. Subo a la combi, voy observando que toda la gente comienza a pasar. Por la avenida va circulando, el alma obrera de mi ciudad. Gente que siempre está trabajando, y su descanso lo ocupa pa' soñar. Pa' soñar carnal. Después de ocho horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar. Pues con la friega que hay a diario, ya no alcanza pa' progresar. Y así han pasado decenas de años, pues en un mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar. Y la carencia, arriba, y los salarios, abajo. Con lo que gano en esta empresa no me alcanza pa’ tragar…”.

Como dijo John F. Kennedy, “Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos”. Ante la tempestad anhelamos progreso. Sumemos Voces.