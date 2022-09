La carrera dispareja de precios y salarios

“La pobreza es la peor forma de violencia”

Mahatma Gandhi:

Pobre México, galopa contra la peor inflación desde el año 2000, el salario no alcanza ni para comer, el indicador que mide el aumento de precios y que provoca la pérdida del valor del dinero hoy alcanza el 8.7 por ciento, datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lo confirman, con pronósticos que en septiembre y octubre lleguen al 9 por ciento, según Enrique Quintana, vicepresidente y director general del diario El Financiero, podemos incluso superar los 9 dígitos, “Ya que la inestabilidad hace que sea complicado predecir lo que vendrá para la economía de los mexicanos, así como el costo de los productos”.

Durante su participación en el EF Meet Point Virtual: Perspectivas de la Economía Mexicana, el periodista explicó que “no hay certeza de que estemos en el punto más alto” de la inflación, e incluso se espera que suba en las próximas semanas. En los próximos meses la tasa de interés de los bancos, que se cobra después de no pagar las tarjetas de crédito en la fecha que se debe, será del 40 al 50 por ciento más, se recomienda no endeudarse, por desgracia, la realidad obliga al uso del plástico.

Aún y cuando la parte oficial afirma tener otros datos, Gregorio Vidal Bonifaz, investigadorde la Universidad Autónoma Metropolitana afirma que el salario no alcanza para alimentar a familias en países como México, Guatemala y Perú, debido a que el precio de la canasta básica para un hogar promedio sobrepasa el salario mínimo neto. En México, a inicios de 2022, la suma de estos productos enlistó un costo de 91 dólares (6.8% mayor a lo observado en 2021); la cifra sube a 328 dólares si se considera a una familia promedio (3.6 integrantes). Por desgracia, el salario mínimo neto solo llega a 254 dólares, es decir, se requiere 29% más del sueldo para completar la alimentación familiar.

Ciertamente este 2022, el salario mínimo general tuvo un incremento del 22 por ciento, algo que no sucedía hace 34 años, lo malo, es que se gana poco más pero se compra mucho menos, y no se requiere ser economista o financiero para darse cuenta que cuesta mucho ganarse un peso y que ese peso, hoy no tiene valor. Como apunte, el salario mínimo pasa de los $141.70 a $172.87 pesos diarios, el total es de $5,255 pesos al mes, dicha cantidad incluye a casi todo el país, con excepción de la zona fronteriza norte, donde el salario pasa de los $213.39 a los $260.34 pesos diarios, esto suma un total de 7,914 pesos al mes, el incremento es mayor para evitar que la población laboral emigre a Estados Unidos, la realidad es que quien cruza gana 7.25 dólares por hora, es decir $145 pesos por hora (si tomamos el dólar a $20), al final de su jornada de 8 horas estaría ganando 1,160 por día, 34 mil pesos al mes.

México por desgracia, sigue sin rumbo claro, cada vez más pobre y violento, la 4T sigue sin resolver los temas prioritarios de la agenda pública, hasta ahora seguimos inmersos en los dimes y diretes de quienes le apuestan a la politiquería rumbo al 2024, abandonando a su suerte a las instituciones, absurdo que el mandatario y su gabinete, en vez de atender señalamientos reales, prefieran desviar la atención en cortinas de humo. Como dijo Mahatma Gandhi: “La pobreza es la peor forma de violencia”. #Primero los pobres. Sumemos Voces.