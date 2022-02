Desde que el dignísimo general Lázaro Cárdenas decidiera abandonar el Castillo de Chapultepec como residencia oficial y empezará la construcción de la residencia Oficial de los Pinos, a pesar del descontento popular que consideraba que el Castillo de Chapultepec era la única residencia digna para un Presidente de la República, los presidentes han tenido muchas casitas y casotas, todas a costa del pueblo.

La casita es una canción muy popular que el pueblo le ha ido acomodando a sus gobernantes, tenemos la casita de Vicente Fox, que presume de panista como si se nos hubieran olvidado los años que pasó en el PRI, con helipuerto y una escultura prehispánica adornando la entrada que según él es una réplica, pero los que saben dicen que es la original, y que la réplica está en el Museo Nacional de Antropología.

Otra casita memorable es la casita blanca de Peña Nieto, de está casita ni nos hubiéramos enterado a no ser porque la tan ambiciosa como tonta Angélica Rivera, no hubiera presumido su Casita Blanca en un reportaje de revistas de telenovelas, Angélica Rivera, en su profunda ignorancia de lo qué es el pueblo mexicano, su historia y los precios disparatados para una casa que parece cajita de cerillos, no alcanzó a comprender que presumir su casita es una ofensa para los que de verdad vivimos en una casita.

El presidente Andrés Manuel López Obrador convirtió Los Pinos en un centro cultural y presume que duerme en un catre en la habitación de limpieza de Palacio Nacional, ni quien lo dude, pero su hijo es otra cosa. La exhibición de la residencia de un millón de dólares en Houston, Texas, de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente, a través de Internet, atizó las críticas contra el mandatario, que hizo de la austeridad el principal paradigma de su gobierno.

Y desde luego nuestro exgobernador, nuestro Javi deportista, no se iba a dejar opacar. Al inicio de su sexenio prometió vivir en su humilde casita -donde molestaría a los vecinos con sus guaruras-; prometió convertir la Casa de Gobierno ubicada sobre la avenida Zarco en archivo histórico, después prometió que la iba a subastar en un valor superior a los 35 millones de pesos, finalmente fue utilizada como oficinas judiciales donde se interrogó a cualquiera que hubiera tenido la mala suerte de cruzarse en el camino del exgobernador César Duarte, y convertirlo en cómplice de desvíos millonarios.

Pero la dichosa casa ni fue archivo ni se vendió para reintegrar esos millones al pueblo chihuahuense, fue más que demolida arrancada de sus cimientos. Nos robaron, porque los más de 35 millones que costaba el jacalito, los pagamos usted y yo con nuestros impuestos. A demás de estos millones robados, recuerde que tuvimos que ajuarear la casita de Javier Corral, cuyos costos no pude obtener ni preguntándole a la oujja.

La casa de un gobernador no es sólo una casa, es un centro operativo, desde ahí se monitorea todo lo que ocurre en el estado, debe tener acceso directo a secretarías y corporaciones de justicia, el equipo de cómputo y vigilancia debe ser premier, a menos que no haya comprado todo eso, cabe la posibilidad, porque se la pasaba en el golf. Pero todavía queda la flotilla de aviones y helicópteros que prometió vender y nanay, les dio uso rudo para ir a Mazatlán a jugar golf y hacer su caravana federalista y también a costa del pueblo; sus congresos federalistas con paté francés. Y no olvidemos su casa de Ciudad Juárez donde accidentalmente se adjudicó parte del terreno de la finca colindante.

Que todo político, hasta el más decente, tiene una pizca de bribón es algo sabido, aquí lo truculento es la Casa de Gobierno, en primer lugar, se iba convertir en el archivo histórico de Chihuahua, cuyo acceso al público es un misterio. Esa casa no podía albergar tal archivo y permitir el libre acceso de los ciudadanos tratándose de un lugar donde se realizaban interrogatorios en presuntas condiciones de tortura psicológica.

Las víctimas relatan que eran llevados ahí y torturados para señalar culpables en el programa “Justicia para Chihuahua”, donde el gobernador Corral mostró impericia en el derecho y en lugar de recuperar la deuda dejada atrás por el gobernador César Duarte, sólo sumió al estado en una deuda más profunda para pagar vino, canapés, aviones, actores invitados y una corte versallesca.

Recordemos la historia, siempre nos da claridad. Cuando se iban a celebrar los juegos olímpicos de 1968 en México, el gobierno hizo una operación limpieza, que no sólo pasó por deshacerse de las manifestaciones universitarios, también demolieron el 27 de junio de 1968, a pocas semanas de las olimpiadas, el edificio de La Castañeda construido en 1910, un inmenso manicomio donde se mezclaban hombres, mujeres y niños, donde la tortura, el frío, el hambre y el abuso sexual eran cosa cotidiana. Díaz Ordaz ordenó que los internos fueran llevados a otros hospitales. El edificio no sólo fue demolido, sus cimientos fueron extraídos y arrojados a los basureros de la ciudad. México y el mundo nunca supo con certeza que pasó ahí.

¿Porqué se derriba una casa de 35 millones de pesos? No se construyó nada en el espacio vacío, donde aquí y allá se ven las zanjas de donde alguna vez hubo cimientos, no quedó nada para que un equipo de antropólogos forenses pudiera investigar y no se sabe con certidumbre dónde fueron arrojados los escombros de la Casa de Gobierno. ¿Qué persona en su sano juicio convierte una residencia en un lote baldío?

La gobernadora Maru Campos ha prometido investigar los presuntos expedientes X donde constan algunas de las confesiones realizadas en la ex-casa de gobierno y dar seguimiento a los procesos abiertos contra los colaboradores del gobierno de César Duarte. Espero realmente que estas investigaciones prosperen porque la democracia no florece en la oscuridad.

Dígame ¿Usted porque derribaría su casa para dejar un lote baldío?