La causa de la guerra

LAS GUERRAS QUE DUELEN

Son múltiples hoy las guerras que se libran por doquier, si hablamos del mundo, términos que son interrogantes aun por descifrar como es el Covid-19, genocidio, incendios forestales, violencia, ignorancia, campean.

Si hablamos del de la región de Centroamérica una nueva avalancha de migración forzada ¿por quién? Transita por Guatemala y amenaza entrar a México de manera altamente conveniente para irrumpir y presionar al gobierno de México por si le faltarán presiones y vaya que no hay oposición a la migración, que es un fenómeno real, pero si ha de haber cuestionamiento a la manipulación de los migrantes como desafortunadamente parece ser una vez más en este caso.

Si volteamos la mirada al norte no son más halagüeñas las cosas, ellos viven en una crispación de violencia racial y están en un proceso electoral ya caótico de Estados Unidos que se ahonda con la súbita enfermedad de su presidente y candidato a la vez Donald Trump quien desde el principio de la pandemia de Covid-19 fue incapaz de entender y atender la realidad lo cual hoy lamentablemente paga con ver minada su salud.

Si hablamos del país solo basta un contrapunto la obcecación de FRENAA por sacar de Palacio Nacional al presidente de México quien fue legítima y legalmente electo, cosa absurda, pero en la cual no solo ellos se aferran sino que llegando al colmo de la estulticia vemos el como un par de sujetos de verdad cuestionables, por su actuar y decir, como son el escritor y analista político Francisco Martín Moreno quien desató indignación en redes sociales al asegurar justo en un día 2 de octubre del 2020 que le gustaría regresar a la inquisición, razón por la que su nombre se colocó en tendencia cuando el viernes pasado muy temprano, comenzó a circular un video en donde se escuchaba decir a alguien "que estaría muy bien regresar a las épocas de la Inquisición para poder quemar a los simpatizantes de Morena". Se trataba del escritor y analista político Francisco Martín Moreno.

Fue en una entrevista con Pedro Ferriz de Con para Central FM, que el escritor dijo que si estuviéramos en la época de la Inquisición, no colgaría sino que quemaría en la plancha del Zócalo , esa que no pueden llenar los de Frenna a los simpatizantes de Morena.

"Yo por eso propongo y aquí concluyo, Pedro, que si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno, no, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino. Te lo juro y además, quien vote por Morena el año que entra, será un traidor a la patria, porque si no se duelen los votantes por lo que está sucediendo en este país y votan por ellos, habrán perdido el derecho a quejarse y serán iguales que ellos, que cada uno de los morenistas, Pedro", refirió el político.

Preocupante esta conducta de Martín Moreno por propalarla y de Ferriz por de menos no cuestionarla, ¿Cómo es posible que alguien que se dice pensante esté considerando tal proceder? Me pregunto.

LAS GUERRAS QUE CUESTAN

En Chihuahua las guerras desde la del agua que decía la colaboración anterior no era la única han florecido más aun y lamentablemente el protagonista principal sigue siendo quien debiera encauzar la concordia y quien por no saber lograr esto ha generado, no uno sino múltiples frentes contra su persona e investidura gubernamental lamentablemente.

Baste ver los desplegados de una fracción de su partido que toman causa abierta por una candidatura que no es al parecer de su preferencia y así se expresan para dejarlo claro y ni que decir de la pugna que seguramente cerrará su ciclo de gobierno como lo comenzó cuando se lanzó en la marcha contra el entonces presidente Enrique Peña Nieto tocado ya por un cambio que sobrevendría no solo de gestión sino de régimen, eso es lo que en esta segunda batalla que ha emprendido no midió, Andrés Manuel López Obrador dista mucho, mucho de ser el vulnerado expresidente Enrique Peña Nieto, a quien la Tragedia de Ayotzinapa había ya quebrado de facto,

Por si no lo ha comprendido, AMLO conoce bien al gobernador, cierto que quiso llevar la fiesta en paz, pero ya esa claro que solo acepta rayadas de pan, no insultos amargos y mucho menos engaños que se hacen evidentes, por ello sin más lo dice así desde Juárez ese mismo 2 de octubre QUE NO SE OLVIDA cuando recibe del presidente, quien no solo no lo invito al evento de entrega de obras federales sino califica su actuar con frases duras, como estas expresadas en su discurso al señalar; "las diferencias que tenemos, que no se pueden ocultar, porque ya basta de hipocresía, llamar a las cosas o su nombre, independientemente de las diferencias que tenemos con las autoridades de Chihuahua, nosotros vamos siempre a seguir apoyando al pueblo de Chihuahua".

Dijo que no se debe malinterpretar.

"No vamos a abandonar al pueblo de Chihuahua, vamos a seguir apoyando porque no es que tengamos diferencias con la gente de Chihuahua", aseveró.

Agrego que las diferencias son con el proceder de autoridades que están poniendo por delante el interés partidista y se olvida que por encima de los intereses personales, de grupo, de partidos, por legítimos que sean, está el interés general, el interés de la nación.

El remache lo da Porfirio Muñoz Ledo al señalar; "La ambición te está carcomiendo, entre tú (Corral) y Anaya está la lucha política para ser el candidato a la presidencia de la derecha", señalo el aspirante a dirigir Morena, respecto al gobernador Javier Corral, en un foro virtual con 160 militantes y simpatizantes de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua este fin de semana.

Y remata; "Participamos en luchas conjuntas, como en la democratización de los medios (de comunicación), pero hoy Corral quiere hacer de su lucha política una lucha territorial", criticó Muñoz Ledo al referirse al conflicto por el agua de las presas de Chihuahua, "hay manipulación de información y la insistencia del gobernador panista de hablar de Chihuahua como si fuera un estado aislado y no parte de un país".

COROLARIO

Así las cosas, cada quien vea y entienda la razón de la guerras yo me quedo con La siguiente frase de H.G. Wells, que dice;

Si no terminamos la guerra, la guerra nos terminará.