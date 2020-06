Una mañanera desata un ataque de Parkinson en medios nacionales, los señalados se desmarcan, intelectuales, periodistas, políticos y organizaciones patronales, todos niegan la autoría del documento, es apócrifo dicen, maquiavélicamente López Obrador radicaliza la elección, deja el centro y se apodera de la geometría política, liberales versus conservadores, pobres contra ricos, le entrega el estandarte de guerra a sus batallones electorales de la 4T, la revolución cultural a la mexicana, un político antisistema recorre el camino que le abrió las puertas de Palacio Nacional, su herramienta política, la confrontación, audacia, arrojo, fue el nombre del juego, aplicar tormento a las viejas prácticas de la política mexicana y como respuesta, los aludidos…

Protestas contra AMLO arrecían en todo el territorio nacional, empresarios, políticos, periodistas, académicos, trabajadores, campesinos, artistas, deportistas, estudiantes, amas de casa, hombres y mujeres de a pie, unen sus voces en contra del mandatario federal, quien por sus acciones y omisiones ha conducido al país hacia aguas turbulentas, difíciles de sortear, hoy respecto a otros sexenios, según mediciones oficiales nacionales e internacionales, hay mayor pobreza, marginación, desempleo, colapso en lo macro y economía doméstica, falta de oportunidades educativas, falta de apoyo para ciencia y tecnología, para agrupaciones civiles, cierre de programas básicos de gobierno, déficit sanitario, feminicidios, crímenes de periodistas, adicciones, inseguridad y violencia, todo agudizado por la pandemia COVID-19.

En más de 70 ciudades del país, el hartazgo se observa en caravanas, plantones, críticas en medios informativos impresos y digitales, en redes sociales. La mecha está encendida, por desgracia, desde el arranque de la administración federal, se visualizan tintes de arrogancia e intolerancia a la crítica, de no cambiar esta postura, el descontento social puede alcanzar estadios nunca antes vistos.

Ante esto, el presidente en una de sus mañaneras comentó: “Hay una estrategia para debilitarnos”, refiriéndose al supuesto plan confidencial contra él y Morena. Dicho plan, tiene como objetivo promover el desplazamiento de Morena de la Cámara de Diputados en 2021 y revocar el mandato presidencial en 2022, mediante dos frentes.

El documento llamado “Rescatemos México”, detalla una supuesta estrategia para debilitar su gobierno, firmado como “confidencial”, llegó por dicho del presidente directamente a Palacio Nacional por uno de sus simpatizantes que trabajaba como infiltrado en uno de los lugares que aparecen en la postura opositora, dijo desconocer el origen y la veracidad del texto.

El supuesto plan pretende potenciar por un lado, las debilidades y limitaciones de Morenacomo partido en el gobierno más las administraciones locales y sus pugnas internas; por otro,conformar un Bloque Opositor Amplio (BOA) a la 4T en donde participan: PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México Libre, así como gobernadores y alcaldes de las principales ciudades y grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores afines, redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil.

En el plan de acción contempla acordar con la dirigencias nacionales del PAN, PRI, MC, PRD y organizaciones afines la postulación de candidatos únicos en los distritos electorales federales de mayor rentabilidad y promover candidaturas del BOA. Encargar a las cámaras empresariales que apadrinen a los candidatos BOA; seleccionar jóvenes y mujeres de la sociedad civil con buena fama pública e identificados con los valores empresariales del libre mercado; apoyarse con egresados del ITESM, ITAM, UP, IBERO.

Otro de los puntos plantea la contratación de redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo político del Gobierno de la 4T.

Textual: “Desde ahora, campañas del Bloque Opositor en medios de comunicación y en redes sociales, cuestionando los resultados del Gobierno: desempleo, pobreza, inseguridad y corrupción… Cabildeo del Bloque Opositor en Washington, Casa Blanca y Capitolio, para destacar el daño que está haciendo a las inversiones norteamericanas el Gobierno de la 4T. Más que compararlo con Venezuela, el Bloque Opositor debe subrayar la altísima migración de mexicanos hacia Estados Unidos si se profundiza la crisis de desempleo e inseguridad”.

Se planeta replicar esta narrativa en la prensa norteamericana y europea.

Como respuesta a las acusaciones del presidente de pertenecer a BOA, comunicadores,gobernadoresymedios de comunicaciónnegaron planear unfrente opositor. Ejemplos: Carlos Loret de Mola ironizó en Twitter su supuesta participación en el bloque, publicando la canción “La Boa” de La Sonora Santanera. Víctor Trujillo,con el personaje de Brozo, tuiteó: “Presentan un documento cuyo origen y autenticidad desconocen. Pero me nombran (a mi personaje) como parte de un bloque opositor al que ni conozco ni pertenezco. ¿Qué sigue Andrés? ¿Allanarás mi domicilio? ¿Congelarás mis cuentas?La silla y el país te rebasaron”.

La politólogaDenise Dresserretomó una columna que escribió en un diario de circulación nacional para decir que tampoco forma parte delBOA, tuiteó: “El único grupo al que pertenezco es el de ciudadanos demócratas/libres/exigentes que critican al poder para que gobierne mejor y en nombre de todos”. Ciro Gómez-Leyva,por su parte, dijo no ser “promotor ni actor de un bloque opositor. No me metan en su complot”.

Pablo Hiriart, periodista reconocido, en su columna de “El Financiero”, publicó que AMLO le pone nombre a sus enemigos, quien se cura en salud ante un posible bloque opositor que es exigido por un amplio sector de la ciudadanía para frenar la destrucción del país, que está en curso. Textual: “López Obrador está fuera de sí porque el cargo le quedó enorme, el país se le deshace entre las manos con millones de nuevos pobres, millones de nuevos desempleados, violencia desbordada y decenas de miles de muertos por su error de minimizar un virus que ni a influenza llega”.

Los aludidos según han expresado en columnas periodísticas o redes sociales, esperan la represión de la 4T. Analistas señalan que el documento presentado es igual a los complots que Chávez y Maduro inventaron de manera sistemática para justificar la estela de agresiones que están por venir.

Hiriart puntualizó, “todo es mentira, ¿Cómo se le ocurre al Presidente darle crédito y presentar a la nación un escrito de ese calibre, que no firma nadie?”. Agrega, “el fin de semana sus huestes atacaron la Casa de Gobierno de un mandatario estatal opositor, apedrearon autos estacionados en Polanco, rompieron cristales y fachadas de edificios particulares, pintarrajearon casas con leyendas de odio hacia ´los ricos”.

Es impensable que quienes dirigen al país, polaricen con mensajes de odio a la sociedad, las posturas de buenos y malos no llevan a buen puerto a nadie, hasta ahora los buenos, son quienes apoyan a ultranza las políticas y medidas que opta el gobierno federal y los malos son quienes critican con argumentos y sugerencias para temperar la crisis económica y la escalada de efectos negativos provocados por la pandemia COVID-19. La realidad, es que el país retrocede y puede quedarse anidado en la alcantarilla del subdesarrollo. La mayoría del pueblo no es traidor, mentiroso y ladrón, susceptibles según el presidente a contraer coronavirus y todos los males del siglo. Seamos receptivos, razonables, sin anteponer los demonios electoreros. Anhelamos un país que aspire a una verdadera democracia, sano, informado, con oportunidades en todos los rubros, con libre expresión, seguro y tranquilo. Sumemos voces.