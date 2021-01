La consulta

Todo gobierno que se precie de ser democrático no debe ser avalado únicamente en las urnas, desde luego que esto es fundamental, pero necesariamente los triunfos electorales deben ser honrados con acciones concretas que tomen en cuenta la participación de la ciudadanía a través de diversas formas. El gobierno de López Obrador ha sido un ejemplo contundente de la democracia en este sentido, menciono en primer lugar, su inobjetable triunfo avalado por más de 30 millones de votos que le da una legitimidad popular nunca antes vivida por las generaciones actuales; pero también en el ejercicio de su gobierno ha sido ejemplo de una inédita inclusión, particularmente entre los sectores históricamente más olvidados. Cito a continuación algunas de las estrategias para este propósito: Los programas prioritarios del gobierno de la Cuarta Transformación tienen como eje principal la participación activa de la ciudadanía vinculada directamente con el funcionamiento de los mismos: Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra y Caminos Rurales, son ejemplo de ello.

En Sembrando Vida, los sembradores y sembradoras han puesto en marcha el plan de reforestación más grande del mundo, pero además con el apoyo gubernamental están produciendo principalmente granos básicos en sus parcelas, que son destinados principalmente al consumo doméstico.

La Escuela es Nuestra ha permitido la remodelación básica en decenas de miles de planteles escolares ubicadas en zonas marginadas y que debido al abandono de gobiernos anteriores se encontraban sumamente deterioradas, muchas de ellas incluso con carencia de servicios básicos, como agua potable, baños y electricidad; para subsanar este grave problema los padres de familia se organizaron mediante asambleas escolares y recibir así de manera directa los recursos para su mejoramiento. Personalmente son ellos quienes se han encargado de la compra de materiales y contratación de mano de obra local para concretar dichos proyectos, pero también hay algunos casos ejemplares en los que han sido ellos mismos quienes realizan con sus propias manos las obras, incluso sin cobrar por ello.

El programa de Caminos Rurales ha pavimentado la conectividad vial en las cabeceras municipales mayoritariamente indígenas en el estado de Oaxaca, y además ha sido una fuente intensiva de empleo utilizando la mano de obra local y aprovechando los materiales de la región, el recurso ha sido asignado por el gobierno federal a las autoridades municipales tradicionales y respetando sus usos y costumbres , quienes sin hacer uso de mucha maquinaria, pero sí de seres humanos, proporcionándoles un trabajo remunerado, el resultado de ello son verdaderas obras de arte, según la apreciación de Andrés Manuel López Obrador.

El presidente también ha sabido incluir a los mexicanos en la toma de decisiones de gran calado, como lo fue la permanencia o terminación del aeropuerto de Texcoco o Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. El tres de enero de 2019 el Gobierno de México suspendió las obras en dicho aeropuerto, lo cual dio pauta para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía. Esta decisión fue tomada como producto del resultado de una consulta abierta al pueblo de México, el cual decidió la improcedencia del anterior proyecto. También se consultó al pueblo sobre la construcción de una fábrica cervecera en Mexicali, que desató polémica por el alto consumo de agua que ocasiona esta industria y que en definitiva fue cancelada. La construcción de la termoeléctrica en Morelos, el Tren Maya, el corredor Transístmico, la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos, así como el juicio a los expresidentes ha salido avante consultando a la ciudadanía

También el presidente López Obrador ha sido enfático en la procedencia de una consulta para la revocación o permanencia de su mandato a mitad del sexenio, dicha consulta ha sido descalificada por la oposición quienes a través de mínimas expresiones radicalizadas han incluso pedido la dimisión del presidente, pero que contradictoriamente se han negado a la consulta sobre la revocación de mandato, postergando así dicha propuesta por considerarla inconveniente para sus propósitos, pero saben de antemano que su postura no tiene eco ni en la movilización y mucho menos lo tendrá en las urnas.

Y es precisamente este método democrático de la consulta, donde quiero detenerme un momento para analizarla, hemos dicho con anterioridad que la verdadera democracia debe provocar e inspirar la participación ciudadana y también hemos ejemplificado acciones impulsadas desde el obradorismo ya convertidas en proyectos perfectamente viables, pero vaya, el mero hecho de detectar y priorizar cuáles son los problemas que presentan mayor urgencia de resolverse a través de preguntas directas a la ciudadanía, lo considero un avance muy encomiable.

Ese es precisamente el principio más importante de la precampaña "Mi Prioridad Eres Tú", dirigida a militantes y simpatizantes de Morena, la cual se basa en una consulta directa hacia la población para que el pueblo sea quien determine las necesidades más apremiantes que urgen de respuesta inmediata en nuestro estado, pero también en la consulta hay un apartado para las soluciones propuestas por las y los simpatizantes morenistas, que por cierto se cuentan por cientos de miles en Chihuahua.

Aun y cuando el problema de la inseguridad es el que se menciona frecuentemente, también la ausencia o deficiencia de que adolecen la mayoría de los servicios públicos se mencionan a menudo, entre ellos están la pavimentación, el alumbrado, la creación de espacios públicos para el deporte y recreación y el servicio del internet, que entre otros son señalados de manera importante a través de la consulta. Entre estos problemas surgen los que tienen que ver con las características destacadas de los gobiernos estatales presente y pasados, señalan, por ejemplo, la casi nula cercanía con la gente, e incluso también nos han hablado acerca de que consideran una indebida intromisión del gobernador actual en asuntos que le competen exclusivamente al gobierno federal, o incluso a otros poderes como el legislativo. También encontramos respuestas verdaderamente sui generis para la solución de los problemas, menciono por ejemplo la propuesta que una maestra hizo, dijo que no debiéramos tener un gobernador olvidadizo, porque luego cuando llegan al poder olvidan los compromisos hechos ante la ciudadanía; también han propuesto que el siguiente gobernador informe a la gente tal como lo hace López Obrador.

Las respuestas del pueblo son muy profundas, los políticos tradicionales ni se las imaginan, por eso cuando gobiernan no atinan con las estrategias que puedan resolver de forma eficaz los problemas más acuciantes de la población; cito las palabras de uno de mis encuentros con una mujer humilde de 84 años de edad, quien vive en una colonia popular de Cuauhtémoc con su hijo de 55, que padece de una enfermedad crónica -y batalla mucho para ir a trabajar-, cuando le pregunté cómo resolvería la inseguridad, me respondió: “El gobierno en vez de estar gastándose tanto dinero persiguiendo al "20", al "50", al "80" o al "200", que por cierto nunca los agarran, debería de atender primero a los jóvenes que padecen de las adicciones y que luego los matan o amanecen muertos por sobredosis, y que son ellos quienes por su padecimiento los que sostienen el funcionamiento de las bandas criminales por ser sus clientes seguros, también debería el gobierno tener pequeñas clínicas donde se les pueda dar medicamento y que un sicólogo platique con ellos”.

¡Cuánta sabiduría de esta señora, la cual por sus condiciones humildes y su avanzada edad sería imposible que los gobiernos que ha padecido Chihuahua, algunos de carácter clasista, la tomaran en cuenta!

En Ciudad Juárez, una joven de 18 años contestó en la consulta, que el gobierno debe actuar en las calles y casa por casa, visitando a las familias para saber lo que sucede en el interior de los hogares, porque en ellos existen violencia familiar, adultos mayores solos y también niños y jóvenes en edad escolar que no asisten a la escuela por diversas causas. Por cierto, otro de los puntos ya identificado como un problema de carácter social según las respuestas de la consulta, es que el cierre de las escuelas, debe concluir y que deben abrirse los espacios educativos con clases presenciales; ya que los padres de familia opinan que los niños y jóvenes no soportan más el confinamiento, situación que se agudiza mayormente en las colonias populares que por el tamaño de las viviendas tan pequeñas (diseñadas en la época de la ambiciosa dictadura del dinero), no les permite el sano desarrollo humano y menos estando tantas horas encerrados; en esos lugares los niños salen a la calle sin la vigilancia paterna, enfrentando además otro tipo de riesgos de alta peligrosidad debido a la ausencia de sus padres, quienes obligadamente deben salir a trabajar.

La consulta será la base para un plan de gobierno que verdaderamente responda a los intereses de todas y todos los chihuahuenses, esta será indudablemente la brújula que nos señale el camino que deberemos recorrer para encontrar la manera más eficaz de combatir los problemas que aquejan a nuestro estado, es también un camino que nos conduce hacia una democracia más inclusiva.