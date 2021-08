La consulta popular, un éxito

“La naturaleza de los pueblos es muy poco constante: resulta fácil

convencerles de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos”.

Nicolás Maquiavelo

La jornada de Consulta Popular fue un auténtico triunfo: el pueblo se quedó en casa y no quiso responder una pregunta compleja, insana políticamente hablando, sin resultados a la vista, sin beneficios sociales y sin que fuese un instrumento de ataque a la corrupción.

Sinceramente yo nunca creí que casi 40 millones de mexicanos se volcaran a las urnas para dejar escuchar su opinión. Pero pensé que serían unos quince millones de seguidores de las políticas presidenciales que sí lo harían. Me quedé corto, fueron más o menos siete millones.

Lo que no entiendo es que según agencias encuestadoras el primer magistrado mantiene un alto grade de popularidad entre la ciudadanía. Un 57%. Tampoco sé dónde quedaron los treinta millones de votos que lo eligieron en el 2018. Estoy convencido que las verdaderas encuestas se reflejan en las urnas.

Todos sabemos que las derrotas son huérfanas. Ahora a buscar culpables de una desatinada e inútil consulta. El primero es el Instituto Nacional Electoral. Pero el INE no son los consejeros, al Instituto lo formamos todos. Porque si a mí me hubieran llamado para formar parte de este ejercicio democrático no hubiese aceptado. Otros responsables somos quienes encabezamos –a través de conversaciones, mensajes, empleando las redes sociales- una campaña de abstención.

Chihuahua fue el estado donde menos participación se dio con apenas un 3%. Es explicable. El asunto de las presas de la entidad, el asesinato de una productora agrícola, la toma de las presas por la guardia nacional, la detención de cuatro agricultores cuyo delito es ¿cuál?, la derrota del candidato a la gubernatura por Morena, la desatención del gobierno federal por esta entidad y agregue los que guste y mande.

¿Dónde quedó la influencia del segundo presidente del mundo mejor evaluado? Sus diarias intervenciones en asuntos electorales y sus declaraciones de que votaría por el NO confundió a sus más fieles seguidores.

El presidente se creyó invencible pero ya está demostrado que no lo es. Su capacidad de convocatoria está disminuyendo notablemente. Una Consulta Popular que no se les dio la oportunidad a los expresidentes de hacer campaña colectiva o individualmente a su favor constituyó una lucha desigual. Pero los pueblos, como él mismo lo dijo, no son tontos y él cree que sí. El domingo próximo pasado se vio a la ciudadanía despertando del sueño populista porque precisamente no es tonta.

Qué lejos quedaron las amañadas consultas sobre el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la Planta Cervecera y esas votaciones a mano levantada en los mítines a los que ya no asiste.

En la política –como en la vida- los errores se pagan y su costo es altísimo. El pueblo bueno y sabio que apenas ayer lo aclamó le dio la espalda.

Ahora a prepararnos para la Revocación de Mandato del año próximo. Ya no tiene solo como enemigos a los conservadores sino que al insidioso lo tiene en Palacio. Se ha dicho muchísimas veces: el peor enemigo del presidente es él mismo.

¿Cómo será la pregunta de ese próximo ejercicio democrático participativo? “¿Está de acuerdo o no en consolidar la democracia, promover el desarrollo económico y social, acabar de una vez por todas con la corrupción, pacificar el país por medio de las fuerzas armadas, instaurar políticas públicas que hagan feliz a la gente y que AMLO continúe en la presidencia?”. No, por favor. Sería mejor así “¿Quiere que el presidente continúe en el poder?” Pero no, le convienen las preguntas complejas.

Mi álter ego insiste, aunque ya estén vacunados, debemos seguir cuidándonos. En un terrible rebrote florecería la peor catástrofe de la cual sería casi imposible levantarnos.