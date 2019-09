La corralista radio La PANtrona contra la 4T y AMLO

“Viaje al corazón de la bestia” o “en busca del tiempo podrido” podrían ser títulos de novelas que grandes escritores latinoamericanos podrían escribir –realista o surrealista como algunos caricaturistas ya lo hacen-, inspirados sobre la política que realizan abierta y clandestinamente los opositores derechistas neoliberales que perdieron las elecciones presidenciales el 1 de julio de 2018 con sus candidatos “prianistas”.

Andan ardidos, difamando y despotricando por todos sus medios, en especial en redes sociales de Internet, hasta llegar a las amenazas de “darle en la madre a la Cuarta Transformación”, como instigó el ex presidente panista “Chonte” Fox ampliamente difundido en un afán de atacar al gobierno obradorista. Golpear ha sido y será su postura mientras tengan oxígeno de los empresarios neoliberales que han sido desnudados.

Cabe recordar que la oposición de derecha, neofascista y neoliberal, así conocida por sus posturas, violan como norma y maña, la Constitución Nacional, sobre todo los derechos de [email protected] trabajadores (Art. 123) al pagarles sueldos de hambre, así como no pagarles horas extras ni días festivos en santa alianza con los dirigentes “charros sindicales” venales y corruptos; patrones corruptos que no pagaban impuestos al SAT-Hacienda, hoy pegan de gritos contra la 4T porque les quitaron su negocio redondo. Ahora el pueblo, la sociedad serrana los está vigilando.

Son los mismos que años atrás atacaron ferozmente al hoy presidente de México. Linduras desde que “AMLO era un peligro” (para sus negocios, no para el pueblo); que “Rusia le enviaba rublos en oro para su campaña”, o que “México se volvería otra Venezuela” como algunos periodistas mercenarios derechistas propalaron para asustar a los chihuahuenses. Era y es el mismo argumento “del petate del muerto”. Se ve que no tienen argumentos ni imaginación y están a la altura de “Chonte” Fox, el ilustre “panpriista” que quería salvar a la nación de los tentáculos de la real democracia que él quería “sólo tantito”.

De las fallas de la oposición de derecha neofascista mexicana, es, por ejemplo, la aparición fantasmagórica de “Chonte” Fox en la asamblea nacional del PAN, festejando sus 80 años como partido derechista, racista, capitalista, que para algunos periodistas y analistas, esa “aparición” del “prianista”, fue lo mejor que le ha pasado a la 4T del gobierno obradorista, porque “acaba de otorgarle a AMLO el apoyo total de un montón de gente (más de 30 millones) que todavía tenía dudas” sobre las posturas y alianza fascistas de algunos dirigentes del PRI y PAN, ah, y del PRD.

Hasta estos días, los buscadores “del tiempo podrido” o que viajan “al corazón de la bestia”, nada les ha funcionado a esos desesperados opositores al obradorismo. “El más reciente despropósito rechinante ha sido la acrítica rehabilitación panista de Vicente Fox Quesada como su propuesta de salvación nacional. Y, según eso, la constitución de un frente multipartidista para “darle en la madre a la Cuarta Transformación”.

En este cuadrante sinfónico están en Wachochi la aparición disimulada de los ilustres ex priistas como el cacique y racista de Chemo Pompa –le dicen la “rata de 5 patas” por tumbar pinos como si fuera zacate en Papajichi-, el agiotista, tranza Chapo López; el profesor Felipillín Palma (el indito de doble ánimo); Omar Chaparro y otros priistas rancios que no pueden tapar el inconfundible aroma de las cañerías del poder y la corrupción, pretendiendo ocultar las mentiras con artificios de verdad, esos que apoyaron a Toñín Ronqullín, aliado de (c)Anayín en elecciones pasadas de doble y sufridas derrotas.

Tratando de perjudicar el evento del presidente de México

Aprovechando las linduras y estilos de “Chonte” Fox, la radiodifusora La PAN-trona (la patrona) de Wachochi, cuartel general de derechistas y racistas panistas locales, su suma orgullosa a la campaña contra la Cuarta Transformación y sobre todo contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en sus noticieros del día. ¿Casualidades?

Resulta que el día sábado 28 de septiembre, día en que estará AMLO por cuarta ocasión en Wachochi -las dos primeras como dirigente político (2008-2016), la tercera como candidato (2017) y la cuarta gira como presidente de México (2019)-, la radio de filial reaccionaria y corralista-panista contra el obradorismo, La PAN-trona, va a festejar su “segundo aniversario”, junto con “Radio Wachochi”, como parte de una estrategia de desinformar y desorientar a la población serrana, y tratar de pasar inadvertida la presencia de AMLO en las instalaciones del IMSS-Bienestar de Wachochi.

Se puede indicar de sabotaje y ataque el festejo de dicha radio, ya que el día que inauguró las instalaciones el soberbio y golfista gobernador Javier Corral, fue el 27 de septiembre, y no el día 28 como está registrado en los archivos.

Quieren los reaccionarios y capitalistas panistas encabezados por el grupo Bustillos, dueños del pueblo de Creel, Bocoyna, aliado de Javier Corral, de opacar la presencia del presidente de México, pero no lo lograrán, aun con su despliegue radiofónico a cada rato anunciando la presencia de grupos musicales desde las 3 de la tarde, precisamente, el sábado 28. PAN y circo. Lo más seguro es que si hubiera ganado (c) Anaya o Meade, la radio estaría de plácemes anunciado su arribo a Wachochi y no a conjuntos norteños.

El pueblo serrano ya despertó poco a poco del letargo bipartidista, y sabe de qué pie cojean los panistas reaccionarios del llamado grupo “los magníficos” (Humberto Bustillos) encabezados por don Toñín Ronquillín, que en la campaña de 2014, sabotearon a su propio candidato a la presidencia municipal, Martín Hernández, “El Cascabelitos”, cuando en votación interna del PAN les ganó la postulación por amplio margen.

URGEN CAMBIOS EN EL INPI Y LA XETAR, LA VOZ DE LA SIERRA.

Ya casi cumple un año el gobierno obradorista y no se han hecho los cambios en la direcciones de la delegación del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas –INPI- y la XETAR, La Voz de la Sierra Tarahumara, donde sigue todavía un chabochi/mestizo urbano como director, que lo único que ha hecho es desintegrar (y desprestigiar) la radio indigenista con sus caprichos y desconocimiento de la realidad social serrana.

El delegado estatal, Juan Carlos Loera H., debe ¡ya! tomar cartas en el asunto para que no siga despeñándose la radio. Hay personal profesional capacitado como la locutora bilingüe, la rarámuri Carmen Solelo Holguín, quien está identificada plenamente con las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, y fue traductora del presidente de México en Chihuahua capital el 2 marzo de este año. Hacer efectiva la palabra de AMLO empeñada en apoyar a los pueblos indígenas, es actuar con honestidad y hacer justicia de verdad.