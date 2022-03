La crisis financiera de Pensiones Civiles

En una reciente entrevista, Maru Campos reconoció que Pensiones Civiles del Estado (PCE) funciona con un déficit de más de 200 mil millones de pesos: “Es una locura, apenas pudimos cerrar el año”.

“Se está reordenando, pero es un tema que nos va a tardar mucho más tiempo y no lo acabaremos de resolver en estos seis años. Es mucho el daño que se hizo, el rezago. Estamos trabajando con mucha omisión, por costos de décadas, pero no podemos cruzarnos de brazos. La gente me contrató para tomar decisiones difíciles en tiempos difíciles, y eso vamos a hacer”.

Recordemos que al final de la Legislatura pasada, los diputados panistas impulsaron una reforma a la Ley de Pensiones Civiles para otorgarle a este organismo descentralizado el carácter de autoridad fiscal“para efectos de la recaudación de aportaciones de seguridad social”.

En el dictamen legislativo, se reconoce la problemática financiera de PCE de los últimos años,por los adeudos multimillonarios que “ha dejado de percibir y que la han obligado a incumplir frente a terceros, obligaciones relacionadas con prestaciones de seguridad social y de atención médica”.

Dos de las autoridades responsables involucradas(Gobierno del Estado y la UACH)“han sido omisas, indolentes y negligentes ante la gravedad de la crisis financiera que atraviesa PCE; quienes al momento (2021) no han hecho nada decisivo ante un adeudo que supera los 3,500 millones de pesos”.

En una entrevista, el actual Director de PCE, Hugo Gutiérrez, destacó que: “No podemos ocultar a la ciudadanía, al tejido social, que tenemos un déficit actuarial, del fondo de pensiones y jubilaciones, que oscila en los 4,017 millones de pesos; tenemos egresos estimados para el cierre de este 2021 por el orden de los 6,900 millones de pesos”.

“Mientras tenemos, ingresos, aportaciones, por cerca de 2 mil millones de pesos, lo que nos convierte en una institución deficitaria, a la que se tiene todo el interés para revertir esa situación con pasos firmes y bien programados en el mediano plazo. Los pasivos que registra la citada institución de salud, fluctúan en los 4 mil 900 millones de pesos”.

Ahora bien, sin duda alguna, la consecuencia inmediata de la falta de liquidez de Pensiones Civiles es la afectación - directae inmediata- del derecho humano a la salud de miles de burócratas chihuahuenses. Al respecto la SCJN ha adoptado los siguientes criterios jurisprudenciales:

“La Primera Sala de la SCJN determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante…”

“Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades y discapacidades”.

“De lo anterior, se colige que el derecho a la salud es de tipo social y de carácter eminentemente prestacional, y conlleva una serie de obligaciones positivas a cargo de los poderes públicos, entre ellas, la de prestar el servicio médico en instituciones públicas con determinados estándares de calidad...Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud…”

En octubre del 2021, presenté una queja administrativa en contra de Javier ‘El Inútil’ Corral y del exrector de la UACH, por no haber cubierto oportunamente las prestaciones de las cuotas de las jubilaciones de los burócratas afiliados a PCE.

Yo me pregunto: Si la omisión del pago de las cuotas acredita el desvió de recursos públicos, cometido por estos dos impúdicos exfuncionarios públicos, ¿Qué espera la SFP para actuar en consecuencia?