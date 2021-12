La cuarta ola de Covid

Aún no se registra adecuadamente ni en estadísticas ni en acuerdos de acciones, menos en una sensación de urgencia colectiva en el estado de Chihuahua, pero los contagios de Covid están tomando niveles alarmantes.

Se le ha dado por llamar la cuarta ola. Y nuestro estado parece ser punta de lanza en el país. Desde el inicio se anticipaba que esto iría así, pues estadísticamente es el patrón que se observa con grandes pandemias. Elevación drástica de casos e igual proporción en la bajada, para ser seguido de réplicas de menor intensidad hasta que por fin se detenga. Y no parece haber países que escapen a esta regularidad estadística.

Sin embargo, ocurre que por algún motivo no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de la gravedad de la situación actual. Lo que percibo es que andamos como si nada en este ambiente caliginoso.

En los gobiernos y grupos de trabajo que monitorean el fenómeno, con mecanismos cada vez más aguzados con la experiencia adquirida en casi dos años, hay una enorme preocupación. Para efectos prácticos la situación de la capital del estado al menos, la incidencia apunta a que estamos próximos a presionar el botón que dibuja de naranja el semáforo de alerta.

La puesta de vacunas de meses pasados ha tenido un doble efecto, uno positivo y otro negativo. El positivo es la protección de un elevado número de personas, especialmente vulnerables. He escuchado casos cercanos de quienes se han infectado aún a pesar de tener dos dosis aplicadas, pero ello los ha preservado de tener un efecto agudo de la enfermedad, en muchos casos. La otra cara de la moneda es creer que ya estamos a salvo y se han relajado todas las medidas de prevención y cuidado.

Otro problema deriva del hecho de que gran parte de la población no está vacunada. Y me refiero a los menores de edad, que en gran parte no presentan síntomas, sin embargo, sí son agentes transmisores. Ahora se está comenzando a inocular a este segmento, pero el esfuerzo aún dista de tener el alcance que requiere.

Otro elemento es la época. El frío del ambiente junto con la calidez afectiva de la temporada navideña es una mala combinación. Las reuniones se multiplican, lo mismo que las expresiones de afecto como abrazos y besos. Y esto es una auténtica onda expansiva para la propagación del bicho tentacular.

Todo lo anterior ha concurrido para el aumento del número de contagios del virus en el estado, aunque ha cebado su ira con mayor fuerza en Chihuahua capital. Lo que ha encendido las alarmas y nos lleva a hacer un esfuerzo extraordinario para lograr que la curva de la cuarta ola sea lo más achatada cuanto sea posible, urgiéndonos a extremar las medidas de prevención, antes de tener que recurrir a métodos drásticos que afecten la dinámica económica y social.

El alcalde capitalino Marco Bonilla solicitó al presidente López Obrador que se permitiera la importación de vacunas por parte de particulares. Como sabemos, la industria maquiladora de exportación que ocupa una gran cantidad de mano de obra, mujeres y hombres obreros, gente del pueblo, serían beneficiados por esta acción, que por necesidades inherentes a la propia industria los dueños estarían dispuestos a sufragar estos costos para inmunizar a sus empleados, aprovechando las relaciones en los países productores de la vacuna. Una acción de las que se llaman de ganar-ganar, pues se alivia de una carga al estado, se agilizan los procesos receptores y se ayuda a la gente pobre. He escuchado, sin creerlo, que el Gobierno federal monopoliza la compra y distribución de vacuna para ser los únicos receptores del agradecimiento. Seguro que una visión tan limitada no mueve a los gobernantes federales, y confío que pueda haber una respuesta positiva a una petición tan sensata.

Mientras tanto debemos extremar las medidas de prevención al nivel de urgencia. A estas alturas de la experiencia con este enemigo invisible, sabemos que la aplicación de líquidos preventivos en superficies es menos eficiente de lo que suponíamos al principio, y en cambio el uso de cubrebocas, con total disciplina, todo el tiempo, aun seguros de estar sanos, es una medida sumamente efectiva. Igualmente, se sabe que los espacios abiertos o bien ventilados son menos propicios para la propagación.

De no hacer todo lo anterior podríamos vernos en la necesidad de tomar medidas drásticas como ya ha ocurrido en el pasado reciente con efectos nocivos en la economía y la salud física y anímica.

La fórmula de éxito ya probada en el municipio de Chihuahua es la concurrencia de esfuerzos y capacidades de los tres órdenes de gobierno, junto con la academia, especialistas técnicos que orientan a las mejores medidas, y la empresa, cada uno en su campo. Esto hará más llevadero y permitirá solventar con el menor costo posible este difícil trance.