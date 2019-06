La Cuarta Revolución, indígenas olvidados y oposición

En otro foro más de consulta de reformas constitucionales, los pueblos originarios de Chihuahua acordaron reformar los Artículos 2 y 27, principalmente, de la Constitución Nacional de México y aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo referente a los pueblos indígenas y tribales, así como los artículos 1, 19, 38 y 43 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por la Cámara de Senadores el 11 de julio de 1990.

“Es nuestro momento de los indígenas de no volver a quedar en el folclor y olvido”, como sucedió en pasados gobiernos prianistas, y que ahora con el gobierno de la Cuarta Transformación deben aprovechar para convertir en hechos y no sólo en palabras falsas las demandas y solución de los problemas ancestrales de los pueblos indígenas, como subrayó la coordinadora general de transversalidad y operación regional del INPI, Anabel López Sánchez al inaugurar el Foro Regional para la Reforma Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicanos celebrado en Wachochi pasado 22 de junio.

Anabel López, indígena mixe de Oaxaca, asistió al evento indigenista en representación del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. Criticó, lo que en foros indigenistas pasados se ha denunciado pero sin solución, la pobreza, la desnutrición, la falta de educación indígena efectiva, de salud, de la devastación de su cultura y sus recursos naturales, así como la laceración y olvido en que viven los pueblos indígenas de México.

Al respecto, el delegado estatal en Chihuahua del gobierno federal obradorista-Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, manifestó que los pueblos y comunidades indígenas del estado “habrán de encontrar la mejor ruta para empezar a superar su larga historia de discriminación, explotación, engaño, abandono y olvido”. Añadió: “Venimos a escuchar y a obedecer los dictados de una comunidad que ya empieza a auto gobernarse, y sin duda, transformará desde la raíz sus condiciones de vida” con las reformas constitucionales.

“¿Qué sería de la personalidad y carácter de los chihuahuenses sin la herencia cultural de los pueblos indígenas?, preguntó el representante del gobierno federal en Chihuahua, y reveló: “Sin duda, nuestro espíritu luciría débil, casi inválido, carente de la historia y tradición que nos han legado las comunidades originales del Estado”. Es decir no caer en el folclor, de la foto, de la exhibición en vitrinas de sus artesanías y usar “a los hermanos indígenas” para promoción política y eventos en los cuales sólo se benefician los chabochis/mestizos, mientras la raza original de Chihuahua, vive una realidad dolorosa, y aun así, resisten y conservan el sistema ecológico y sus recursos naturales “resistiendo los embates de los explotadores, chabochis que los han sometido al subdesarrollo y pobreza”.

“Con el presidente de México, López Obrador, existe la oportunidad de colocar las demandas ancestrales de los pueblos y comunidades indígenas, ya que se quedaron atoradas en 2001 y no se debatió sobre sus derechos. De esa fecha a la actualidad “se hicieron reformas en cachitos, exclusiones, decidiendo sobre sus territorios. Hoy el gobierno de la Cuarta Transformación está discutiendo y debatiendo por tercera ocasión con los pueblos originarios indígenas”, subrayó Anabel López Sánchez.

Al respecto cabe señalar que el entonces presidente Vicente Fox Quezada, manifestó en 2000 que el problema indígena en Chiapas lo solucionaría “en 15 minutos”. La insurrección armada en el estado sureño de México el 1 de enero de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, puso al descubierto las graves condiciones de pobreza y miseria en que viven los pueblos originarios. El EZLN les dio voz para que lucharan por sus derechos y por la justicia, además se dio a conocer “que en México existen indígenas”.





DE LAS REVOLUCIONES SOCIALES. Un especialista en historia, el chihuahuense Pedro Salmerón nos pone al día sobre el tema, y cita al líder revolucionario comunista ruso León Trotsky: “Lo que nos recuerda que en su “Historia de la revolución rusa”, León Trotsky dice que la historia de las revoluciones es la de la irrupción de las masas en el gobierno de sus destinos. En los tiempos normales el Estado está por encima de la nación y la política la hacen los especialistas; pero cuando el régimen establecido se hace insoportable para las mayorías, éstas rompen las barreras que las separan de la palestra política, derriban a sus representantes tradicionales y, con su intervención, crean un punto de partida para un nuevo régimen”.

“Las masas/pueblo no van a la revolución con un plan preconcebido/madurado de sociedad nueva, sino con un sentimiento claro de la imposibilidad de seguir soportando la sociedad vieja”. Dicho de otro modo, las mujeres y hombres que deciden, de manera consciente e individual, sumarse a una revolución (pacífica del 1 de julio) pueden no saber exactamente qué quieren para después de la revolución, pero saben perfectamente qué es lo que no quieren, lo que no aguantan más, los agravios –diría Barrington Moore– que ya no están dispuestos a soportar”.

Lo anterior lo apunta Pedro Salmerón, al igual que muchos de nosotros, como respuesta a quienes preguntan si el gobierno obradorista “es un fracaso”, de esos reaccionarios que quieren su tequila cuádruple y solución rápida de problemas añejos fabricados por décadas en 6 meses. Pero como aduce PS en su texto de La Jornada del 25 de junio, en realidad lo sabremos cuando tengamos la distancia suficiente para saber si sus medidas paliaron/disminuyeron la inseguridad, la violencia, la pobreza, la miseria, la corrupción, la inequidad que nos dejaron los gobiernos prianistas anteriores. Juntos estamos haciendo historia y quiérase o no estamos inmersos en esta cuarta revolución; de estas luchas y batallas en la que quizá, algunos, “no vemos más allá del humo de la primera línea”; otros que no quieren ver más allá de sus narices, los corruptos.

SE PREPARAN BATALLONES DE LA DERECHA RACISTA.- En México, la oposición derechistas, racista y autoritaria prepara “sus batallones para hacerle el ‘lawfare’, la guerra”, al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El primer disparo es el cúmulo de amparos e impugnaciones en contra de la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Los adversarios están enojados por la cancelación de su hoyo de corrupción en Texcoco y quieren desquitarse y derrotar a AMLO a cualquier precio”, según observadores políticos.

Y añaden: “Toda la oposición mediática y empresarial es partidista: en favor de los partidos (presentes y futuros) que sirven a los privilegiados. Esa oposición de derecha/capitalista velará/ocultara armas en presente continuo; estará alerta en la búsqueda permanente de eventuales grietas en el gobierno, colarse por ellas y hacer todo el mal posible y desmoronar al gobierno si ello está a su alcance. La defensa del Presidente está entre los esperanzados. Es un error dejarlos volverse consenso pasivo”. Esperamos con interés el mensaje del Presidente de México, AMLO, el próximo lunes 1 de julio.