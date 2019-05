La Cuarta Transformación, va; nueva ruta revolucionaria

Los fifís, conservadores o derechistas prianistas neoliberales burgueses que tienen su corazón en el imperio estadounidense -extranjeros nacidos en México-, tienden a la deformación mental sobre la realidad nacional: ven en cada paso o palabras libres que da y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador: oscuridad, borrascas, turbulencias, violencia, “lo peor que le ha pasado a México” es que más de treinta millones de [email protected] votaran por AMLO, arguyen, y a decir verdad, esos fifís neofascistas, expresan lo son, dicen y actúan: explotando a sus trabajadores que no les pagan salarios justos, horas extras, ni los días festivos como sucede en Wachochi, principalmente los restauranteros violando como costumbre y norma el Artículo 123 de la Constitución Política Mexicana.

Da risa y pena que los adversarios burgueses fifís se fijen por el calzado no lustrado de López Obrador o que la corbata no va a tono a sus conferencias, exhibiendo su talante de estupenda ironía y soberbia, lo que los nubla para observar la capacidad de AMLO de movilizar a la sociedad, la economía y la política mexicanas para garantizar el cumplimiento de las metas que ha fijado en su gobierno 2018-2024, que se lleva a cabo a través de la Cuarta Transformación, y como dijo el director de la editorial de libros Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II: “Hay gente que todavía no sabe que la revolución ya empezó”.

Entre los programas más destacados están planteados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 que el gobierno federal remitió al Congreso de la Unión el pasado 30 de abril (véase: https://bit.ly/2GWUH13). Ese documento cumple cabalmente con la promesa electoral de romper de tajo con el modelo neoliberal dominante durante las últimas tres décadas, es decir de combatir a fondo la corrupción y sus resistencias arraizadas durante el periodo neoliberal prianista apoyados por sus lacayos perredistas.

Muy interesante, que varios intelectuales y periodistas comentaron de manera crítica, lo que López Obrador explicó (https://bit.ly/2ZUZOWV) sobre el PND, y es que se inspira tanto en el Plan del Partido Liberal Mexicano, publicado en 1906 por los hermanos Flores Magón, los intelectuales e iniciadores de la Revolución Mexicana, como en el Plan Sexenal presentado por Lázaro Cárdenas durante su campaña electoral de 1934. “Lo que une estos tres documentos sería su profundo espíritu nacional, popular y revolucionario, el hecho de que no se ajustan a los dictados financieros internacionales y los gobiernos extranjeros, sino a las necesidades del pueblo mexicano”. Los hermanos Flores Magón fundaron el periódico Regeneración, el Magonismo como ideología y el Partido Liberal Mexicano.

Lo que no quieren los fifís burgueses racistas es que se destape la realidad política y económica que los gobiernos del PRI y el PAN llevaron a cabo contra la población mexicana, y mucho menos que se cambie en favor de los pobres, de los trabajadores, de los jóvenes a los que malamente los apodaron “los ninis” que ni trabajan ni estudian porque no les dieron oportunidades. Ahora se presenta un nuevo compromiso con el desarrollo, el bienestar y la distribución de la riqueza nacional en beneficio de todos: “El quehacer nacional en su conjunto –el económico, el político, el social y el cultural– no debe ser orientado a alcanzar a otros países, a multiplicar de manera irracional y acrítica la producción, la distribución y el consumo, a embellecer los indicadores y mucho menos a concentrar la riqueza en unas cuantas manos, sino al bienestar de la población.” Se acuerdan del gran traidor, vendedor y corrupto de Salinas de Gortari que dijo “que nos preparábamos porque íbamos a vivir como en el primer mundo”, y así nos fue.

Otra cuestión que a los burgueses fifís racistas no les gusta y por ello vociferan contra AMLO, es el combate contra la corrupción que es transformador y enojo para los corruptos. Los gobiernos prianistas neoliberales veían a la corrupción como un mal necesario supuestamente arraigado dentro de la cultura política milenaria del pueblo mexicano, pero la verdad la veían como negocio oficial. La Cuarta Transformación revolucionaria propone combatir este cáncer, este mal diabólico, desde un punto de vista organizado: “La corrupción es la forma más extrema de la privatización; es decir, la transferencia de bienes y recursos públicos a particulares”, a los de la mafia del poder, que hoy se resisten al cambio.

Durante décadas, el poder político en México ha sido distorsionado y pervertido por la complicidad entre el gobierno y grupos empresariales, hasta el punto en que se hizo imposible distinguirlos. Claro ejemplo de combate a la corrupción son los huachicoleros de cuello blanco en PEMEX. Chonte Fox, FECAL y Peña Miento pusieron a las instituciones gubernamentales al servicio de los intereses corporativos extranjeros “y usadas para la creación, consolidación y expansión de fortunas, en tanto diversos consorcios han disfrutado de una perversa proyección política, legislativa, judicial y administrativa, elabora el PND”, como afirma John Ackerman, politólogo de izquierda.

Interesante para los campesinos es que se pagara la tonelada de maíz a 5 mil 200 pesos como precio de garantía para levantar el campo en ruinas hecha por los neoliberales. “En el PND establece metas muy específicas. Por ejemplo, señala que para 2021 se alcanzará la autosuficiencia en maíz y frijol y para 2024 la tasa de crecimiento económico será de por lo menos 6 por ciento anual. También dice que para el final del sexenio ya no habrá emigración a causa de necesidad laboral, inseguridad y falta de perspectivas y que los índices delictivos se habrán reducido 50 por ciento en comparación con los de 2018”.

DIEZ CE MAYO ¡NO SE OLVIDA! Felicidades a todas las madres. Mensaje: “Mi hija recién acaba de recibir su beca #BenitoJuárez y lo primero que me dijo fue: Mamá, me voy a comprar un uniforme nuevo, te voy a llevar a comer el Día de las Madres y lo demás te lo doy para que pagues la luz. Lloré. La amo. Gracias #AMLO. @irnujasa