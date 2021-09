La cuentas y los cuentos de la pobreza

"Se marcaban bien mis pasos y veía que iba avanzando,

platiqué con la pobreza y detrás la fui dejando,

en la mano por la sierra los guaraches me llevé

y mirando hacia el futuro el bule de agua tiré"

Se marcaban bien mis pasos, Kanales.

El 5 de agosto del año que transcurre la revista Forbes anunció, en primera plana: "Crece la pobreza en México y alcanza a 44% de la población", esta información tuvo como fuente fidedigna el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuya función principal es generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México.

La nota fue difundida por prácticamente toda la prensa nacional, aunque hicieron eco de ella varios medios informativos internacionales como El País: "La pobreza en México aumenta pese a los programas sociales del Gobierno"; BBC: "Aumenta la pobreza en México"; Los Ángeles Times: «El presidente de México “no acepta” la medición de millones de nuevos pobres»; France24: "México tiene hoy 3,8 millones más de personas en situación de pobreza que en 2018"; Le Figaro: "Covid-19 : des millions de pauvres supplémentaires au Mexique"; Reuters, la agencia de noticias del Reino Unido destacó: "Ranks of Mexican poor swell to reach nearly half the population". Y aquí pudiera seguir citando otros medios informativos de diversos continentes que le dieron "vuelo" a la noticia.

La clase política opositora al presidente de la República no desaprovechó el dato para endosarle una desgracia más, de las tantas que azotan al país.

En esta columna no me he de pronunciar con relación a la responsabilidad que el primer mandatario pueda o no tener en la generación de nuevos pobres en su sexenio, eso le corresponde, como ya lo ha hecho, a la oposición, a quien "le cayó como anillo al dedo" esa información como argumento para atacar al presidente.

Por mi parte abordaré el tema desde el punto de vista de cada uno de los mexicanos que han salido adelante por sus propios méritos. Y pregunto de una vez: ¿qué hemos hecho a lo largo de la vida para formar o no parte de la fatídica estadística del Coneval? Habrá respuestas de todo tipo, las más, culpando, ¡qué ironía! a la clase política, otros dirán que es la falta de oportunidades. ¿Usted qué opina?

Millones de personas en este país nacimos en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Millones, es cierto, se han quedado ahí por circunstancias de la vida, no somos personas omniscientes para juzgarlas.

De lo que sí me atrevo a hablar es de quienes se han levantado de un estrato económico de lo más humilde hasta lograr cierto nivel de comodidad, y otros que han alcanzado alturas insospechadas. Son esas personas que en este momento merecen mi atención. Yo creo que tener hambre es una condición sine qua non, es decir, indispensable, para levantarse temprano y buscar qué comer. Válgaseme esta expresión, un tanto metafórica, para referirme a la satisfacción de todas las necesidades con las que nace un pobre. Cada quien prioriza sus insuficiencias en la medida que puede satisfacerlas: vestido, comida, estudio, vivienda, salud o esparcimiento. Lo deseable es que se superen todas.

¿Qué se necesita para salir de la pobreza? Voluntad y tesón, entre otras virtudes, y lo ideal es que el comienzo sea desde la niñez. Los padres tenemos ahí una gran responsabilidad. Aclaro, no es condición necesaria e indispensable tener un título universitario para salir de la pobreza, miles de mexicanos emprendedores la han superado con disciplina y perseverancia.

De ser el caso, si las casas del estudiante, internados y casas de amigos y familiares de esta y muchas ciudades del país pudieran hablar, dirían lo mucho que sus muchachas y muchachos se esforzaron para salir adelante. En particular, aquí en Chihuahua: Casa del Estudiante Campesino (varonil y femenil), Amiga de la Obrera, Casa "Antonio Sosa Perdomo" y otras que existían y existen en la ciudad.

Es difícil en la edad adulta salir del circulo de pobreza si en él se ha estado gran parte de la vida. Lo aconsejable es que los niños aprendan a sortear poco a poco las privaciones desde sus primeros años, ya aconsejados por los padres, ya por iniciativa propia. Muchas personas de mi generación aprendimos a sobrevivir en medio de la pobreza a punta de ch…amba, mucha chamba. "…pudiera traer tantos ejemplos, que te cansaran…" como dijo don Quijote a Sancho Panza cuando se aprestaba a gobernar la ínsula prometida.

Un niño pobre sufre pero también sueña, y si ese sufrimiento y esos sueños los adereza con amor al estudio y/o trabajo, otro gallo le cantará en la edad adulta. La historia de miles de hombres y mujeres de éxito empezó, en unos, con una caja de chicles en una mano y un bolero en la otra; otros con una mano en la mancera y otra en las riendas de la yunta; en cuanto a las niñas, con una canasta de pan en el brazo, vendiendo casa por casa, calle por calle; otras tejiendo para la venta mantelitos y ropa para bebés. En fin, estos ejemplos de superación nos los podemos encontrar en miles de hogares, y en cada uno de ellos, podrá contarse una historia de superación de la pobreza.

Que así sea.