La democracia empieza por la privacidad

En España la Ley de Seguridad Ciudadana obliga a los cerrajeros a tener un registro de buenas prácticas para ejercer su profesión, imagínese que usted tenga acceso a capacitación especial para abrir toda clase de cerraduras, tenga acceso a herramientas especiales, le sea posible conservar una copia de las llaves de sus clientes para los que se le antoje y ninguna autoridad crea que es necesario revisar sus antecedentes o prácticas. En México los estados de Sonora, Tabasco, Jalisco y Coahuila deben extender una licencia para el ejercicio de la cerrajería. En Chihuahua sólo deben reportar derecho de giro comercial, algo es algo. Si usted no cree que cerrar la puerta de su casa para conservar ese espacio de privacidad que le es debido respetar por todos, estamos en la anomia total o en un estado totalitario; que entren y duerman en su casa, que se lleven todo lo que gusten de la despensa, y que entren al baño cuando se esté duchando y lo vean desnudo, nada más porque saben cómo y pueden hacerlo.

Cuando iba a la secundaria tuve una maestra terrible como el arsénico, que nos enseñó cuales elementos de la tabla periódica eran letales para el ser humano y donde se les podía encontrar, que por lo menos toda mi generación de secundaria tenga acceso a esa información no significa que vamos a envenenar a nadie, no usaría ese conocimiento ni contra la plaga de hormigas que habitan mi jardín. Las personas no debemos hacer todo lo que sabemos y podamos hacer, porque podemos hacer cosas terribles. No haga caso de esos grupos de superación personal que adoctrinan que el ser humano no tiene límites, claro que los tiene, los marca la moral, la ética y coercitivamente la ley. Sus derechos terminan ahí donde empiezan los derechos del otro.

Los notarios, cuyos documentos con una sola firma pueden fabricar un despojo o solucionar una injusticia, deben cumplir con una larga lista de requisitos para ejercer su trabajo notarial, los cirujanos plásticos no sólo deben ser médicos y cirujanos, precisan de la especialización y la expedición de un permiso de la Sociedad Mexicana de Cirujanos Plásticos. Los maestros debemos reportar constantes informes de alumnos atendidos, índice de reprobación y revisión de estrategias.

¿Por qué no legislar, regularizar e incluso tener un padrón de personas con capacidad y aptitud para el rastreo, la intrusión cibernética, o para modificar, sustraer e incluir archivos de manera remota? En su trabajo, en su escuela, en el banco, en el supermercado que frecuenta, alguien conoce su dirección electrónica, número de teléfono, contraseñas, hábitos, hijos, familiares; lo que quiera para extorsionarlo, robarlo, colgarse de su señal de internet y más recientemente robar su identidad para que su otro yo mande mensajes a favor de un grupo político.

En Camargo las prácticas ciberbullyng son pan de cada día, pero uno que otro agente del ministerio público culpa a la víctima, se abstiene de perseguir el delito o propone soluciones extralegales facilonas y obvias como el “cambie de cuenta”, medidas que lejos de solucionar el problema, contribuyen a la impunidad y por tanto a la multiplicación de este tipo de delitos. En el estado de Chihuahua hay 539 denuncias por falsificación de identidad y 29 querellas por robo de identidad, tan sólo en un año. Los denominados “hackers”, a manera de cerrajeros sin límites se instalan en su casa, lo cubren de amenazas de muerte e insultos a granel ¿Y sabe porqué lo hacen? Porque pueden, y no se detendrán hasta que descubran que necesitarán mucho más que conocimiento informático para adaptarse a una prisión, que las medidas cautelares que les impidan tener acceso a dispositivos informáticos y que los muros de cemento siguen siendo analógicos.

Pero aquí es donde la puerca tuerce el rabo, porque ninguna instancia oficial se ha tomado la molestia de hacer una reglamentación para el ejercicio de la ciber-seguridad y andan por ahí locos y sueltos algunos egresados de diversas ingenierías en la creación, operación y generación de software con acceso a datos sensibles, sin que nadie les pregunte sus intenciones, fobias, parafilias o por lo menos el nombre de su mamacita, para tener al menos a quien insultar de ser necesario, andan por ahí sin saber que la intrusión en las comunicaciones privadas, y la creación de programas para ello son delitos por lo menos en nuestro Estado de Chihuahua.

Existe un Ingeniero muy campechano nombrado como Lenin que presume haber diseñado la Plataforma Escudo, -que tan necesaria era para la ciudad- que su capacidad para hackear y brincarse barreras de la privacidad a la que toda persona en nuestro país tiene derecho, promoviendo reuniones de hackers para intercambiar sus experiencias de “saltar obstáculos en la red y en la vida”, a la que además se le sigue una investigación por probable robo de identidad y difusión de datos sensibles. Un día no pude entrar a mi correo, utilizar mis tarjetas, agendar una cita en el ISSSTE, bueno ni los puntos de la tarjeta de cliente frecuente del supermercado pude recuperar. El ingeniero que trabajó en la instalación de la PECU debería al menos dar una explicación y ofrecer una disculpa. Valga decir que mis datos sensibles han sido usados en mi contra, irónicamente por solidarizarme como mujer con la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Entre los links que exhiben en sus perfiles algunos de los operadores de los sistemas de seguridad informáticos de Chihuahua hay cosas que llaman la atención, como trabajar para diversas agrupaciones de desarrollo de software/hardware para servicios escolares, privados, páginas web, tecnologías para seguridad y hasta abiertas invitaciones a festivales de hackeo, como el Hacktoberfest pasado. Si le da un vistazo al currículum de los encargados de custodiar los datos más sensibles de algunos de los chihuahuenses, va a encontrar elementos inquietantes y va a dejar de sentirse tan seguro.

El robo de identidad se utiliza, además de vaciarle las cuentas bancarias, para crear sobre su perfil el perfil de un delincuente, así usted aparecerá en el lugar, hora y hasta con testigos, en sus redes sociales, exactamente en el lugar y hasta en la fotografía cometiendo el ilícito y ya la subió a Instagram. Se roban perfiles de distintos tipos de personas para a través de ellos apoyar a un partido o candidato en particular, se roban los perfiles para desde ahí promover sitios de prostitución que aparecen escondidos bajo ciertos códigos.

Algunas autoridades le podrán decir que tener perfiles informáticos está bajo su cuenta y riesgo, porque si lee las condiciones de las distintas redes sociales, la empresa puede disponer de algunos de sus datos con fines comerciales, así de claro, la empresa y con fines comerciales. Aclarando: Ningún particular puede hacer uso de sus datos, ni dormir en su cama, ni utilizar su ropa interior sin su consentimiento, ninguna institución pública o partido político puede intervenir sus comunicaciones ni vulnerar su privacidad salvo que obre orden judicial previa investigación que se siga en su contra por algún delito.

En un país donde la división de poderes está francamente amenazada, el INE lucha por sobrevivir, el poder judicial se defiende como puede, la seguridad pública está a un tris de ser irreversiblemente responsabilidad del ejército, urge ley y reglamentos para verificar y empadronar tanto la cédula, como los datos generales de quienes ofertan seguridad en materia informática a través de software y hardware, porque el ingenuo programa Pegasus ya quedó muy rebasado, incluso se lo podrán vender pirata.

Si los regidores o los diputados creen que una ley, un padrón de este tipo de servicios no son necesarios, entonces díganme cuando puedo pasar por el cabildo y la torre legislativa para que me entreguen una lista con sus nombres completos, dirección y señas y desde luego la copia del llavero de su casa. Todos contentos. Si le interesa, le dejo unas direccioncitas que le convendría explorar para conocer un poco más sobre el tema :https://raw.githubusrco, Index Database API 3.0, Web IDL Standard, Commits whatwg/webi, se trata de páginas autorizadas donde puede enterarse como diversos desarrolladores, eufemismo de hacker, encuentran nuevas combinaciones para entrar en su vida y arrasar con todo lo que quieran, le refrendo, estás páginas son legales y abiertas.

Cuando abra su correo electrónico, tan suyo y tan personal como aquel maravilloso correo por cartas con su diseño postal, por pura curiosidad dele clic derecho al mouse sobre su dirección de correo y elija la opción inspeccionar, a veces es bueno asustarnos antes de que ocurra una desgracia, y la peor desgracia para nuestra democracia sería perder incluso el mínimo y básico derecho a la privacidad.

Para que quedé claro, la protección de datos personales se trata de un derecho humano garantizado por el artículo 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone obligaciones a los particulares y a las instituciones públicas que utilizan datos personales, y que otorga derechos a los titulares de los datos, a fin de garantizar el buen uso de los mismos, así como el derecho de las personas para decidir, de manera libre e informada, sobre el uso de su información personal.

Y recuerde 359 denuncias en un año, casi una por día, vidas robadas y ni una sentencia condenatoria, ni reparación del daño causado.