La democracia es feminista

Ciudad de México.- Palabras pronunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero. Las mujeres lo sabemos desde años ha, lo hemos reiterado millones de veces con voces diferentes. Campañas como la de La democracia no va, si las mujeres no están. Solo mentes perversas o confusas pudieron creer que, con solo la participación masculina, la democracia aparecía. Perversas porque suponen que las mujeres no son parte del pueblo, o peor aún, no somos ni siquiera humanas.

Pero no basta con que las mujeres estén presentes a la hora de votar o de ser electas. Se requieren acciones que emparejen el piso en cuanto al acceso a derechos entre mujeres y hombres. Urgen mujeres y hombres que trabajen a favor de la igualdad.

Abrir oídos a las voces femeninas ha llevado siglos, dolor y amargura. Hemos logrado avances, pero aún falta mucho. Que una mujer, autónoma, decidida, inteligente y con experiencia sea presidenta en este país, será muestra de que nuestra democracia se fortalece. No con una que sea el eco de algún masculino.

En las circunstancias actuales, saber que la pandemia golpeó de peor manera a las mujeres no es una novedad. Valorar lo que eso significó para la riqueza nacional, el PIB, sí que lo es. En palabras del Inegi, “en 2020, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados realizadas por la población de 12 y más años de edad reportó un monto de 6.4 billones de pesos, equivalente a 27.6 por ciento del PIB del país. De este monto, las mujeres contribuyeron con 73.3 por ciento, mientras que los hombres lo hicieron con 26.7 por ciento, es decir, las mujeres aportaron 2.7 veces más valor económico que los hombres”.

Ese trabajo doméstico y de cuidados es indispensable, esencial, imprescindible para sustentar la vida de todas, todos en la sociedad. Por eso, no se trata de que las mujeres dejen de hacerlo. Se trata de redistribuirlo entre hombres, mujeres, sociedad y Estado. Es decir, no basta con que las familias busquen nuevos arreglos para su convivencia; necesario, pero no suficiente. Se requieren políticas públicas para establecer una nueva forma de cuidar a las infancias, adolescencias, senectudes, a las personas enfermas y a quienes presentan alguna discapacidad.

Las mujeres aportamos mucho y el presupuesto para la igualdad es ridículo: solo 738.4 millones de pesos, que es 0.6 por ciento menor en términos reales que el asignado para 2021. ¿Así cuida el Gobierno federal a sus mujeres? En el famoso Anexo 13, denominado Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, la simulación vuelta costumbre. Miles de millones para dádivas, casi nada para la igualdad y en acciones de salud materna, sexual y reproductiva se quedó con el mismo presupuesto que el año pasado, a pesar de que la razón de mortalidad materna en lo que va del 2021 es 23 por ciento mayor que la de 2020. Lamentable.

Inmujeres, institución encargada de apoyar al resto de las instituciones para que hagan su trabajo en la tarea de igualar acceso a derechos. Tiene la experiencia y el conocimiento suficientes para imprimir la perspectiva de género en las políticas públicas del conjunto de las instituciones de la administración pública federal. Pero su presupuesto es muy limitado.

“La plena participación de las mujeres en la política nacional y local, en la economía, en los medios universitarios y en los medios de comunicación (por nombrar solo algunos campos) es fundamental para la democracia y esencial para el logro de un desarrollo sostenible y de la paz en todos los contextos: en tiempos de paz, en los conflictos y después de ellos, y durante las transiciones políticas”. Para ello, diseñar y operar un sistema de cuidados con presupuesto suficiente, se torna prioritario.

La democracia es y debe ser feminista. Apoyemos al CIDE.