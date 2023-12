La derecha y la izquierda

“Los políticos de derecha son como pájaros que duermen, los políticos de izquierda son como pájaros que sueñan, ninguno vuela.”

En plena lucha electoral vemos como los políticos brincan de un lado a otro en los partidos, PAN, PRI Y PRD, cuando estos históricamente tuvieron similitudes ya que, en el caso del PRI y PRD, provienen de un sistema ideológico semejante, la ruptura y separación entre los mismos se dicen democráticos.

Ahora dos grupos PAN, PRI Y PRD, juntos para derrocar a Morena, en caso del Frente Opositor, es una mezcla de principios ideológicos totalmente extremos. En caso del PRI y el PAN históricamente el enfrentamiento era y es una mezcla, entre la derecha y centro izquierda, por así decirlo, más aún el PRD, se dice de izquierda, sin una dirigencia visible. Hasta aquí me causa confusión cómo los partidos políticos y sus personajes se desenvuelven en cualquier partido político, es decir un pragmatismo puro, el poder por el poder. ¿Hasta dónde vamos a llegar?

Un México con una casi presidenta arropada por miembros de personajes de derecha, izquierda, comunistas, ultraizquierda, ultraderecha. No los veo juntos gobernando, cuando en décadas han sido acérrimos enemigos.

Me resulta inconcebible como el presidente López Obrador suma a la campaña a Javier Corral, un exgobernador y político, detestable, corrupto, manipulador, entre otros calificativos, quien sin decir “agua va”, aparece enseguida de Sheinbaum, precandidata de Morena, que no dijo que no son como los del “pasado”. Veo con lástima que no existe coherencia, el presidente lo sumó para cobijarlo ante una posible embestida en su contra por parte de la gobernadora de Chihuahua, el Partido Acción Nacional, junto con fuerzas políticas, quienes gritaban que se le iniciara juicio político, se les olvidó y sobre todo los diputados de Morena, PT, Verde Ecologista, calladitos, cuando estos presentaron el juicio citado ante la Cámara de Diputados.

Durante un par de años Javier Corral, decía me voy, pero no me voy, el PAN por su parte decía lo mismo, les ganó el tirón, renuncia se va a Morena, es decir un político de derecha brinca a la supuesta izquierda. ¿Cuál izquierda? en México ya no existen esos conceptos, como lo mencioné pragmatismo puro. El Frente Opositor solo tiene de opositor como una identificación electoral, no ideológica.

Considero oportuno en este trazado tocar el tema de las diferencias que puedan existir entre la izquierda y la derecha, como puente en México ya no existe, claro ejempló Javier Corral sentado a la derecha de los combatientes de “izquierda”, no creo que estén muy cómodos.

Sí, las ideologías políticas existen, y aunque a priori parezcan demasiado complejas como para dividirlas en dos bloques, lo cierto es que el eje tradicional –izquierda y derecha– nos es muy útil para diferenciarlas, así como el pragmatismo. En donde podemos ubicar a todos los partidos políticos.

Pero ¿qué significa ser de izquierdas o de derechas? ¿Qué ideas engloba la izquierda? ¿Qué medidas políticas son propias de la derecha? Para poder entender todo esto, en el siguiente trazado el origen, la historia y las diferencias entre ser de izquierdas o ser de derechas.

Como hemos señalado anteriormente, la izquierda política ha representado, prácticamente desde su origen, ¿en dónde quedaron?, valores como:

Reformismo

Igualdad

Solidaridad

Progresismo

Revolución

Pero este bloque, ocupado durante todo el siglo XIX por partidos liberales herederos de las ideas ilustradas, cambia de actores a raíz del movimiento obrero y la aparición de la socialdemocracia.

Por su parte, el bloque de la derecha también ha sufrido alteraciones a lo largo de la historia, incluyendo o excluyendo determinadas posiciones políticas según el momento. Tampoco existen.

Entre las principales características y valores de la derecha política están:

La tradición

El orden

Identidad nacional

Religión

Con la aparición de los primeros sistemas socialistas durante el siglo XX, y su férrea oposición al capitalismo, las ideas en defensa del liberalismo económico fueron expulsadas del bloque de izquierdas, a pesar de que en sus orígenes los liberales se situaban en este bloque, y asimiladas por la derecha. Por ejemplo, en la década de los 80, los conservadores de Margaret Thatcher aglutinaban el voto conservador y el liberal en términos económicos.

Para muchos, la izquierda y la derecha política son percepciones de la realidad que están desactualizadas, rodeadas de populismo puro.

“Ser de izquierdas es como ser de derecha: una de las infinitas formas que tiene el hombre de ser imbécil” (José Ortega y Gasset). Espero que lo entienda señor Javier Corral.

Pero lo cierto es que aún hoy existen una serie de diferencias insalvables entre ambos bloques.

Lo verdaderamente complicado es saber situarse o situar a alguien, sobre todo en sistemas multipartidistas, donde pueden existir formaciones con reivindicaciones pertenecientes a ambos bandos.

Pero ¿solo hay dos formas de entender el espectro ideológico? Claro que no, para superar esta división de bloques enfrentados y explicar mejor las posiciones ideológicas de hoy en día, se han creado otras herramientas que ofrecen una mejor respuesta.

He sido criticado ante esta confusión ideológica, pero cuando frente esté ante la urna, no podré olvidar a los corralistas en la supuesta izquierda. Cómo lo he afirmado en ocasiones. ¿México merece esto?

