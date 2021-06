La desaparición de los plurinominales

Ciudad Juárez.- En días recientes, el presidente de la República propuso una reforma política para eliminar a los legisladores plurinominales. Me queda claro que, la mayoría de los ciudadanos, están a favor de esta eliminación. Sin embargo, dicha postura atiende principalmente a la desinformación que existe en la materia. Quizá por eso, sea bueno escuchar a las voces autorizadas en materia constitucional y política, para entender la razón por la cual es bueno contar con esta figura en nuestro sistema.

Hasta la fecha, la mayoría de los argumentos que pugnan por desaparecer esta figura llevan un propósito económico, meramente un “ahorro” bajo la malentendida premisa de que a ellos “nadie los escogió”. Considero que ese argumento es débil desde su origen. A los jueces nadie los escoge, y devengan salarios incluso más elevados que la mayoría de los legisladores. Miles de maestros en México se encuentran asignados a tareas muy distintas a las tareas que un educador debe desempeñar y a ellos tampoco nadie los escogió. Los recursos destinados al servicio exterior son, en algunas representaciones excesivos, y a ellos tampoco nadie los escogió.

Se puede decir que algunos legisladores no cumplen con su función de representar. Entonces, ¿debemos reducir el número de maestros que no educan adecuadamente, o el número de policías porque no nos protegen adecuadamente? Veo difícil seguir ese camino, cuando el camino debería ser pedir y exigir cuentas al legislador, al maestro y al policía, para que cumpla con su deber, y sancionar a quien no lo hiciera, mas no eliminar los espacios que puedan ser ocupados por ciudadanos comprometidos.

Recordemos lo que Hamilton y Jay mencionaban en los documentos de “El Federalista”: Un poder ejecutivo debe ser unipersonal, mas debe tener como contrapeso a un Congreso numeroso representando al pueblo.

En un sistema de partidos como el nuestro, es importante siempre estar representados en el Congreso. Vamos a suponer que, de no existir diputados plurinominales, y con trescientos diputados de mayoría (300 distritos en el país) se llevan a cabo las elecciones y un partido gana todos los distritos por un margen no muy elevado (35% vs 33% de otro partido y 32% de otro). ¿Merece ese 65% no quedar representado en el Congreso? Entonces, ¿por qué reducir el número de legisladores que en teoría son los representantes de la gente? Si bien el voto por los candidatos plurinominales no se dirige concretamente a un candidato, cuando alguien vota por su candidato a diputado uninominal, también lo hace por el partido del mismo en la circunscripción que corresponda, justo como ocurre en muchísimos regímenes en el mundo, unos más democráticos que otros, pero no es este un “invento Mexicano”, pues ya había antecedentes de esta figura en Dinamarca en 1855 y en Bélgica en 1899.

Por otro lado, la composición del Senado es distinta. Teniendo tres senadores por estado, (dos ganadores y la primera minoría) dando noventa y seis representando a los estados, más treinta y dos elegidos por la vía de la representación proporcional, considero que la representación sí es excesiva. En primer lugar dado que la naturaleza del Senado es la de representar a los Estados, no a la gente. En segundo lugar dado que la primera minoría representa en gran parte el voto de aquellos cuyo candidato o partido no fueron elegidos. Por tanto, lo idóneo en mi opinión sería eliminar treinta y dos escaños, ya sea los de primera minoría o los plurinominales.

De no haber existido la figura de la representación proporcional, los partidos pequeños (como en su momento lo era Morena) no habrían tenido acceso a la más alta tribuna del país, desde donde pavimentaron su acceso al poder. López Obrador apela a un “populismo constitucional” al intentar eliminar una figura de genuino contrapeso y representación.