La desesperación de los candidatos

Faltan 23 días para la elección más grande del Estado hasta ahora, en Chihuahua podremos elegir gobernador o gobernadora, presidencias municipales, diputaciones locales y federales y síndicaturas.

En el Estado, solo dos fuerzas políticas son competitivas en gran parte de los cargos a elegir, PAN y Morena. Mismos que enfocan su campaña en no cometer errores que les puedan costar algunos votos menos.

Sin embargo, hay otros partidos, que buscan llamar la atención de los ciudadanos al precio y forma que sea, con tal de tener publicidad gratis en medios de comunicación y de entrar en la conversación de nosotros los ciudadanos. Esto último es un objetivo para cualquier político, sin embargo, estar en la conversación de la gente no garantiza intención de voto. No garantiza que los ciudadanos se decanten por ese proyecto el día de la elección.

Hay que reconocer, que no es lo mismo, tratar de llamar la atención que hacer el ridículo. Ya que existe una línea muy delgada entre ambos conceptos, dependiendo del círculo en el que se aprecia tal acto. Sin embargo, en elecciones pasadas, se evitaba hacer el ridículo, hoy parece que hacerlo, es un objetivo a alcanzar, a través de las redes sociales, los debates y los recorridos.

Tanto el llamar la atención como el hacer el ridículo por parte de los candidatos y partidos políticos, debe estar medido, ya que “sacarse de la manga” las maneras de llamar la atención puede convertirse en una crisis de imagen o de reputación para el candidato y el proyecto que abandera.

La importancia de generar intención de voto desde las redes sociales a través de big data y de conocer a la audiencia es vital para no cometer errores en la narrativa de la campaña, y claro, tratar de conseguir la mayor cantidad de votos. Aunque las redes sociales no son todo, porque “los likes” no garantizan un voto, sí lo es el recorrer las calles y también el mantener la misma comunicación en redes sociales que en tierra.

El reto no es menor, requiere estrategia y coordinación en su operación, no cometer errores y generar intención de voto, llamar la atención sin hacer el ridículo.

Veamos cómo avanzan las campañas en nuestro estado, mientras tanto tengan en cuenta que es indispensable ir a votar este 6 de junio.