La desgracia nacional del fuero

(Recomendación impertinente: Léase este artículo con el fondo musical de un tango argentino compuesto en 1934, por el cantautor Discépolo, bajo el simpático nombre de: “Cambalache”)

¿Por qué los políticos-gobernantes mexicanos gozan de fuero? ¿Qué es el controvertido privilegio constitucional del fuero? ¿Cómo fue posible que un noble concepto en su origen, se haya pervertido para pasar de ser inmunidad legislativa a impunidad delictiva de toda la clase política nacional? ¿Cómo? ¿Por qué?

(Letra del tango susodicho recomendado: “Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también”)

Primero que nada: el concepto jurídico de “Fuero” se estableció desde hace siglos como referente de “Privilegio”. ¿Privilegio de qué y para quiénes? Privilegio para algunas clases de sujetos con poder, que les permitía no ser juzgados más que por sus iguales. Los sacerdotes católicos más que por su propia clerecía. Los militares más que por su propia milicia. Si algún miembro de estos grupos llegaba a cometer algún pecado-transgresión-delito-crimen, sólo podía ser enjuiciado por sus propios sistemas de poder judicial interno: tribunales castrenses o eclesiásticos. Fueros igual a ese privilegio.

Por siglos no hubo forma de denunciar a un obispo o a un general con base en las leyes civiles o penales de prácticamente ningún país. Fue esta una genial estrategia de crear dos estados de derecho uno para la milicia y la iglesia católica, y otro para el ciudadano común y corriente. Este antecedente histórico ancestral se copió y traspasó a la clase política en el poder. Un tercer fuero devino entonces como privilegio de una clase gobernante más.

(Tango y sigue: Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafa'os, contentos y amarga'os, valores y doblé. Pero que el siglo 20 es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue)

Desde hace más de 200 años, los lógicos y respetables conceptos originarios del fuero político se establecieron en las españolas leyes de la Constitución de Cádiz, como: “inmunidad parlamentaria” y “fuero constitucional”, que provenían de causas más que justas y loables. Los legisladores serán “inviolables por sus opiniones” argumentaba la buena ley que la madre Patria transfirió a sus colonias, como la Nueva España. A ningún diputado --desde el México independiente--, se le podía denunciar, demandar, enjuiciar por lo que quisiera decir, alegar, reclamar, incluso insultar a sus pares, o a los miembros de los otros dos poderes republicanos: el Ejecutivo o el Judicial; llámense Presidente de la República o Ministros y Magistrados del poder Judicial. ¿¡No era eso algo excelente-extraordinario-ejemplar!? Simple y sencillamente poner por encima de toda acción judicial el derecho a la libertad de expresión, que todo legislador elegido para representar a los ciudadanos, debía ostentar para poder decir lo que quisiera y le viniera en gana desde la más alta tribuna del poder constituido en las cámaras legislativas.

La ya larga historia del fuero pasó desde entonces por una serie de modificaciones y reformas que fueron haciendo cada vez más amplio, autoritario e inatacable el concepto protector. De los legisladores pasó a toda la clase política de los tres poderes de la República. Presidentes, Secretarios de Estado, Gobernadores, Magistrados, miembros de órganos autónomos, --todos quieren-desean y se cubren con el manto protector del fuero constitucional--. Y ya no es la inviolabilidad de sus opiniones, sino de todo su actuar lo que se resguarda. De las violaciones a las leyes civiles se pasó a las ¡¡¡penales!!! El fuero degeneró en una intrincada mecánica de impunidad. Donde para primero poder siquiera ser juzgado (que no condenado) por delitos cometidos se debe activar todo un andamiaje de procedimientos, que ni el mismo Diablo podría haber imaginado para impedir ser realmente juzgado por algún tribunal divino.

(Y el tango sigue cantando verdades: Vivimos revolca'os en un merengue y en el mismo lodo, todos manosea'os. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, pretencioso estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor).

Y así llegamos al moderno siglo XXI, cargando con el fardo medieval de los sacrosantos fueros. Hoy resulta que un vomitable presidente de las ruinas que quedan del PRI, para poder ser juzgado por su evidente delictiva conducta, debe ser primero “desaforado”, pues diputado federal es. Y para activar todo el proceso kafkiano de su juicio de procedencia en el Congreso de la Unión, se requiere superar toda la red de corrupción que ha sido erigida como Fuero para “proteger” nuestros impolutos-bienamados-políticos.

El denigrado Presidente López Obrador, consiguió una de sus mejores acciones al derogar el fuero del ejecutivo federal, pero por más extraño y surrealista que parezca (Franz Kafka moriría estupefacto de nueva cuenta de haber conocido el hecho), únicamente el primer magistrado de la Nación, ya no tiene fuero en este inexplicable país. Ni sus mismos seguidores-compañeros-legisladores-morenistas en el Congreso de la Unión, y en los congresos estatales, han querido replicar la necesaria reforma para eliminar los fueros en todas sus corruptas formas. ¡Qué se requerirá en los cerebros de nuestros políticos todos, para enderezar su ética y moral, y dejar de pensar en la protección de los peculados y negocios, y con ello por fin pensar un poco en la sociedad, que los puso ahí con la siempre decepcionada esperanza en su honradez!

(Fin del funesto tango: Los inmorales nos han iguala'o. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón!

Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. De los cambalaches se ha mezcla'o la vida. Y herida por un sable sin remaches ves llorar la Biblia junto a un calefón. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va. Que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un la'o, que a nadie importa si naciste honra'o, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley). Tan-tán.