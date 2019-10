¿La economía mexicana se encuentra estancada o está en recesión?

Cuando muchos pensaban con optimismo, que la economía mexicana podría despegar, aunque fuera poquito en este tercer trimestre, pues resultó que siempre no.

Este miércoles 30 de octubre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), da a conocer a través de su información llamada Estimación Oportuna, que durante el tercer trimestre de este año -de julio a septiembre-, la economía mexicana registro una caída de -menos 0.4%, comparado con igual periodo del año anterior.

Desde el punto de vista sectorial, las causas que explican tal caída, son: un rápido descenso en la actividad del sector industrial y un nulo avance en el sector del comercio y los servicios.

La economía nacional, no termina de enderezar su rumbo, ni puede detener su caída, por más que se trate de ocultar las cifras o que se diga que hay otros datos. En la economía mexicana, no se había presentado una baja negativa, desde el cuarto trimestre de 2009, cuando la economía norteamericana se encontraba en plena crisis y se globalizó a todas las economías del mundo capitalista.

Otras razones que explican el descenso, es que el sector industrial no está creciendo, y este tercer trimestre cayó 1.8 por ciento comparado con igual periodo de un año antes. También se tiene un nulo crecimiento en el sector terciario (servicios), y sólo es el sector primario (la agricultura y la ganadería) en el que se registró un crecimiento positivo del del 5.3 por ciento.

Por lo pronto habría que preguntarnos: ¿Porqué México tiene a su economía estancada? Sin duda, México tiene una economía estancada porque la actividad económica no crece., no hay inversión y tampoco empleo.

La contracción o caída de la economía, viene precedida por un retroceso a tasa anual de 0.1 por ciento en el primer trimestre; de 0.3 por ciento en el segundo, y, del 0.4 por ciento en el tercer trimestre, según datos del INEGI.

La principal preocupación, es que el empleo ya registra una pérdida importante. Al mes de septiembre, el ritmo de creación de empleo formal, fue de 1.9 por ciento a tasa anual, lo que se compara desfavorablemente con el nivel que teníamos al comenzar el año y que se acercaba a 4 por ciento, situación que indica que cada vez hay menos oportunidades de emplearse en una actividad formal y productiva.

¿Tenemos una economía estancada?, evidentemente sí. Las empresas ven mermada su producción porque cada vez venden menos. Además, una economía estancada muestra que las actividades económicas, no crecen porque no hay suficiente consumo.

Este decrecimiento en el ritmo de creación de empleo induce a los consumidores a actuar con mucha cautela. Mucha gente ve con incertidumbre su empleo y prefiere no incurrir en deudas. Es decir, la gente no realiza demasiadas compras, porque empieza a aparecer el fenómeno del desempleo: hay signos de desempleo porque no hay visos de inversión.

En una economía estancada, la inversión nacional y extranjera no fluye, está a la expectativa; se mueve con cautela y las decisiones de inversión son muy pocas.

La debilidad en el desempeño de la economía de México en 2019, ha llevado llevó a organizaciones internacionales a recortar varias veces su pronóstico de crecimiento para 2019.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), ha hecho varios ajustes a la baja en las expectativas del crecimiento de la economía mexicana durante 2019, estimación que pasó de 0.9 a 0.4 por ciento en la actualización más reciente hecha en octubre ese organismo internacional.

Incluso las propias instituciones del Gobierno Federal como el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se han mostrado cautelosos en sus pronósticos. Por ejemplo, el Banco Mundial prevé que el Producto Interno bruto tendrá un alza de 0.6 por ciento (respecto al pronóstico previo de 1.7 por ciento), mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) apenas el martes modificó a la baja su pronóstico, a 0.2 por ciento desde 1 por ciento.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda (SHCP) recortó su previsión a un rango de 0.6 – 1.2 por ciento, mientras que el Banco de México (Banxico) lo llevó a una cifra más baja, de 0.2 – 0.7 por ciento.

Razones, sin duda, hay muchas, y el Banco Central de México argumentó que la modificación se ha debido a “una debilidad más profunda de los componentes de la demanda interna a lo estimado con anterioridad”.

Quizá la parte más preocupante del estancamiento económico, es que influirá directamente en la recaudación de ingresos tributarios, por lo que si este 2019 cierra con una economía en picada, la recaudación de ingresos tributarios comprometerá seriamente las finanzas públicas tanto de la federación como de los estados y municipios. En pocas palabras no hay que hacer cuentas alegres en cuanto al gasto.