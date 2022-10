La economía naranja en el estado de Chihuahua

Mucho se habla respecto al desarrollo económico de nuestra entidad, y las vías y proyectos por los cuales se puede incentivar la economía, sobre todo ante situaciones de crisis económica mundial. Aunque los temas económicos principales suelen versar sobre el empleo, la devaluación y la inflación, o la inversión extranjera, poco se habla respecto a un tema de interés a nivel mundial: la economía naranja.

La economía naranja es un término que inicialmente se formó de la idea de John Howkings, quien es considerado el padre de la economía creativa, y refiere a que en una economía las ideas y sus capacidades de transformación son lo más importante. Posteriormente el concepto de economía naranja fue acuñado por Iván Duque y Felipe Buitrago, consultores del Banco Interamericano de Desarrollo, para hacer referencia a los productos y servicios que se encuentran relacionados a la cultura, las ideas creativas, y la industria del entretenimiento cultural. Por ejemplo, son considerados dentro de la economía naranja los conciertos de música, exposiciones artísticas, el cine, los eventos literarios, etc.

Esta economía es sumamente importante, pues durante la pandemia, mientras la economía decreció en ciertas áreas como el turismo, el transporte, etc., los servicios de entretenimiento cultural crecieron enormemente. A nivel global, las industrias culturales y creativas representan el 3% del PIB y generan más de 25 millones de empleos en todo el mundo. Por ello, hablar de la economía naranja no es un tema minúsculo, pues la derrama económica y el potencial generador que tiene es enormemente prometedor, y todavía continúa en acenso.

Así, las industrias culturales y de entretenimiento pueden convertirse rápidamente en un factor determinante de crecimiento económico, y México no es la excepción. De hecho, datos del BID Invest refieren que nuestro país es uno de los principales en América Latina que va logrando con éxito transformar los servicios culturales a la era digital. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la industria cultural relacionada con la digitalización podría alcanzar un valor de 270 mil millones de dólares tan solo en Latinoamérica.

Es por eso de suma importancia preguntarnos acerca de la economía naranja en nuestra entidad. Desde hace algunos años, podemos observar cómo la industria de entretenimiento cultural a nivel mundial crece exponencialmente. A nivel local, podemos mencionar algunas áreas importantes en materia eventos e industrias culturales, como el Festival Internacional Chihuahua, los teatros y espacios escénicos, los museos, entre muchos otros. Aunque la economía naranja en nuestro estado no es muy grande en comparación con otros lugares como Guadalajara o Cd. de México, es necesario replantear un especial interés en esta materia, pues puede convertirse en un impulsor importante en materia de crecimiento económico para los chihuahuenses.

Para lograrlo, se puede atender la Industria Cultural desde las políticas públicas y desde el sector empresarial en diversas aristas. Por ejemplo, la economía naranja tiene una importante derrama económica en lo que se refiere al consumo cultural. Por consumo nos referimos a todos aquellos eventos o productos relacionados con la cultura que se adquieren económicamente, pero en los cuales no necesariamente se participa más allá de su consumo. Cuando asistimos a algún evento relacionado con la cultura, nos volvemos en consumidores de productos culturales; espectadores de la cultura. Este es un sector importante, pues representa una derrama económica significativa, y se debe voltear a ver con mayor interés para acrecentar los productos culturales de consumo.

Sin embargo, consideremos que no solamente el consumo cultural forma parte de la economía naranja, ni de la forma en que se deben abordar las políticas públicas respecto a este tema. Por otra parte, está la participación activa de la ciudadanía para volverse coparticipes del desarrollo cultural, y no solo consumidores del mismo. Esto quiere decir que institutos de formación cultural sin fines de lucro, como escuelas o la misma Secretaria de Cultura, deben poner atención en el crecimiento de la población interesada en el desarrollo cultural desde la gestión, no solamente en su consumo. A partir de esta perspectiva, preparamos a la ciudadanía para una nueva etapa en las industrias culturales, con mayor discernimiento y participación.

Desde cualquier perspectiva, la cultura es parte indispensable de la vida humana, por lo que la industria cultural representa una importantísima área de exploración para incentivar el desarrollo económico de los Chihuahuenses, y que si es explotada con eficacia nos traerá grandes beneficios.

