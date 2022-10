La economía va de mal en peor

Tatiana Clouthier salió de la Secretaría de Economía del Gobierno de la República, en medio de las consultas entre los gobiernos de Estados Unidos y México sobre la política energética dada en el marco del Tratado de Libre Comercio, así como la presentación del plan anti inflación, lo que le representó un duro golpe al mandato de AMLO en el sentido que reflejan aspectos que no andan bien.

En la carta de despedida que redactó la exsecretaria federal, deja entrever que lo único que importa es lo que diga el presidente de la República.

En la carta señala la exfuncionaria: Quisiera decir mucho más; sin embargo, lo único que sale de mi boca y mi corazón es: gracias. Gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la Patria y sobre todo por mostrarme que cuando de servir se trata no hay cansancio o barrera que no se pueda superar.

Habló de apreciar la diferencia como espacio de respeto, de diálogo y de crecimiento y eso es todo lo que no hubo, no hubo oportunidad para realmente poner como afirma sus capacidades al servicio de la patria porque si algo se hizo, fue no tomarla en cuenta en las grandes decisiones a cargo de la Secretaría.

Cuando afirma: Por mostrarme que cuando de servir se trata no hay cansancio o barrera que no se pueda superar. Y finaliza su mensaje diciendo: Esta semana me tocó levantarme tres días a la mañanera y ya no podía y tu tienes ya mucho tiempo haciéndolo… como diciendo que lo único que demuestra es que se hace sólo lo que el presidente dice.

La presentación del plan anti inflación y cada una de las acciones también son una muestra de ello.

La estabilización del precio de la gasolina y el diésel, los precios de referencia del gas LP y electricidad, que representan un esfuerzo de 330 mil mdp al gobierno federal, es algo que ya tiene todo lo que va del año.

Aumentar la producción de granos Suma de esfuerzos de los programas “Sembrando Vida” y “Producción para el Bienestar”, más que una acción, es sólo la continuación de una medida que ya existía.

Las entrega de abonos en el Programa Fertilizantes para el Bienestar que se amplió de 5 a 9 estados, así como el Programa emergente de producción de fertilizantes orgánicos, la eliminación de cuota compensatoria y a las importaciones del sulfato de amonio, ya existían.

Las medidas de distribución y reforzar la estrategia de seguridad en carreteras con más de 12,000 elementos y 2,300 vehículos, nada tienen que ver con el control de la inflación.

Casi todas las medidas antiinflacionarias en poco o en nada influirán.

Únicamente la medida temporal de seis meses de aranceles con cero a la importación de productos básicos e insumos, puede tener efectos en el control de de precios pero nada más.

Lo que están haciendo con estas acciones, dos de ellas en esta misma semana pasada, es que reflejan que las cosas no andan bien debido a que no se están resolviendo de la mejor manera.

Se sabe de la existencia de un mecanismo de control de precios pero no lo usan; había una Secretaria de Economía pero no la tomaban en cuenta; hay un banco de México que es responsable del control de la inflación pero no hay colaboración con él.

El caso es que estas medidas, a dos meses y medio de haberse implementado el paquete contra la inflación y la carestía (Pacic), ya le han costado más de 574 mil 874 millones de pesos al Gobierno federal que sigue sin resolver el problema social que se vive en México.

Otra acción que podría empeorar las cosas en materia económica es la posible implementación del plan para lograr la “autosuficiencia” de combustibles, una de las promesas prioritarias del actual gobierno federal.A partir del 2023, Petróleos Mexicanos (Pemex) quieren dejar de exportar crudo para destinarlo al consumo interno ya que "prácticamente el 100% del crudo mexicano se va a refinar en nuestro país para garantizar el abasto de los combustibles".

Ahí están las medidas como dicen los especialistas: “No hacen sentido económico y harán perder mas dinero al país porque van contra corriente a las cifras”; el hecho, por ejemplo, la proporción de gasolina y combustóleo producidas en los procesos de refinación de Pemex, ha ido empeorando con el paso de los años al igual porque van de mal peor la cosas en México.