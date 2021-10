La esperada reapertura de puentes internacionales

Ciudad Juárez.- En cuanto se supo que los puentes internacionales Juárez-El Paso serían reabiertos, el tema acaparó la atención, interés y preocupación de juarenses y paseños. Son más de 19 meses de cierre unilateral de los cruces internacionales como consecuencia de las medidas de contención de la pandemia impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Fue unilateral porque los mexicanos que contaban con una visa de turista o de negocios fueron impedidos para cruzar por los cruces internacionales a la Unión Americana. Los viajes por motivos no esenciales fueron cancelados.

Únicamente los habitantes de Juárez que cuentan con visa de residencia o los nacidos en Estados Unidos, han podido cruzar desde entonces, pero la gran mayoría de juarenses no ha podido cruzar el Río Bravo. Sin embargo, cualquier paseño o ciudadano americano ha podido cruzar a Ciudad Juárez las veces que han querido por un sinfín de motivos no esenciales todo este tiempo. Los paseños pueden cruzar la frontera si lo desean, a diferencia de la mayor parte de los juarenses que no tuvieron esa posibilidad. Pero será el 8 de noviembre cuando los miles de juarenses, que reúnan los requisitos, puedan volver a cruzar los puentes hacia a El Paso, Texas.

Hay entusiasmo en los consumidores de Juárez y en los comerciantes paseños, ya que son muchos meses de parálisis comercial afectando a uno y otro lado de la frontera. Desde luego que los comerciantes juarenses ven en la reapertura de puentes una amenaza por la posible caída en sus ventas. Son miles de familias mexicanas que cruzaban de manera regular para comprar la mayor parte de su ropa, enseres domésticos, aparatos electrónicos, artículos escolares, deportivos y de oficina. Incluso muchas alacenas y refrigeradores lucían repletos de mercancía traída de los comercios paseños. Pero la pandemia modificó durante estos 19 meses las prácticas de consumo de las familias juarenses y del resto del estado de Chihuahua.

Desde muchas partes de la entidad, los que tenían capacidad económica, también cruzaban el Río Bravo para realizar sus compras. La calle de El Paso, también llamada "de los chinos", por la gran cantidad de comercios cuyos propietarios y mercancía provienen de ese país oriental, fue de las más perjudicadas. Sus clientes son juarenses en su mayoría y al no cruzar por tantos meses, se provocó el cierre de negocios y despido de muchos empleados en ese sector. También centros comerciales o Malls como Cielo Vista, Bassett Center o Sunland Park han resentido fuertemente la caída en ventas por el prolongado cierre de puentes.

Por eso, desde el momento del anuncio de la reapertura, grandes, medianas empresas y pequeños comercios paseños se empezaron a preparar para recibir a clientes de Juárez que serán ahora más apreciados y valorados que nunca. El comercio juarense que se estuvo beneficiando con este cierre de fronteras, no debe entrar en pánico. Al contrario, debe prepararse mucho mejor para seguir atendiendo a los consumidores que regresarán a las tiendas de El Paso, pero no tan frecuentemente como lo hacían previo a la pandemia. Las exhaustivas revisiones, los largos tiempos de espera y los nuevos requisitos sanitarios van a desalentar a muchos juarenses.

De tal manera que irán a la vecina ciudad, pero seguirán comprando en comercios locales. Así que en lugar de preocuparse y alarmarse, los comerciantes y restauranteros juarenses deben seguir haciendo el mayor esfuerzo para seguir teniendo una clientela cautiva y no darse por derrotados antes de tiempo. Los puentes se reabrirán, pero las cosas tardarán en volver al ritmo acostumbrado, y eso lo tienen que aprovechar los empresarios de esta ciudad.