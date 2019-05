La fama arrastra

Para los interesados en la actividad política y los rumbos que toma la función pública en nuestro país resultan de innegable valor los resultados de las encuestas que periódicamente realizan muchas casas encuestadoras que existen en nuestro país y al efecto hay encuestas de muchos tipos y de variados puntos de vista. En la actividad política las encuestas son especialmente valiosas pues les permiten a los actores participantes evaluar el comportamiento y preferencia de las masas de electores entre los diversos factores que participan en una elección.

En las pasadas elecciones presidenciales en nuestro país las encuestas nos decían insistentemente que Andrés Manuel López Obrador les llevaba la delantera a los demás candidatos, y al final el candidato de Morena ganó la elección. Ahora es presidente de México y las encuestas se siguen practicando para medir los niveles de su popularidad como gobernante. Este sábado próximo el licenciado Andrés Manuel López Obrador cumple medio año al frente del Gobierno federal y como es de esperarse se están realizando numerosas encuestas sobre el grado de aceptación o popularidad del presidente. Desde luego hemos de apuntar que estas encuestas funcionan al margen de lo que digan sus críticos o los analistas y muchas de las veces hasta contrariamente a ellos.

De ribete muchos políticos han tomado fama de mentirosos y por eso decía Charles de Gaulle: “Dado que un político nunca cree en lo que dice, se sorprende cuando otros le creen”. Y así los altibajos de la popularidad de un político tienen diversas interpretaciones. Partamos de la base que “Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública”. Así es que toda opinión sobre su conducta es legítima y hasta necesaria.

En el caso de AMLO se aprecia un fenómeno social muy interesante pues al momento de la elección tenía un 67 por ciento de aceptación entre el electorado mexicano y curiosamente cuando comienza su presidencia esta popularidad sube vertiginosamente hasta un 79 por ciento, nivel que nunca había tenido un presidente del país. Este aumento en la popularidad del presidente nos sorprende porque el filósofo de Güémez dice que: “El que se mete en política es como el gato que se mete en una chimenea, o sale quemado o sale tiznado”. Y a AMLO no le está pasando ninguna de esas dos cosas pues el grado de su aceptación subió no obstante que las cosas durante los primeros seis meses de su gobierno no han cambiado mayormente.

Aún más, está pasando que el grado de aceptación debe medirse por estratos sociales porque la popularidad del presidente alcanza su más alto nivel entre la clase popular mientras que entre la clase media y alta no sucede lo mismo pues parece que su popularidad está bajando y esto introduce criterios de apreciación según sea el estrato social entre el cual se haya realizado la encuesta.

Según una casa encuestadora publicada por Milenio, en sus primeros seis meses de gobierno la popularidad de AMLO bajó un 15 por ciento, pero todavía se conserva como la más alta de un presidente en funciones aunque no tanta como la que tenía el presidente Bush hijo entre el pueblo norteamericano que en su momento llegó al 90 por ciento y que se considera que históricamente ha sido la más alta popularidad que ha tenido cualquier gobernante de un país democrático.

Las próximas elecciones generales serán el 2021 y la buena fama de un presidente como AMLO será muy importante para respaldar a los candidatos que postule Morena a los diversos cargos de elección popular que estarán en juego. Esta fama pública de nuestros gobernantes será crucial para el proceso electoral que vivirá el estado de Chihuahua y así debemos recordar lo que nos dijo Thomas Jefferson: “Nadie abandona el cargo de presidente con el mismo prestigio y respeto que le llevó ahí”.

Así las cosas tenemos que por Morena andan buscando la candidatura a la gubernatura el licenciado y senador Cruz Pérez Cuéllar y el actual presidente municipal independiente de Ciudad Juárez Armando Cabada Alvídrez. Porque consideran que el prestigio de AMLO les facilitaría su triunfo aunque otros creen que esta competencia sólo producirá el desgaste de ambos: Lo ideal sería que Armando Cabada sólo compitiera por la gubernatura y Cruz Pérez Cuéllar por la presidencia municipal de Ciudad Juárez, porque en el desgaste les puede ganar el tirón la señora Maru Campos actual presidente de la ciudad de Chihuahua, por mucho que el mal prestigio de Javier Corral no la favorezca. Las cosas se pondrán interesantes y se verá la capacidad que tienen las dirigencias para negociar. Se trata de ganar de todas, todas, no de competir.