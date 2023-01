La fascinante leyenda de Artabán, el cuarto rey mago.

Es tradición en México, cada 6 de enero, partir la rosca de Reyes y divierte mucho saber a quién le sale el “monito”, para que invite los tamales. Esta tradición comienza mucho antes de Jesús, en los tiempos del Imperio Romano, el solsticio de invierno se celebraba con enormes festines en honor al dios Saturno, durante estos días se repartía un pan con forma redonda, el primer antecedente de la Rosca de Reyes.

La primera versión de la Rosca de Reyes data del siglo XIV cuando, en la Francia medieval, se repartía durante la Navidad, con un haba seca escondida en el interior. Quien encontrara el haba, gozaba de privilegios en los días siguientes. Cuando la costumbre llegó a España, una serie de simbolismos inspirados en la historia bíblica de los magos de oriente que llegaron a adorar al niño Jesús, fueron asociados con la repartición del pan.

Con la conquista, la tradición llegó a México. Algunos de los simbolismos de rosca de Reyes son: la forma del pan representa el amor de Dios que, al igual que un círculo, no tiene fin; Las frutas cristalizadas o deshidratadas, representan las joyas en las coronas de los reyes magos; El muñeco del niño Jesús escondido en la rosca, hace alusión al pasaje bíblico en el que María y José tuvieron que esconder a su hijo, para que el Rey Herodes no lo matara; El cuchillo con el que se parte la rosca representa el peligro al cual estuvo expuesto el pequeño Jesús durante sus primeros años de vida. Además, quien encuentre en su trozo de rosca el muñeco, que representa al niño Dios, se compromete a ser el anfitrión el 2 de febrero, día de la Virgen de la Candelaria. La tradición cristiana ha asociado esta celebración a los pasajes bíblicos de la presentación en el templo del Niño Jesús y la purificación de María después del parto.

Los evangelios ofrecen muy pocos datos sobre los Reyes Magos. En realidad, la historia sobre los "Magos de Oriente" aparece bien definida en los Evangelios Apócrifos, por eso sabemos que unos magos siguen una estrella para adorar al niño Jesús, en Belén. En la Biblia, no los denominan reyes, ni se especifica cuántos son. En los siglos transcurridos desde entonces, los tres magos han sido interpretados erróneamente como reyes. Según el Evangelio de Mateo, una brillante estrella guio a los magos desde Oriente hasta detenerse sobre el lugar donde se encontraba el niño y al entrar, vieron al niño con María, su madre (Mateo 1:24). Los magos se arrodillaron ante el niño Jesús y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. La palabra que se utiliza en el Evangelio de Mateo, escrito primariamente en griego, es magoi que, según el historiador Herodoto, se refería a sacerdotes de Persia, provenientes de la casta sagrada de los medos. Lo más probable es que fueran sacerdotes y astrólogos originarios de Babilonia o Persia, dado que ambos eran grandes centros astrológicos, donde los magos eran una casta sacerdotal con mucha influencia. El origen de los Reyes Magos tal como los conocemos en la actualidad ,tiene su origen en una larga tradición medieval que los "bautizó" con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar.

El rey Herodes había oído rumores del nacimiento de un nuevo rey y, celoso, buscó al bebé. En el Evangelio de Mateo, los tres magos se detuvieron en el palacio de Herodes de camino a Belén y el rey les pidió que le hicieran saber dónde estaba este niño recién nacido, para poder ir a adorarlo, cuando realmente era para matarlo. Pero, en un sueño, se advirtió a los Reyes Magos de que no regresaran con Herodes, de forma que se volvieron a su tierra por otro camino y nunca se volvió a hablar de ellos (Mateo 2:12).

Poco sabemos que hubo un cuarto rey mago, su historia se encuentra en algunos textos antiguos. Artabán, junto con Melchor, Gaspar y Baltasar, habían hecho planes para reunirse en Borssipa, una ciudad antigua de Mesopotamia, desde donde iniciarían el viaje para adorar al Mesías. El cuarto rey llevaba consigo gran cantidad de piedras preciosas para ofrecérselas a Jesús, pero cuando viajaba hacia el punto de reunión, encontró a un anciano enfermo, cansado y sin dinero. Artabán se vio envuelto en un dilema: ayudar a este hombre o continuar su camino para reunirse con los otros reyes. De quedarse con el anciano, seguro perdería el tiempo y los otros reyes lo abandonarían siguiendo su camino. Obedeciendo a su noble corazón, decidió ayudar a aquel anciano. Decidido a cumplir su misión, emprendió su camino sin descansar hasta Belén, pero cuál fue su sorpresa, que el niño ya había nacido y sus padres, José y María habían huido rumbo a Egipto, escapando de la matanza que había ordenado Herodes. La situación de dicha localidad cuando llegó era terrible, ya que, bajo el mandato del rey Herodes, los soldados estaban degollando a los niños. Esto conmovió al mago, que sacó otro de los regalos que tenía pensado entregar al recién nacido, un rubí, para intercambiarlo por la vida de un infante que iba a ser asesinado. Este gesto fue agradecido por la madre del pequeño, pero, el jefe del soldado se dio cuenta del trato y Artabán permaneció preso cerca de 30 años.

Tras permanecer preso tanto tiempo, Artabán cumplió su condena y se dirigió hacia Judea, donde decían que se encontraba Jesús. Sin embargo, las noticias no eran buenas, ya que se aseguraba que iba a ser crucificado. Esto hizo que el rey Mago acelerara y su ritmo en la marcha fuera mucho más veloz. De nuevo, tuvo que detenerse, ya que se encontró con un padre que, ahogado por las deudas, iba a subastar a su hija para resolver su pésima situación económica. Tras conversar con el progenitor de la chica, y preguntar qué era lo necesario para que la liberara, Artabán entregó el último regalo que tenía para Jesús. Ese era una piedra de jade, lo que provocó que el padre pudiera liberar a su hija. Después de haber hecho esta buena obra, reemprendió su camino, pero no pudo conocer a Jesús a tiempo, ya que, durante el trayecto, le aseguraron que ya había sido crucificado. Se dice que la tierra se abrió y se derrumbaron unas casas, una piedra le dio en la cabeza a Artabán y en ese momento tuvo una visión: era Jesús, quien le expresó su gratitud por todas las acciones de ayuda y bondad que había hecho en su vida, en especial, las que realizó en su camino para conocerle…. ahí, el cuarto mago falleció.

El campo de la astronomía podría respaldar la teoría de la existencia de Artabán. El científico Mark Kidger, de la Agencia Espacial Europea, asegura que pudo haber un fenómeno que llevaría a la equivocación de uno de los sabios que estaba destinado a acudir a ver al Niño Jesús, y que no llegó a tiempo. La estrella conocida pudo haber sido una nova, y la razón de que Artabán no llegara a tiempo para adorar al recién nacido pudo haber estado en que no interpretó de forma adecuada las señales que se estaban produciendo en el cielo. Esto se pudo llevar a cabo después de la conjunción de la nova y la Luna, por lo que no había luz, ya que esta fue tapada por ambos fenómenos de la naturaleza en esa fecha.

Frases de la semana: “Deja que la estrella brillante, que mostró el camino a los Reyes Magos, brille sobre ti e ilumine tu camino hacia la salud, la alegría y la prosperidad, junto con la bendición de Dios.” “Deseo que los Reyes Magos te traigan: un lápiz que dibuje risas y una goma que borre lágrimas. Si lloras, que sea de risa; si tienes hambre, que sea de vivir; si tienes que perder, que sea el miedo y, si eres feliz, que sea para siempre.”

Cantante recomendado de la semana: Detrás de la dulce y poderosa voz que canta La Vie en Rose, se encuentra la artista que logró consagrarse como una de las damas francesas por excelencia, hasta su temprana muerte a los 47 años: la parisina Édith Gassion (1915-1963), mejor conocida como Édith Piaf o “La Môme Piaf” (El pequeño gorrión), por su pequeña complexión. Proveniente de una familia de artistas, su padre se dedicaba al circo, mientras que su madre era cantante callejera , con tan solo 7 años fue abandonada al sufrir una ceguera. De ella se hizo cargo su abuela, cocinera en un burdel, espacio en el que pasó muchas horas de su vida. La pequeña Édith vivió rodeada de la música que inundaba la noche de la capital francesa y de prostitutas, quienes unieron sus ahorros para mandar a la futura cantante a la peregrinación hasta Santa Teresita de Lisieux, donde se dice que el milagro se obró y recuperó la visión.

Durante su adolescencia, ya había conseguido actuar en varios cabarets parisinos gracias a su voz diferente pero, tras sufrir golpes muy duros en su juventud, como quedarse embarazada a los 16 años en una situación de pobreza y la muerte de su bebé por meningitis, por fin, a los 20 años parecía que la vida le sonreía. Y, ya en los años 40, había conseguido hacerse un nombre en este espacio, esa tranquilidad de la que parecía que comenzaba a gozar, saltó por los aires al entrar Francia a la Segunda Guerra Mundial. Aunque estos años fueron claves para su crecimiento profesional, durante este tiempo llegó a ser considerada simpatizante de las Potencias del Eje (Alemania, Japón e Italia), por cantar para los alemanes durante la ocupación nazi de su país. Sin embargo, se dice que colaboró de forma encubierta con la resistencia francesa, facilitando mapas y brújulas a los presos del bando aliado. El final de su vida fue trágico, consumida por el alcohol y las drogas, murió por un cáncer hepático, responsable en parte, por sus múltiples excesos.

Canción recomendada de la semana: La vie en Rose. Se dice que es, el otro himno de Francia. “Quand il me prend dans ses bras, Il me parle tout bas, Je vois la vie en rose…”( Cuando me toma en sus brazos, me habla en voz baja, veo la vida en rosa), incluso para los que no saben hablar francés, estas frases evocan con su simple lectura la suave melodía conformada por el conjunto de la trompeta, el piano, el contrabajo y la guitarra que acompañan a la voz de una composición tan simbólica. Una canción que su autora, la cantante Édith Piaf, grababa en París un 9 de octubre de 1946 y, con la que nos regalaba a todos sus oyentes un canto al amor más puro e intenso: el deseo de nunca separarse de la persona amada y la felicidad infinita al gozar de su compañía. Esta es una de las canciones que en más versiones tengo, recomiendo que también la disfruten con las interpretaciones de: Louis Armstrong, Patricia Kaas, Sole Giménez, Andrea Bocelli, Grace Jones, Mireille Mathieu, Michael Bublé y Madeleine Peyroux.

Por hoy es todo. Pues me voy… jesusmesparzaf1962@gmail.com

Posdata: No se aceptan críticas, porque ¿saben ustedes cual es la diferencia entre una crítica positiva y la negativa? Pues, la positiva es toda la que yo hago y, la negativa es… ¡toda aquella que me hacen a mí!