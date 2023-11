La felicidad se aleja

“No hay alivio, ni felicidad más grande

que comenzar a Ser lo que se Es.”

Jodorowsky

En este par de años hemos visto como nuestro país se encuentra en un caño. El Estado mexicano del cual somos parte está sometido a las burlas de los políticos. Con los hechos ocurridos en Acapulco, se desborda la ingratitud del los tres poderes de la Unión aprovechando todo para sacar ventaja cuando el pueblo sufre. No somos felices.

Depende de cómo defina cada persona lo que significa para ella la palabra “felicidad”. Algunas personas encuentran la felicidad en las relaciones. Otros pueden encontrar la felicidad en la riqueza y la fama. Otros son felices simplemente porque se sienten sanos y vivos.

Creo que asignamos diferentes significados a la felicidad en diferentes etapas de nuestra vida. Al fin y al cabo, a veces incluso la misma persona busca hoy la felicidad en el amor y la familia y mañana sólo se preocupa por el dinero y la carrera, y al cabo de un tiempo, todo lo que necesita desaparece. Cada persona define el significado de la felicidad a su manera, y ésta es la única receta universal para la felicidad.

Para la mayoría de la gente, la felicidad tiene que ver con las posesiones materiales, con una vida segura. Para los ricos espiritualmente, la posibilidad de crecer espiritualmente es de gran importancia. A pesar de la importancia que se le da, la felicidad nunca es accidental: siempre hay que crearla, hay que descubrirla, crearla y producirla, construirla desde cero. Y eso sólo puede hacerse decidiendo ser feliz.

Las personas deben tener el principio de que serán felices, por muy difíciles que sean los acontecimientos futuros que les esperan. Por supuesto, las innumerables catástrofes y dolores de la vida siempre impiden disfrutar de ella. De hecho, puede distorsionar la felicidad de una persona.

Tal vez la cualidad más importante que toda persona necesita desarrollar en el camino hacia la felicidad es ser agradecido. Es la cualidad de la gratitud, la disposición a mostrar aprecio por cualquier cosa y a corresponder a la amabilidad. Este es otro método utilizado por personas de todas las culturas para desarrollar una sensación de bienestar.

Este enfoque implica centrar la energía mental en aspectos negativos como los problemas de salud y financieros. Estas personas prefieren canalizar su energía en la gratitud por despertarse por la mañana, por estar cerca de las personas que quieren y de quienes les quieren, por poder respirar y pensar y estar vivos.

La gente parece tener tanto miedo a la soledad que no se da cuenta de la toxicidad de sus relaciones sociales. En general, las personas egoístas, poco fiables y antipáticas les hacen más daño que bien sólo por estar cerca de sus amigos. Sí, la vida es bastante solitaria, y la gente muere sola poco después de nacer. Pero es algo inevitable, y nadie puede aplazarlo por el momento. Así que no hay necesidad de centrarse en las emociones negativas. Mejor centrarse en construir relaciones felices y saludables con personas que merecen estar en tu vida, porque saben lo importante que son las personas.

La gente necesita la compañía de los demás para disipar su soledad, porque la soledad suele hacer que la gente se entretenga con cosas negativas como los problemas y el dolor. Por lo tanto, las personas deben ser cautelosas y tímidas a la hora de dejar entrar a extraños en sus vidas y acercarse a la gente.

Por desgracia, no todas las personas tienen buenas intenciones. Muchas personas se aprovechan de la amabilidad de los demás.

Lo más importante de lo que depende la felicidad es el trabajo. No importa cuántas horas a la semana dure un trabajo, ni cuántos beneficios genere. Lo único que importa del trabajo de un hombre es la satisfacción que obtiene de él. Si está en un trabajo ordinario que ni siquiera le gusta, debería dejarlo inmediatamente. Esa posición le convierte en una persona peor, una persona que no quiere ser. Si esta situación hace que una persona esté resentida con su vida, debería buscar otro trabajo. No le hace feliz, no le satisface; al contrario, le aleja de su propia felicidad.

Por lo tanto, es mejor que una persona convierta su afición, lo que más le gusta hacer, en un verdadero trabajo. Esto significa que para ser feliz, una persona debe tomar una decisión importante sobre el trabajo o la carrera que elige.

Por último, la felicidad no es algo que se adquiere por casualidad. Por el contrario, es el resultado de un trabajo duro y constante. Pero es alcanzable, y no sólo una felicidad a corto plazo, sino una felicidad real y duradera.

De nuevo, la felicidad no es patrimonio de una sola persona. De hecho, la mayoría de la gente tiene que trabajar duro durante mucho tiempo para alcanzar la felicidad. Pero es algo que cada persona puede crear para sí misma. La felicidad puede estar en manos de cualquiera, principalmente porque todos la merecen.

Es poco el decir, el silencio ronda entre los vivos y muertos, quien se hará cargo de darnos un poco felicidad. Acapulco grita. Pide un poco de felicidad.

Salud y larga vida

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

@FloresFrancisco