Organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial promovieron la aplicación del concepto de niños que no estudian ni trabajan (refiriéndose en realidad al segmento demográfico de 15 a 24 años). Le dieron peso valiéndose de las estadísticas censales y en encuestas de ocupación. Los estudios originales se basaban en constatar las dimensiones demográficas del citado segmento que resultaba muy numeroso en algunas circunstancias y podía ser (y en casos era) un problema social.

Imagínese Usted que un “verdolagón” --como decía mi papá-- se la pase cínicamente en la diversión, la vagancia, viendo televisión o escuchando música y rollos de todo tipo en la laptop o el celular, en tanto que los padres trabajan todo el día, cuando bastaría simplemente salir a la calle y encontrar trabajo, o tomar las múltiples oportunidades que brinda el estado y la iniciativa privada para estudiar.

Los que hemos estudiado y trabajado sabemos que este mundo idílico sólo existe para una minoría. En donde no basta la voluntad de superación –aunque ayuda—pero no provee. Por otro lado, si se reflexiona brevemente se dará uno cuenta que las familias en los países desarrollados y en los países subdesarrollados son muy diferentes. Y el concepto de “nini” proviene de esa realidad.

El sistema familiar es una construcción compleja, en donde las relaciones en su seno se regulan con normas a veces muy severas; las relaciones al interior son económicas, políticas, biosociales y culturales (la misma concepción de sistema normativo incluyendo la perspectiva ética y la moral cotidiana).

El concepto descriptivo NINI, se ha construido como una abstracción estadística dejando de lado los factores determinantes de la condición de los jóvenes que no trabajan ni estudian, el modo como se ha descrito el fenómeno. Existen no cabe duda, en la realidad, esos adolescentes y jóvenes y así lo muestra el trabajo: Caracterización del segmento de jóvenes que ni estudian ni trabajan en México por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, que asevera, que en número dicho segmento estaría constituido por 3,806,027 personas, equivalentes a 17.43 por ciento de la población total de ese grupo etario al segundo trimestre de 2018 (en el ámbito del estado de Chihuahua, fueron 102,316 o el 15.3 por ciento, respectivamente). Una cantidad significativa si se le ve como problema que encierra amenazas diversas. Y no como una ventana de oportunidad.

Sin embargo, no debe olvidarse que las personas no somos números. La conducta de todos y cada uno de los integrantes del segmento etario, cargan con todo un bagaje de factores que determinan su conducta y que se refleja en las opciones de no trabajar y no estudiar.

El fenómeno de los ninis según la visión al uso se mueve sobre un eje principal: el uso del tiempo. El modelo tradicional concibe sólo tres posibilidades, trabajas o estudias o ambas cosas. El trabajo se concibe como las ocupaciones laborales subordinadas y remuneradas.

Cualquiera que se haya acercado a las situaciones de los sistemas familiares que se ubican en la escala de los más pobres, se ha percatado que la división del trabajo en el núcleo familiar, sobre todo en las familias extensas, ha podido discernir que los jóvenes –básicamente mujeres-, abandonan la escuela para atender obligaciones familiares, ya sea para abonar al ingreso familiar o para atender a los hermanos menores, familiares discapacitados y adultos mayores o las labores domésticas en general. Amén de la participación en actividades económicas informales propias de muchos de los hogares.

Tras del abandono o no búsqueda de empleo están también los mismos factores, Y operan tanto para hombres como mujeres. Por la cultura machista de la mayoría de los hogares los hombres quedan al margen de las tareas domésticas tradicionales. Las “obligaciones” son parte de la moral familiar. La prevalencia de una cultura machista ha permitido que los hombres sean excusados con frecuencia de estas obligaciones.

Si la familia se dedica a las actividades económicas informales, mismas que son una extensión del núcleo familiar, desde muy temprana edad todos los integrantes están obligados a colaborar o “echarle montón al jale”. Las estadísticas a que se recurre normalmente no permiten establecer el trabajo informal de los ninis.

Aunque se puede asegurar que una porción de los ninis lo son por voluntad o interés de holgar, el caso general atiende a las necesidades familiares. Por ello, las políticas públicas deben incidir en la situación familiar para liberar a los jóvenes de las obligaciones familiares para que puedan garantizar su permanencia escolar. O llegado el momento --al obtener cierta escolaridad y capacitación--, abrir oportunidades de empleo para estos jóvenes (lo cual presupone que la economía debe crecer con celeridad).

Imaginar que basta con desayunos escolares y hacer conciencia de que la necesidad de estudiar y acrecentar el capital humano es la mejor opción para asegurar un futuro con bienestar, puede ayudar, siempre y cuando las necesidades familiares hayan sido resueltas mediante guarderías, apoyos alimentarios, centros de atención a discapacitados y adultos mayores, cambios a la moral del núcleo familiar, y becas de tal magnitud que la familia pueda prescindir de la participación de este integrante de la fuerza de trabajo familiar, entre otros aspectos determinantes de la situación de este grupo etario.

Estos temas son los que están ausentes del marco conceptual que han asumido los organismos citados y el gobierno federal. En este sentido la definición del problema se queda corta y en consecuencia las recomendaciones de política pública también.