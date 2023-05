A pesar de los intentos de las reformas a la educación para desaparecer la filosofía en México, todavía existen espacios educativos en donde se realza el valor del pensamiento crítico y reflexivo en las y los jóvenes estudiantes. Prueba de ello es el Concurso de Diálogo Filosófico, el cual se celebró en su XXV edición en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, y contó con la nutrida participación de siete jóvenes finalistas de distintos planteles del COBACH de la ciudad de Chihuahua.

La filosofía como práctica para un ejercicio reflexivo que nos permita indagar, cuestionar y comprender nuestra realidad, no se encuentra alejada de las juventudes. Aunque se pudiera pensar que este no es un tema que interese a los más jóvenes, los eventos como el concurso de diálogo nos demuestran lo contrario: el interés por asuntos como la virtud, la manipulación, la vida ética, entre otros, sigue estando presente en personas de todas las edades.

Estas temáticas, entre otras, que fueron magníficamente expuestas por los participantes del COBACH, reflejan las inquietudes y reflexiones que surgen al tratar de entender nuestra sociedad actual y sus problemáticas más profundas. La Inteligencia Artificial, uno de los temas abordados en el diálogo, pone en evidencia el desafío que representa comprender la tecnología emergente y su impacto en la humanidad. En el mismo tenor, las y los estudiantes se cuestionaban sobre los riesgos de una manipulación mediática y política, otro tema que apareció durante este encuentro filosófico.

Con un enorme entusiasmo pude ser testigo de la forma en que todas las participaciones fueron magistralmente expuestas, con una claridad de pensamiento destacable, ante un auditorio lleno. Pude analizar cómo se reflejaba, en cada escrito de los estudiantes, no solo un interés por temas clásicos de la filosofía, sino una forma clara de discutir situaciones de la vida diaria del ser humano.

Entre todos, el primer lugar del concurso fue un trabajo que sin lugar a dudas merece ser destacado entre los demás. Luis Felipe González Guarneros, del Plantel 1, reflexionó sobre la identidad del mexicano desde la perspectiva de pensadores como Octavio Paz y Samuel Ramos, entre otros. En un mundo cada vez más globalizado, donde las identidades nacionales a menudo se difuminan y entremezclan, la reflexión sobre lo que significa ser mexicano es sumamente pertinente para todos nosotros.

La identidad mexicana, al igual que cualquier identidad nacional, es compleja y multifacética. Los pensadores citados por el estudiante aportan perspectivas que ayudan a la comprensión de esa misma identidad, y a la construcción de una crítica de la política mexicana, desde un análisis sobre lo colonial. Todo este pensamiento fue hábilmente desarrollado por Luis Felipe, quien llamó la atención de los presentes al hacer uso de un lenguaje impecable y una capacidad de síntesis admirable.

Al recoger estas ideas y reflexionar sobre ellas, los jóvenes demuestran no sólo un entendimiento académico, sino una conexión personal y una consciencia crítica sobre lo que significa ser mexicano, pero sobre todo, lo que significa ser ciudadano del mundo. Esta es una prueba más de que los jóvenes de las nuevas generaciones cuentan con una asombrosa capacidad para enfrentar los retos contemporáneos.

No estamos frente a una generación de cristal

El concurso de Diálogo Filosófico, coordinado desde hace años bajo el excelente trabajo del profesor Antonio Salas Motis, es un recordatorio de que las y jóvenes tienen mucho que decir sobre los temas más profundos y fundamentales de nuestra comunidad. Como sociedad, es necesario fomentar y valorar la reflexión filosófica en nuestros jóvenes, no sólo en contextos académicos, sino en la vida cotidiana.

Este evento nos recuerda, sin lugar a dudas, que la adolescencia no es una etapa de la vida marcada por la apatía o la superficialidad, como a veces se sugiere erróneamente. Los jóvenes de hoy están interesados en comprender y cuestionar el mundo que les rodea, y llevar esa comprensión más allá del punto en que las generaciones pasadas lo lograron. No creo, en lo absoluto, que la generación actual sea una “generación de cristal” como muchos quieren hacer ver en redes sociales. Por el contrario, pienso que estamos frente a una generación más consciente, pero no hemos sabido ni querido aceptarlo.

Desde este panorama, la filosofía puede proporcionar a los jóvenes una herramienta para la exploración, la crítica y la comprensión humana, ayudándoles a realizar a profundidad un análisis de las normas sociales, los prejuicios y las injusticias, y sobre todo a cuestionar las ideas preconcebidas, algo que cuesta más trabajo a las generaciones anteriores.

Este concurso de diálogo filosófico demuestra que los jóvenes están dispuestos y son capaces de participar en discusiones filosóficas serias, y este interés y capacidad deben ser fomentados y reconocidos, tanto en el entorno educativo como en la sociedad en general.

Felicito ampliamente y con una enorme esperanza a todos los participantes del concurso, quienes supieron poner en alto el nombre de su institución educativa, y estar al nivel de las discusiones actuales con argumentos sólidos y un trabajo serio. Invito a todos los jóvenes a que no se desanimen a utilizar a la filosofía para criticar las viejas estructuras caducas y señalar lo que ya no funciona, a pesar de que quieran llamarles, equivocadamente, generación de cristal.

rrenteria@uach.mx