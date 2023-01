La fuga del Cereso: preguntas sin respuesta

El viernes diecinueve de agosto de 2022, en mi artículo titulado “11/08: el día de mayor violencia y desprotección en Juárez”, donde hablé de la poca o nula capacidad de respuesta de nuestras autoridades, ante el jueves negro, donde se cobró la vida de once inocentes juarenses al azar, cerré mi artículo con lo siguiente: “Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas inocentes de nuestra querida Ciudad Juárez, que encuentren pronta resignación. Y una exigencia a nuestra Gobernadora y presidente municipal, de tener un plan de acción para evitar en lo futuro que se repita algo similar, en conjunto con la Guardia Nacional, la Sedena y/o el Gobierno Federal”.

Me referí al mayor ataque contra inocentes que perdieron la vida por parte del crimen organizado, porque no podíamos quedarnos callados sin la exigencia a las autoridades para que eso se repitiera, y uno pensaba que las autoridades se habían tomado en serio el asunto para diseñar una estrategia de prevención y sobre todo, para investigar lo sucedido y sancionar a los responsables, dado el miedo, angustia, las vidas perdidas y la impunidad con la que actuaron los autores materiales y mediatos de dichos crímenes, y ahora, causa enojo e impotencia darse cuenta que no hicieron lo que tenían que hacer: ni un plan de acción para evitar que se repitiera, ni se investigó lo sucedido para evitar que esos hechos quedaran en la impunidad.

Por eso no se explica uno lo ocurrido el primer día de este año 2023, donde la fuga de presos cobró la vida de diez servidores públicos de una manera cruel y con saña, dejando en el luto a diez familias e incontables seres queridos, y al día siguiente a más familias y deudos de los dos valientes policías investigadores adscritos la fiscalía zona norte, que, en busca de los prófugos perdieron la vida a mano de los mismos. Una pérdida de vidas que se pudo evitar (el dolor evitable como la Gobernadora ha dicho) junto con la fuga de los treinta reos, si tan sólo hubieran actuado a tiempo los investigadores y los responsables del Cereso (dependiente del Gobierno del Estado) después de ver lo ocurrido el llamado jueves negro, pero no, pareciera que les valió.

Y además de indignación y tristeza causa preocupación, porque fueron doce vidas que enlutaron a muchos juarenses pero pudieron ser más, mucho más y es lo preocupante, era día de visita en el Cereso y además en la fuga, si los prófugos, o el comando armado que llegó a rescatarlos hubiera querido, hubieran podido cobrar la vida de más inocentes como el once de agosto sin que nadie ni nada se los impidiera. Por eso el enojo, porque ni por lo ocurrido el jueves negro se le puso atención al Cereso, a pesar de conocerse que todo fue orquestado desde dentro y hasta el responsable, y no sólo no se hizo nada, además continuó la corrupción y complicidad que permitió todo lo ocurrido (y que permitió tener a los presos prófugos droga, armas, casi dos millones de pesos, muebles, lujos y celdas VIP).

Por eso las interrogantes, aún sin respuesta: ¿Por qué no se actuó después del jueves negro? ¿Por qué no se trasladó a la persona que ya estaba identificada como responsable?¿Por qué se siguió permitiendo al interior del Cereso que se siguiera operando si se supo que desde ahí se ordenó todo? ¿Por qué el Cereso no tenía suficiente seguridad? ¿Por qué no se investigó al o los responsables del jueves negro? ¿Por qué no se revisó y corrigieron las fallas para responder adecuadamente ante un evento de esa naturaleza del jueves negro? ¿Por qué se siguió permitiendo la corrupción en el Cereso? ¿Por qué la tardanza de las autoridades en reaccionar si se supone que es un centro de seguridad? y la más importante: ¿Por qué no se pudo evitar el dolor evitable siendo evitable después del jueves negro?

La ciudadanía ahora no sólo espera una estrategia para evitar que se vuelva a repetir algo similar a lo ocurrido el jueves once de agosto de dos mil veintidós y el domingo primero de enero de dos mil veintitrés, ahora se exigen respuestas y sanciones por las omisiones y complicidades de quienes debieron actuar a tiempo y no lo hicieron. Esperemos que éste sea el último evento de violencia de esta magnitud para Ciudad Juárez y los juarenses, y si no pueden, que lo digan, también se vale, para evitar que se siga enlutando a más familias juarenses.