La futura presidenta

Astuta como una zorra, fiera como una leona

El México reciente ya ha superado los 70 años de predominio del Partido Revolucionario Institucional en la Presidencia además de dos periodos de la derecha, un regreso al PRI que en el 18 la ciudadanía le diera la confianza a la izquierda mexicana. Llegó el momento de que la Presidencia quede en manos de una mujer.

Pero no vayamos a candidatear como presidenta a cualquier dama. No con los perfiles de Rosario Ibarra de Piedra (82 y 88), Cecilia Soto y Marcela Lombardo (94), Josefina Vázquez Mota (12), Margarita Zavala (18) y María de Jesús Patricio Martínez, Marichú (18). Por cierto el Tricolor jamás ha presentado a una mujer como candidata presidencial.

Requerimos de alguien muy inteligente y sabia, eso sí, sus estudios universitarios con notas académicas de sobresaliente, con posgrados y doctorados en ciencia con calificación magna cum laude, de ser posible en física. Que haya sido investigadora en temas científicos y por supuesto que cuente con experiencia política. Debe contar con amplia práctica en relaciones internacionales. Con capacidad para tomar decisiones radicales aún y cuando pongan en riesgo el porcentaje de aprobación de los ciudadanos.

En lo económico debe ser austera y disciplinada en el gasto público. Presidenta de consejos de orden mundial. Con la fortaleza para que sea nombrada la mujer más poderosa del mundo por la revista Forbes. En pocas palabras, con una amplia cultura, sencillez, humildad, espíritu de servicio y habilidad política.

También debe dominar varios idiomas; claro español, pero es necesario el alemán, inglés, francés y polaco. Esto es para que tenga la oportunidad de descubrir otras culturas y comunicarse sin ningún problema. Para un político moderno ser monolingüe es ser analfabeta. Vamos, que practique constantemente esas lenguas y sobretodo que piense en ellas cuando hable. Si habla en inglés piense en inglés y su mente se adapta a la mentalidad inglesa. Y así con otros idiomas. Es indispensable que cuando se presente en reuniones internacionales no esté sujeta a una intérprete porque puede entender, sin intermediarios, lo que sus interlocutores le están diciendo.

Que tenga una mano izquierda para acariciar y una mano derecha para hacerse respetar. Debe ser una demócrata convencida. Poco proclive a las estridencias. No debe gobernar viendo constantemente las encuestas sino por el bien de la nación. También alejarse del populismo, no ser continuista y no tener líder moral alguno sino serlo ella. Independiente y astuta. No ver a sus contrincantes políticos como enemigos. Que se haga respetar por su educación, sencillez, dominio del lenguaje hablado y corporal. Debe alejarse de las sombras del pasado para ver de frente el presente y el futuro del país. Debe abordar temas delicados para cualquier político sin dañar necesariamente su figura pública. Enfrentar con eficacia el tema de la migración extranjera con cautela pero sin represión. Entender que cualquier problema social tiene solución aunque no sea bien vista.

Ustedes dirán que Claudia tiene ese perfil ¡Craso error! ¡Brincos diera! ¡Ni el 10 por ciento! ¡No la amuelan! me refiero a Ángela Merkel. Si tenemos que cambiar la Constitución para que sea presidenta de México, hagámoslo y dignifique con hechos el empoderamiento de la mujer.

Mi álter ego felicita a los aficionados al Atlas. ¡Por fin! Cree que todo México apoyó a los rojinegros pero no estaban en contra del León. Bien, dentro de setenta años estaremos felicitando nuevamente a los zorros.