La gasolina subirá a 30 pesos

Hoy lo único que importa es el proceso de revocación de mandato que se efectuará este próximo 10 de abril, aún y cuando no hay argumentos justificables para llevarla a cabo, súmele el alto costo que le representará a los mexicanos este innecesario proceso con más de 3 mil 800 millones de pesos.

Parece que a la par de los precios de la gasolina, están los problemas económicos, políticos sociales y de inseguridad que se testifican diariamente en todo el territorio mexicano.

Por citar un ejemplo: el costo del litro de gasolina –antes Magna- al mes de abril de 2016 en la CDMX era de 13.16 pesos, mientras que la Premium y el diésel, costaban 13.97 y 13.77.

Para abril de 2017, los precios se incrementaron gracias al gasolinazo en el mes de enero de ese mismo año por lo que la Magna pasó de 13.16 a costar 15.94 pesos (+21.2%); la Premium se vendía por 17.68 pesos por litros (+26.5%) y el diésel por 16.88 pesos (+22.6%).

En el 2018 y con la liberación de los precios, es decir, ya no hay un promedio nacional, los combustibles se vendían en estimados de 18.2 pesos para la Magna, 19.8 pesos para la Premium y el diésel, vital en la industria del autotransporte, por 18.7 pesos el litro.

Al cierre del 2019, el precio promedio nacional de la gasolina regular fue de 19.35 pesos por litro, lo que implicó un incremento anual de 5.61%; el primero de enero de 2020 el precio promedio de la gasolina Magna era de 19.52 pesos el litro y para el 2021, el precio promedio de la gasolina regular fue de 20.06 pesos por litro, es decir, un aumento de 11.6%.

Hoy la gasolina regular o Magna cuesta $21.16 pesos por litro mientras que la Premium tiene un precio de $24.19 pesos por litro.

Pero ¿por qué citó tanto dato de los precios de la gasolina?, es muy sencillo, porque es el reflejo más claro de lo que está pasando con la economía mexicana gracias, en parte, a la crisis internacional y la invasión de Rusia a Ucrania, pero también por las malas decisiones de nuestro gobierno federal.

Parece que lo único que importa es lo menos importante, y me refiero a la consulta de revocación de mandato que será el próximo 10 de abril aún y cuando sobran las razones para rechazar esta farsa que en nada abona al contexto político y social de México; las preocupaciones primordiales en nuestro país son otras: salud, empleo, educación, pobreza, infraestructura hospitalaria, carreteras, campo, atracción de nuevas empresas; ofrecimiento para oportunidades de crecimiento económico para las familias, etc. etc.

Muchas personas todavía creen en la “magia” y olvidan que todos los políticos son iguales porque siguen mintiendo, engañando y traicionando sistemáticamente.

Pareciera no importar lo económico, lo político y social; si no que buscan acabar con la independencia de los Poderes y los organismos autónomos; controlar el Congreso federal y con ello el presupuesto anual y, muy particularmente, manipular a través de la comunicación y la narrativa.

La consulta al mas estilo Chávez/Maduro en Venezuela, no tiene razón de ser porque la revocación debe ser promovida por los ciudadanos y no por el mismo Gobierno. Están jugando a ser juez y parte.

Es por demás evidente que Morena y sus gobernadores de la 4T, controlan electoralmente los territorios de sus estados, de tal forma que llevarán miles de acarreados a votar aun y cuando lo prohíbe la ley, pero como para todos nos es evidente, serán los lugares donde más se promueve la violación al estado de derecho.

No se ganará nada con este ejercicio porque aun y cuando perdieran, en el muy improbable caso, ellos tienen el control del Congreso de la Unión y designarían un sucesor a modo para que AMLO siga gobernando o bien buscarán convocar a un Congreso Constituyente que establezca la reelección, lo que ya ocurrió en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, precisamente después de un proceso supuestamente revocatorio.

En este ejercicio no hay forma de hacer una campaña propagandística, ni tiempo, ni dinero para concientizar y motivar a millones de personas a votar en contra, por lo que la única estrategia viable es hacerles el vacío y no entrar a su juego.

Morena es el único instituto político que tiene dinero y medios suficientes para llegar a los niveles socioeconómicos bajos, donde por cierto, ni ahí alcanzaría la cantidad de votos necesaria.

Es un ejercicio fuera de lugar cuando se sigue con índices de inseguridad como no se había visto, matando periodistas, el narco provocando el éxodo de poblaciones enteras, aumentando la inflación y hasta con una lucha intestina al interior de Morena que refleja que las cosas ni ahí andan bien.

Hoy lo único que importa es el proceso revocación, así que no se sorprenda si pasando el diez de abril saldrán a relucir más problemas sociales, políticos, de inseguridad pero sobre todo que la gasolina alcance el precio de 30 pesos por litro.