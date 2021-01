La gente cuenta

El centro de la ciudad hierve de gente que no entiende que el amarillo mostaza, según el daltonismo social de Javier Corral, es rojo cereza, decido cancelar las actividades fuera de casa para un mejor momento y detengo un taxi sobre la avenida Aldama, hay un negocio chino vandalizado, la gente no entiende que a pedradas no pueden matar al virus del COVID.

Mi taxista está de buen ánimo y conversador, no es necesario responderle, como mucha gente él se responde solo. Como ve al Peje señito, al principio no me convencía, pues ya ve tanta cosa mala que decían de él y uno se lo va creyendo. Fíjese ahora que se enfermó de COVID, yo dije a chirrión, como que se identifica uno con él, porque yo también salgo a trabajar todos los días y yo también me puedo enfermar. No creerá lo que me dijo una señora, que ojalá que se muriera, uno no está para discutir con el pasaje, pero ahí sí me calentó. No señora a nadie se le desea la muerte, además el señor tiene un plan de gobierno, figúrese que se muera y se nos hace un caos en el país. Mal que bien ahí la llevamos.

Y qué tal ve la candidatura de la Maru. Mi conductor no necesita respuestas. Yo digo que no es tan buena, se acuerda uno de otros presidentes municipales, Patricio Martínez, eso sí era obra; el señor Blanco, me acuerdo que antes quería ir uno al baño y se andaba reventando, puso baños públicos, arregló los parquecitos, no crea eso beneficia al gremio, porque la gente sale a gusto a la calle y hay más pasaje; Marco Adán hacía mucha obra y muchos actos públicos, y eso también es dinero para uno, hasta apaciguó a los caquitos del centro, ese señor iba para gobernador pero lo fregó Duarte con lo del autoshow. Bueno, aunque ahí los fregados fueron los heridos y el tal Panchito, el conductor de la troca monstruo, él también fue una víctima, atropelló a esas personas, porque el lugar no estaba bien acondicionado, y que tiznada costumbre de la gente de encimarse donde hay peligro.

Al que si no puedo ver ni pintado es al tal Borruel, oiga qué es eso de maltratar a una hija, yo a los míos ni de chiquitos les fui la mano, puras razones. Nombre cuando estaba el Borruel ese lo tengo tan aborrecido, en lugar de tapar los baches echaba más carpeta asfáltica sobre el asfalto que ya había, las calles se mantenían tapadas, no había trabajo, quesque que le regalaron miles de kilómetros de asfalto y los tenía que usar, imagínese seño, que le hubieran regalado unas toneladas de tunas.

Sabe quién es uno de mis clientes, el abogado este bien fregón que le sacó sus fraudes al cochinito y hasta lo denunció por lo de Unión Progreso, dice él que la Maru está bien embarrada de dinero, hasta papeles firmados tiene, si se acuerda que en el debate la señora Chavira, la esposa del Marco, le sacó los papeles firmado, yo por eso a ella no le creo, en cambio ese abogado es bien fregón, lo honrado se nota.

No sé si lo honrado se noté, pero por fortuna llegué a mi casa y dejé de sintonizar radiotaxi, donde las netas se dicen de pura neta. Sé de qué abogado habla el taxista, habla del veterano de la democracia Jaime García Chávez y de las poquísimas cosas que pude hacer en el atestado centro de la ciudad, fue firmar en apoyo a su candidatura ciudadana.

A Jaime lo conoce uno como al paisaje de la ciudad, es una tradición política de las distintas administraciones golpear, política y físicamente a García Chávez, uno de los pocos íconos de izquierda que no se enroscó en la nómina de Javier Corral. Porque ahí tiene usted a Pety Guerrero de los Pueblos Indígenas, al Pato Ávila y Camilo Daniel, entre otras izquierdas, dando su nombre por Javier Corral, espero que al menos les haya tocado un milloncito por semejante humillación.

Jaime fue el líder del movimiento estudiantil de la UACH en los setentas, organizó las fuerzas del PRD, defendió el voto popular contra el usurpador Felipe Calderón y creó la Unión Ciudadana, para hacer frente al despotismo del gobernador César Duarte y denunciar las participaciones de su banca privada, la extinta Unión Progreso. Lamentablemente se le pegó Javier Corral y aprovechó su trayectoria.

Como ciudadana me sentiría representada por un gobernador así. No es que yo espere ocupar un día un puesto en la administración estatal, fúchila guácala, el asunto de fondo es que así como existen daños colaterales en el despotismo, también hay beneficios colaterales de la democracia. Durante el priísmo absoluto, ocurrió que me apareció un nódulo tiroideo, tenía un pequeño abultamiento en el cuello, nada de que asustarse para eso hay servicios médicos y licencias médicas, pero el goce de los derechos no es universal donde no existe la democracia, al grado de que el día que programaron mi biopsia, mi duartista jefe, el licenciado Quiñónez, me dijo, vaya tranquila maestra abra el salón, póngale trabajo a los alumnos y regrese a tiempo para checar la salida. ¡¿Qué?! Pues bueno, sin acceso a mis derechos laborales me hicieron la biopsia sin anestesia, me pusieron unos curitas en el cuello y regresé a mis labores, y eso por un generoso gesto de mi jefe que me permitió salir un par de horas. En un sistema democrático los derechos no son moneda de cambio y la sociedad florece por sí misma en la diversidad.

Espero que Instituto Estatal corralista tenga un momento de democracia y acepten la candidatura de Jaime García Chávez porque eso enriquece la vida democrática y como dijo el taxista, pues uno sale ganando. Sería terrible ante la sombra de la muerte que nos rodea que todo el poder quedara en manos de panistas, porque los gays, los ateos, las prostitutas, las madres solas, toda esa diversidad humana necesita justicia y no castigos impuestos desde una visión religiosa y ciclópea. Los panistas no harán justicia, pero persiguen al prójimo como si ellos no pecaran. La democracia es para hoy.