La gratuidad en la UACH

En días pasados se comentó en la comunidad universitaria sobre el amparo otorgado a una estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua, mismo que establece el derecho de la joven de estudiar de manera gratuita.

Como antecedente al amparo interpuesto por la joven, tenemos que el 15 de mayo de 2019 se reformó el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de ahí se desprende que la educación superior, además de ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, por ello el criterio del juez que otorgó el amparo.

Sin duda alguna la educación superior deber ser gratuita, pues así lo establece la Constitución, pero este proceso debe implementarse de manera progresiva, pues si de la noche a la mañana las universidades eliminan el cobro inscripciones sufrirán una afectación que finalmente impacta en sus alumnos.

Algunas de las razones por las que gratuidad se lleve a cabo gradualmente son las siguientes:

⦁ La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana A.C. (ANUIES) estima que para cumplir con la gratuidad en la educación universitaria el impacto económico es una erogación de 13,000 millones de pesos.

⦁ ¿Dónde está la suficiencia presupuestal para cumplirlo?, recordemos que el Gobierno Federal cada año recorta presupuesto a las universidades, muchas de estas se encuentran en una situación difícil y enfrentan grandes déficits presupuestales.

⦁ Para estar en posibilidad de contar con una Universidad totalmente gratuita es necesario la creación de un fondo federal especial para cumplir con la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. (trabajo que le corresponde al Congreso de la Unión). Dicho fondo deberá componerse de participación tripartita, es decir Federación, Estado y Municipio.

Ahora bien, hablemos de los números en la Universidad Autónoma de Chihuahua:

Desde el 2018, se establecieron cuotas únicas en todas las Facultades, para el semestre agosto-diciembre 2021; el costo de inscripción para alumnos de nuevo ingreso es de $4,165.00 y de reingreso $3,950.00 (fuente de información caja única de la UACH); con esta homologación queda claro que la UACH no es la universidad más costosa del País.

La UACH con el fin de apoyar de manera adicional a los estudiantes que así lo soliciten, brinda distintos tipos de becas, como lo son: deportivas, socio económicas, de equidad social, discapacidad o víctimas de la violencia, deportivas, de servicio social, extensionismo, por orfandad, número de materias, por carreas simultáneas, por movilidad académica, por ciencia e investigación, así como extraordinarias a empleados o derivadas de distintos convenios, aunado a las becas covid_19, tan solo en este año el monto de becas otorgado es de $31,329,600.

La UACH, es de las universidades que más ingresos propios genera con los servicios adicionales que presta, de esta manera las inscripciones no son de alto costo, lo que implica trabajo extra para maestros e investigadores. Con dichos ingresos, se logra subsidiar aproximadamente el 60% de la colegiatura por alumno, pues en promedio el costo es de $24,000.00, de los cuales el estudiante paga aproximadamente $8,000.00 si no cuenta con alguna beca.

¿Y qué pasa con el impuesto universitario?, pues resulta que desde el 2005 hasta el 2020, (con excepción del año 2018), el Gobierno del Estado lo adeuda a la Universidad, y de paso súmele los 400 millones de pesos que también le adeuda por concepto de subsidios extraordinarios de los años 2020 y 2021.

¿Y el tema de Pensiones? Eso definitivamente es otra historia.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que cuando hablamos de AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, no solo es el manejo de los recursos financieros, veamos más allá, y pensemos que, al ser un organismo dotado de autonomía es también un espacio para la libre discusión de las ideas. (algo que no es de agrado para el presidente Andrés Manuel López Obrador).

Así que mientras se establecen los lineamientos para la creación del fondo financiero, investiguemos un poco sobre el esfuerzo que no solo la UACH realiza, sino todas las universidades públicas de México.

Recuerde, cada vez que vea instalaciones de la UACH tenga presente que alberga a 27,302 alumnos (matricula registrada hasta junio 2021) y un estimado 5,500 empleados entre personal docente y administrativo; es una institución que no tiene deuda pública contratada en el presente ejercicio ni de anteriores años, no tiene adeudos de servicios como agua, luz, internet, cada vez que vea un campus de la UACH en excelentes condiciones, recuerde que no se logra por arte de magia, se logra con una inversión constante, y es bueno recordar que sus edificios no solo reciben a miles de estudiantes, desde el mes de marzo ha sido centro de vacunación contra el Covid_19, y ha colaborado con cientos de voluntarios estudiantes de las áreas de la salud para la aplicación de vacunas.

El Objetivo fundamental de la Universidad Autónoma de Chihuahua, es ser una opción de educación de calidad para quienes no pueden pagar educación de privada.

Disculpe usted la expresión, pero veamos la realidad de las escuelas públicas de nivel superior, la UACH no es la “gallina de los huevos de oro”.

