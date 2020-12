La guerra electoral que soportaremos

Se abrió ya el campo de batalla. Se alistan los jefes y sus ejércitos de trabajadores y simpatizantes contratados. Se realizan campañas publicitarias desde antes de lo legal, para la contienda electoral sobre el territorio nacional. Los preprepre-candidatos, audaces y arrojados –violadores sagaces de las normas vigentes--, toman posiciones, rentan espectaculares, pagan anuncios en internet, contratan encuestas afines, convocan a caravanas sin logotipos partidistas, como estrategias extralegales de sus honrosos y caros asesores.

Se comienzan a calcular los gastos, las inversiones y los intereses cobrables a futuro, como apuestas de en juego de azar. La democracia, (organizada por el impoluto INE, controlado por una denostada burocracia dorada), semejante a diversión de casinos; o mejor aún, a hipódromos en donde caballos y yeguas se alinean (alienan) bufando y rascando tierra desde sus posiciones de arranque en la salida de la carrera por el deseado poder, dinero y negocios de este cuerno de la abundancia llamado México.

Es así como la guerra electoral 2021 va-que-va. Y atropellados entre las patas de nuestros honestos, sabios y ejemplares --candidatos sin demostración de convicción moral alguna--, se ubica a los ciudadanos, burlescamente llamados: los electores mandantes.

En el incipiente parado de los contrincantes se vislumbra ya lo que no será una guerra de guerrillas. Adiós técnicas reconvertidas de Ho Chi Min-Che Guevara-Lucio Cabañas, adiós. No habrá partidos enanos que busquen crecer, pegar y correr en solitario. Las candidaturas independientes también habrán muerto como infructuosa experiencia de abortos. Es decir, sin bien nacer siquiera.

Se anticipa la confrontación entre dos mezcolanzas de fuerzas políticas sin ideología ni principios, pero bien definidas. La abanderada por el Presidente de la República, contra todas las otras opositoras unidas por la fuerza centrífuga del monstruoso poder federal. Primera victoria táctica del poder central.

Y no es que los contrincantes de la morena 4T, no se dieran cuenta de la intención de juntarlos en contra del bestial enemigo, es que para ellos no existe otra opción. Desperdigados, diseminados, todos los partidos de oposición en México, pierden 2, 3 o 4 a uno, en la mayoría de las elecciones distritales, municipales y estatales. Entonces no les quedó de otra más que la confirmación del vergonzoso maridaje PRIAN, más su hijo putativo el zombi PRD. Ni modo, no hay de otra. No obstante, no debería ser su fin, sino su nuevo comienzo, si aprenden a perder, y escogen de candidatos a los menos ladrones de entre sus huestes, vaya, quienes menos órdenes de aprehensión tengan en su curriculum, y con mejores amparos se presenten a su registro.

El primero de julio de 2018, a los sobrios y ecuánimes dirigentes y estrategas de los susodichos partidos de oposición, les debió quedar claro que por fin habían tocado fondo. Y la praxis política indica que desde ahí es desde donde mejor se asimila a sobrevivir y luego escalar.

Pero el espectáculo que está dando toda la partidocracia nacional es lindo e histórico, aunque deleznable. El cúmulo de normas legales inventadas para evitar larguísimas, costosas al erario, y cansantes campañas, son ahora violadas por todas las futuras autoridades que deberían ser ejemplo del respeto a la Constitución y las leyes que de ella emanan. (Sacrosanta, ficticia e inútil invocación de toda toma de posesión).

Ahora para fastidiar sin resquemor alguno a todos los ciudadanos votantes, los candidatos de todos los partidos políticos se han convertido en maestros de cómo se puede transgredir el espíritu de una irrisoria ley electoral, para someternos desde nueve meses antes del día de las elecciones a la abominable pasarela de ver en espectaculares las sonrientes caras de los refinados burladores de las leyes electorales. No son actos anticipados de campaña electoral, no, no, que va, cómo podría ser, es publicidad de un libro, de una revista, de un noticiero, de una invención de sus asesores para brincarse las normas sin cargo de conciencia alguno. Triunfo de la astucia por sobre la legalidad. Del vicio sometiendo a la virtud. Aleluya hermano, pecar a sabiendas que las lagunas e indulgencias del sistema electoral están garantizadas. Todos creyentes, todos cristianos, todos los futuros gobernantes jugándole el dedo en la boca a quienes serán sus nuevos timados.

Que uno de los nuevos candidatos a gobernador sea un ex convicto sentenciado por violación es la majestuosa prueba del cinismo inconmensurable hasta donde ha podido llegar nuestra benemérita clase política. Asco, ganas de vomitarles en la cara. Pero realidad pura e incontrastable que hemos permitido todos lamentablemente. –Acaso es la sentencia que nos humillará por siempre: ¡Tenemos los gobernantes que nos merecemos! Punto--.

Escribió hace medio milenio, William Shakespeare, ese portento de inteligencia humana y arte literario, en una de sus 37 obras de teatro, que por título lleva el de “Coriolano”; el nominado a Cónsul, que se sentía humillado por tener que acudir a pedir “mendigar” el voto de los plebeyos romanos. Un buen ciudadano votante se dio cuenta del engaño de Coriolano, cuando repite lo dicho por el candidato luego de obtener el voto requerido: “Os agradezco vuestros votos… vuestros muy amables votos… Ahora que me habéis dado vuestros votos no tengo nada más que hacer por vosotros”.

Valiente cínica sinceridad señor Cónsul-diputado-alcalde-senador-gobernador, después de obtener el ansiado voto, no hay nada más que hacer por los inocentes-ciudadanos-súbditos. Después de ganado el puesto a recibir los beneficios del presupuesto. Después de concretado el triunfo la repartición del botín. Después de alcanzado un cargo comenzar a pensar en el siguiente peldaño de poder, dinero y negocios.

Un estudio estadístico-científico-certificado ha demostrado que por lo menos el uno por ciento de todos los grupos humanos está conformado por sicópatas, es decir criminales en potencia, que terminarán cometiendo un delito (fraude-violación-homicidio), tarde o temprano. De acuerdo con ello, en Chihuahua existen 35 mil sicópatas conviviendo todos los días entre nosotros. Lo dramático de la investigación sico-sociológica es que también determinó, que por sus características conductuales una buena parte de esos sicópatas tienden a buscar espacios de poder dentro de las estructuras de poder gubernamentales hasta escalar a la cúspide de dichos sistemas. La pregunta es ¿Cuántos de esos 35 mil sicópatas chihuahuenses estarán buscando ser candidatos a algo en las próximas elecciones estatales? La única esperanza es que no sean todos. Cristo ten piedad.